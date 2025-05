OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / bayme vbm ...

bayme vbm vbw Präsident Wolfram Hatz eröffnet Ludwig-Erhard-Gipfel / Hatz: "Antwort auf Herausforderungen muss lauten: 'Make Europe great again'" München (ots) - Unter dem Titel "Neue Weltwirtschaftsordnung" eröffneten die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm als Co-Veranstalter den ersten Tag des Ludwig-Erhard-Gipfels am Tegernsee . In seiner Begrüßungsrede fordert bayme vbm vbw Präsident Wolfram Hatz eine Führungsrolle der EU: "Alte Gewissheiten sind in jüngster Zeit ins Wanken geraten - mit schwerwiegenden Folgen auch für die deutsche und bayerische Wirtschaft. Im Moment haben wir es eher mit einer neuen Weltunordnung zu tun. Die Antwort auf America first, den russischen Imperialismus und Chinas Hegemoniestreben kann für uns nur lauten: 'Make Europe great again' (MEga) ". Aus Sicht der Verbände muss Europa unbedingt abwehrbereit werden. "Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit massiv stärken. Gerade die bayerische Wirtschaft kann als Zentrum der deutschen Sicherheitsindustrie hier einen wichtigen Beitrag für ganz Europa leisten", erläutert Hatz und ergänzt: "'Make Europe great again' erfordert von der EU auch mehr politische Stärke . Wir müssen in Europa wieder mit einer möglichst starken Stimme sprechen. Es darf Moskau, Peking und leider inzwischen auch Washington nicht gelingen, Europa zu spalten. Voraussetzung dafür bleibt wirtschaftliche Stärke . Wir müssen in Brüssel wegkommen von überbordender Bürokratie und immer neuen Belastungen für die Unternehmen. Vor allem brauchen wir auch neue Strategien im neuen Welthandel. Ein De-Risking braucht es nicht nur mit Blick auf China, sondern ein Stück weit auch mit den USA." Für die Verbände muss vor allem Deutschland eine Führungsrolle in Europa wahrnehmen. "Wir müssen wieder zum Wirtschaftsmotor der EU werden. Der Koalitionsvertrag ist dafür eine gute Grundlage. Es gilt jetzt, den Unternehmen das Vertrauen in die Politik zurückzugeben und die angekündigten wachstumsfördernden, kosten- und bürokratiesenkenden Maßnahmen zügig anzupacken", so Hatz. Der Verbändetag des Gipfels widmet sich notwendigen Anpassungen der Außenhandelsstrategie an die veränderte Weltwirtschaftsordnung, bewertet die internationalen Risiken für Unternehmen und geht der Frage nach, welche Schlüsselrolle technologische Kompetenzen in der Transformation spielen. Dazu werden drei neue vbw Studien , unter anderem vom Institut der Deutschen Wirtschaft, von Prognos und von EconSight vorgestellt. "Wir freuen uns sehr, den ersten Gipfeltag wieder an der Seite der WEIMER MEDIA GROUP aktiv mitzugestalten - insbesondere nachdem die neue Regierung ihre Arbeit aufgenommen hat und ein besonderes Maß an Orientierung gefragt ist", so Hatz abschließend. Der Ludwig-Erhard-Gipfel wird am 07.05.2025 im Livestream ab 13:00 Uhr übertragen: http://www.vbw-bayern.de/live Die auf dem Gipfel vorgestellten vbw Studien sind online abrufbar ("Neue Weltwirtschaftsordnung" (https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Au%C3 %9Fenwirtschaft/Auslandsm%C3%A4rkte-Export/Studie-Neue-Weltwirtschaftsordnung.js p) , "Internationale Risiken für Unternehmen" (https://www.vbw-bayern.de/vbw/The men-und-Services/Au%C3%9Fenwirtschaft/Auslandsm%C3%A4rkte-Export/vbw-Studie-Inte rnationale-Risiken-fur-bayerische-Unternehmen.jsp) , "Kompetenzen in den wichtigsten Prozesstechnologien" (https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Servi ces/Innovation/Kompetenzen-in-den-wichtigsten-Prozesstechnologien.jsp) ). Pressekontakt: Lena Grümann, Tel. +49 (0) 89-551 78-391, E-Mail: mailto:lena.gruemann@ibw-bayern.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6028454 OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.