NOVO NORDISK (ADR) - „fallen angel” für die „Watchlist“

Auf vielfachen Wunsch analysieren wir heute die charttechnischen Perspektiven der Novo Nordisk-Aktie. In weniger als einem Jahr ist das Papier von vierstelligen Notierungen auf unter 400 DKK zurückgekommen. Mitte April musste der Titel sogar erneut ein neues Verlaufstief (380 DKK) hinnehmen. Der zugrundeliegende Baissetrend ist also weiterhin absolut intakt. Dennoch gibt es aber auch den ein oder anderen Silberstreif. So hat der jüngste Absturz zur Folge, dass diverse Indikatoren extrem niedrige Werte ausweisen. Hervorheben möchten wir den überverkauften Zustand des RSI sowie den trendfolgenden MACD. Während Letzterer auf Wochenbasis so tief wie niemals zuvor notiert, gelang dem Oszillator jüngst ein neues Einstiegssignal. Im Tagesbereich beginnen beide Indikatoren zudem positive Divergenzen auszuprägen, d. h. neue Verlaufstiefs werden von Indikatorenseite nicht mehr bestätigt. Das alles weckt die Hoffnung, dass die Novo Nordisk-Aktie auf Basis der horizontalen Unterstützungen bei rund 400 DKK eine Stabilisierung versuchen könnte. Doch es ist bisher ein zartes, charttechnisches Pflänzchen Hoffnung.

NOVO NORDISK (ADR) (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NOVO NORDISK (ADR)

Quelle: LSEG, tradesignal²

