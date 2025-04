Martin bespricht heute folgende Werte: Nagarro, Mutares, Knorr Bremse, Hellofresh, Symrise, Deutsche Börse, MTU Aero Engines, Porsche AG, Deutsche Bank, Rheinmetall und BP.

Die Indizes kämpfen! Trotz regelmäßig wechselnder Richtung in den Aussagen der US-Regierung zur Entwicklung an der Zoll-Front versuchen die Bullen am Markt darum, die Oberhand zu behalten. Allerdings ist das Momentum aus der Anstiegsbewegung inzwischen komplett entwichen. Das macht den Markt anfällig für potentielle Rücksetzer. Umso wichtiger sind in der laufenden Woche die Quartalsberichte der großen Unternehmen. Heute liegt dabei ein klarer Fokus auf den Dax-Unternehmen.

So schockt Porsche die Anleger mit einer Gewinnwarnung. Auch wenn hier aufgrund der schwierigen Gesamtlage schon viel Negatives eingepreist war, so war es anscheinend noch nicht genug. Die Aktie geht auf Tauchstation.

Deutlich besser schaut es bei der Deutschen Bank aus. Hier können kräftige Gewinnsteigerungen gemeldet werden und die Aktie ist bereit für den Sprung über das Allzeithoch. Wie weit, darüber spricht Martin heute in der Live-Sendung.Auch bei Rheinmetall zeigen die Investoren sich mit der Ergebnissen zufrieden. Möglicherweise bietet sich hier sogar noch einmal ein kurzfristiger Einstieg an? Über die Zahlen des Quartals, die Zukunft und die Chartsituation erfahrt ihr in der heutigen Sendung mehr.