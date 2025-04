ROUNDUP: Saint-Gobain steigert Umsatz zum Jahresstart - Aktie gefragt

COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 3,2 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro geklettert, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich allerdings ein leichter Rückgang. Analysten hatten hier im Schnitt aber ein noch stärkeres Minus erwartet. Am Finanzmarkt war die Reaktion am Freitag positiv.

Zum Handelsstart legte der Kurs um über vier Prozent zu. Das erste Quartal des Baustoffkonzerns habe sie noch zuversichtlicher gestimmt als zuvor gedacht, schrieb Jefferies-Analystin Glynis Johnson. Die Glaubwürdigkeit der Ziele nehme weiter zu. Den Kapitalmarkttag im Oktober sieht sie weiter als den entscheidenden Kurstreiber.

Besonders schwungvoll war das Geschäft laut Saint Gobain zum Jahresstart im Raum Americas verlaufen. Auch im laufenden Jahr dürfte das Aktivitätsniveau in Nord- und Lateinamerika gut bleiben. Insgesamt rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als elf Prozent./jha/nas/mis