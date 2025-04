GNW-News: Axi bietet unübertroffen enge Spreads auf wichtigen Märkten, darunter Gold, Kryptowährungen und Devisen.

^SYDNEY, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein weltweit führender Online-

Trading-Broker, freut sich, sein neuestes Engagement für branchenführende Preise mit einigen der wettbewerbsfähigsten Spreads auf dem Markt bekanntzugeben. Händler können nun auf Spreads von nur 0,15 USD für Gold, 15 USD für Bitcoin und nur 0,7 Pips für EUR/USD zugreifen, was Axi zu einer erstklassigen Wahl für Privatanleger und professionelle Händler macht. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich Axi einen Ruf für Transparenz, Schnelligkeit und kundenorientierten Service aufgebaut. Der Broker hält an dieser Mission fest und bietet eine außergewöhnliche Trade-Ausführung mit einer Latenz von nur 29 Millisekunden, selbst in Zeiten erhöhter Marktvolatilität. ?Wir sind der Ansicht, dass Händler nicht nur niedrige Kosten verdienen, sondern auch Ehrlichkeit und Leistung, auf die sie sich verlassen können", so Louis Cooper, Chief Commercial Officer bei Axi. ?Unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden zu helfen, mit Vertrauen zu traden, und dieses neueste Angebot spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, echten Mehrwert zu bieten." Angesichts der zunehmenden Beliebtheit digitaler Vermögenswerte empfiehlt Axi Händlern, die Spreads für Bitcoin und Ethereum zu vergleichen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Preistransparenz und einer hervorragenden Ausführung zu treffen. Wichtigste Highlights: * Gold-Spreads ab 0,15 USD * Bitcoin-Spreads ab 15 USD * EUR/USD-Spreads ab 0,7 Pips * Ausführungslatenz von nur 29 ms Unabhängig davon, ob Sie mit Devisen, Gold oder Kryptowährungen handeln, bietet Axi Ihnen die Tools und Bedingungen, die Sie benötigen, um sich schnell und sicher auf den heutigen Märkten zu bewegen. Über Axi: Axi ist ein globales Online-Unternehmen für den Handel mit Devisen und CFDs mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern weltweit. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr. Wir bei Axi sind stolz auf unseren Ruf als ehrlicher und fairer Broker, der seinen Kunden seit 2007 einen hervorragenden Service und hervorragende Trading- Bedingungen bietet. Wir arbeiten außerdem mit weltweit führenden Aufsichtsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass wir die höchsten Standards der Branche übertreffen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.axi.com (http://www.axi.com/) mediaenquiries@axi.com Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/589c4032- 234d-4cb8-8f97-428d2ca0c850 °