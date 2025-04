Videoanalyse 22.04.2025

Direkt zum Video auf YouTube

Elon Musks Ausflug in die US-Regierung belastet Teslas Aktien, zuvor Gewinner des Wahlsiegs Trumps, deutlich. Am heutigen Dienstagabend veröffentlicht der Konzern nach Börsenschluss in die USA Zahlen zum ersten Quartal.

Was Anleger dabei erwarten dürfen, und wie sich die Zölle auf das Geschäft Teslas auswirken, erklärt Martin im Video. Zusätzlich verrät er, wie weit die Belastungsfaktoren schon im Kurs eingepreist sind und wie es um das Chartbild steht.