EQS-News: Arbitrage Investment AG: Unternehmenserwerb und wichtigen Franchisevertrag realisiert, um das Geschäft bei Erneuerbaren Energien auszubauen

EQS-News: Arbitrage Investment AG / Schlagwort(e): Vertrag

Arbitrage Investment AG: Unternehmenserwerb und wichtigen Franchisevertrag realisiert, um das Geschäft bei Erneuerbaren Energien auszubauen



06.05.2025 / 15:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Unternehmenserwerb und wichtigen Franchisevertrag realisiert, um das Geschäft bei Erneuerbaren Energien auszubauen

Köln, den 06. Mai 2025 - Die Arbitrage Investment AG hat mit der erfolgten Übernahme der Active Trading GmbH & Co. KG, Bochum, ihr Geschäft bei Erneuerbaren Energien neu strukturiert. Zuvor war geplant mittels der Beteiligungen an zwei Handelsunternehmen den eigenen Energiebereich auszubauen, aber mit dem Erwerb verbundene Milestones konnten nicht realisiert werden, weshalb die Transaktionen rückabgewickelt wurden.

Seit Übernahme der Active Trading GmbH & Co. KG laufen derzeit die notwendigen organisatorischen Maßnahmen wie die Harmonisierung von Prozessen in den Bereichen Einkauf, Lagerverwaltung oder den ERP-Systemen sowie die Einbindung in neue Projekte und Kundenbeziehungen. Geschäftsführer der Gesellschaft ist in Personalunion Alexander Schneider.

Franchisevertrag mit der SolarToday B.V. abgeschlossen

Die Active Trading hat nun einen Franchisevertrag mit der SolarToday B.V. abgeschlossen und ist damit in das europaweit aktive SolarToday-Netzwerk eingebunden, welches mit über zehn Premiummarken in seinem Portfolio Umsätze von rund 150 Mio. EUR jährlich erwirtschaftet.

Mit diesem Schritt sichert sich die Arbitrage Investment AG über die Active Trading den Zugriff auf hochwertige Solarmodule, Wechselrichter und Speicherlösungen, ohne selbst in die Rolle des Distributors zu wechseln. Die strategische Einbindung in das SolarToday-Netzwerk ermöglicht besonders günstige Einkaufskonditionen, zuverlässige Verfügbarkeiten und umfassenden Herstellersupport. Hierdurch stärkt das Unternehmen seine Position im rasant wachsenden Markt erneuerbarer Energien und baut gleichzeitig sein Service- und Produktangebot weiter aus.

Die Integration in das SolarToday-Netzwerk ermöglicht außerdem den Zugriff auf internationale Lager- und Logistikkapazitäten in Amsterdam und Rotterdam sowie einen direkten Anschluss an die wichtigsten Importhäfen für Solarkomponenten.

„Die Übernahme der Active Trading GmbH & Co. KG und die Aufnahme ins SolarToday-Netzwerk verschaffen uns optimale Ressourcen, wettbewerbsfähige Preise und den vollen Zugriff auf Premiumhersteller. Damit legen wir einen wichtigen Grundstein für unser weiteres Wachstum in der Solartechnik“, erklärt Alfred Schneider, Vorstand der Arbitrage Investment AG.

Kontakt:

Alexander Schneider

Vorstand

Max-Planck-Str. 22

50858 Köln

www.arbitrageinvestment.de

Telefon: +49 221 292473-10

Fax: +49 221 292473-11

Börsenplatz Hamburg: ISIN DE000A3E5A26 / WKN A3E5A2

HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan

06.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2131294 06.05.2025 CET/CEST