Moderna - „falling angel“ … mit Charme?

Keine Frage: Bei einem Engagement in der Moderna-Aktie handelt es sich zweifelsohne um ein antizyklisches Investment. Schließlich ist der Titel im Verlauf des seit 2021 bestehenden Baissetrends von fast 500 USD auf unter 25 USD zurückgekommen. Dennoch ist das Papier derzeit einen Blick wert, was an verschiedenen Faktoren liegt. Zum einen hat die Moderna-Aktie im April ein klassisches „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt, ehe im Mai eine „Kreisel“-Kerze folgte. Zum anderen stechen die entsprechenden Monatstiefs hervor, welche jeweils bei 23,15 USD ausgeprägt wurden (siehe Chart). Dadurch entsteht ein sog. „tweezer bottom“. Da es sich bei dem Niveau von rund 25 USD zudem um eine horizontale Haltezone handelt, mehren sich die Anzeichen für ein Nachlassen des größten Abgabedrucks. Damit gehört der Titel aktuell auf die Watchlist. Für eine echte Aufwärtsreaktion definieren wir einem Anstieg über das Maihoch bei 30,30 USD als wichtigen Katalysator. Gelingt der Befreiungsschlag, dann definiert die Parallele zum Abwärtstrend seit Sommer 2021 (akt. bei 33,80 USD) bzw. die horizontalen Marken bei rund 36 USD die ersten Erholungsziele. Perspektivisch könnte sogar das bisherige Jahreshoch bei 48,92 USD wieder auf die Agenda rücken.

Moderna (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.