Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG 29.04.2025 / 16:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.04.2025 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA YOC überzeugt mit soliden 2024-Zahlen - neue Wachstumsimpulse durch KI und Internationalisierung Die YOC AG hat am 28.04. den Geschäftsbericht für 2024 vorgelegt. Während die Ergebnisse den vorläufigen Zahlen entsprachen, spiegelt die Bandbreite der Guidance für 2025 u.E. einerseits die gestiegenen konjunkturellen Unsicherheiten wider, zeigt andererseits aber auch die herausragende Position der YOC AG und die damit einhergehenden Wachstumschancen. [Tabelle] YOC steigerte die Erlöse im Geschäftsjahr 2024 um 14% yoy auf 35,0 Mio. EUR (Q3: +13,3% yoy, Q4: +5,0% yoy) und erreichte damit den unteren Rand der im Dezember 2024 reduzierten Zielspanne. Das EBITDA verbesserte sich trotz Anlaufkosten von 300 TEUR für die Expansion nach Schweden um 18% yoy auf 5,2 Mio. EUR. Das Konzernperiodenergebnis wuchs um 28% auf 3,7 Mio. EUR. VIS.X® und KI treiben neue Wachstumswelle: Die Fortschritte im Ausbau der proprietären Plattform VIS.X® sowie die zunehmende Monetarisierung durch KI-basierte Lösungen setzten im vierten Quartal erste deutliche Akzente: Bereits 25% des Umsatzes wurden über KI-optimierte Produktlösungen generiert. Die starke Investitionstätigkeit im Jahr 2024 (ca. 2,6 Mio. EUR in Technologieentwicklung) ermöglicht den Kunden eine weiter steigende Kampagnen- und Deal-Performance und verbessert die Wettbewerbsposition der YOC AG weiter. Darüber hinaus schuf YOC mit dem erfolgreichen Markteintritt in Schweden (Juli 2024) die Basis für weiteres Wachstum im skandinavischen Markt. Prognose 2025: Rückkehr zu höherem Wachstumstempo wahrscheinlich: Für 2025 rechnet YOC mit einem Umsatzanstieg auf 39,0 bis 41,0 Mio. EUR (+11-17% yoy). Das EBITDA dürfte zwischen 5,5 und 6,5 Mio. EUR liegen, während das Konzernperiodenergebnis auf 3,5 bis 4,5 Mio. EUR ansteigen soll. Neben der erwarteten Beschleunigung im deutschen Heimatmarkt dürfte insbesondere die Internationalisierung sowie die zunehmende Nachfrage nach KI-gestützten HighImpact-Formaten neue Impulse liefern. Der Trend hin zu effizienteren, messbaren Werbelösungen abseits der Walled Gardens spielt YOC zudem strukturell in die Karten. Fazit: Trotz der temporären Schwäche im Q4 2024, die sich u.E. auch in Q1 noch fortgesetzt haben dürfte, bleibt die mittel- und langfristige Perspektive der YOCGruppe intakt. Technologische Innovationen wie VIS.X® AI, die zunehmende internationale Präsenz und die wachsende Nachfrage nach offenen, hochwirksamen Werbelösungen sollten 2025 und darüber hinaus für nachhaltige Umsatz- und Ergebnissteigerungen sorgen. Wenngleich wir unsere Prognose für 2025 aufgrund des konjunkturellen Umfeldes etwas nach unten anpassen, erscheint die Bewertung angesichts der erwarteten Profitabilitätszuwächse weiterhin günstig. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 24,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 