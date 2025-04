100 Tage Trump – Märkte, Macht & Unsicherheit

Direkt zum Video auf YouTube

🎟️ Hier gibt's nach der Anmeldung gratis Tickets für die Invest unter Club-Specials / Invest 2025 ► https://www.anlegerclub.de/



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Ein neuer Talk von Richard “Richy” Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Christian W. Röhl (Scalable Capital): Was haben 100 Tage Trump mit den Finanzmärkten gemacht – und was erwartet uns in Zukunft? In dieser Analyse beleuchten wir die ökonomischen und geopolitischen Folgen der Trump-Politik. Es geht um Disruptionen, Zollpolitik, Inflation, geopolitische Risiken und mögliche wirtschaftliche Experimente. Besonders im Fokus: Die Auswirkungen auf Märkte, den Dollar, Anleihen und technologische Innovationen. Ein Muss für alle, die verstehen wollen, wie politische Macht globale Finanzmärkte bewegt – und was Anleger jetzt wissen sollten.



Timestamps:

00:00 ► Der Einstieg: Die Trump-Ära beginnt

03:02 ► Innenpolitik, Zustimmung & gesellschaftlicher Rückhalt

05:51 ► Disruptionen und wirtschaftliche Folgen

08:50 ► Trumps Zollpolitik & Protektionismus im Fokus

11:52 ► Inflation, Knappheit & wirtschaftliche Signale

14:51 ► Marktreaktionen und Anleihenmärkte unter Druck

17:57 ► Zukunftsszenarien: Wie geht es weiter?

25:15 ► Finanzielle Unsicherheiten & der angeschlagene Dollar

32:41 ► USA, China & die wachsenden geopolitischen Spannungen

39:40 ► Technologische Innovationen trotz Krise

45:26 ► Fiskalpolitik & wirtschaftliche Experimente der Zukunft



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 30.04.2025 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



MicroStrategy: WKN: 722713, ISIN: US5949724083

Tesla: WKN: A1CX3T, ISIN: US88160R1014