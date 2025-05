EQS-News: PL BioScience setzt neue Maßstäbe in der Zellkulturtechnologie mit weltweit erstem synthetisch hergestellten humanem Plättchenlysat

EQS-News: PL BioScience GmbH / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation

PL BioScience setzt neue Maßstäbe in der Zellkulturtechnologie mit weltweit erstem synthetisch hergestellten humanem Plättchenlysat



08.05.2025

PL BioScience setzt neue Maßstäbe in der Zellkulturtechnologie mit weltweit erstem synthetisch hergestellten humanem Plättchenlysat

Weltweit erstes vollständig künstlich hergestelltes humanes Plättchenlysat (HPL) - ein wichtiger Zusatzstoff für die Forschung und Produktion von zellbasierten Arzneimitteln - entwickelt basierend auf der künstlichen Blutplättchen-Technologie des koreanischen Partners DewCell Biotherapeutics

Natürliches HPL aus Spenderblut ist sicherer und nachhaltiger als tierische Zellkultursupplemente; künstliches HPL ermöglicht eine vollständig im Labor hergestellte, skalierbare Versorgung

Durch den Einsatz proprietärer Verfahren und Additive erzielt das künstliche HPL von PL BioScience verbesserte Zellkultureigenschaften im Vergleich zu natürlichem HPL und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und Konsistenz

Präsentation heute um 18:15 Uhr CDT auf der Konferenz der International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT) in New Orleans

Aachen, 8. Mai 2025 - PL BioScience GmbH, ein deutsches Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) für die Zellexpansion spezialisiert ist, gab heute die erstmalige Herstellung einer künstlichen HPL-Lösung für die Zellkultivierung bekannt. Ausgehend von der Technologie des koreanischen Biotech-Unternehmens DewCell Biotherapeutics (DewCell), dem weltweit ersten Unternehmen, das Blutplättchen künstlich aus Stammzellen im Bioreaktor erzeugen kann, hat PL BioScience ein proprietäres Verfahren entwickelt, um daraus einen leistungsstarken Zusatzstoff für die Zellkultur herzustellen. Produziert in Deutschland mit Rohmaterial von DewCell, stellt diese neue Technologie eine skalierbare und sichere Alternative zu fetalem Kälber- und Rinderserum (FCS/FBS) und natürlichem HPL aus Spenderblut dar. Diese Lösung ist vollständig frei von tierischen Bestandteilen und ideal geeignet für die regenerative Medizin, Zelltherapie und biopharmazeutische Anwendungen. Ein Patent für das Verfahren wurde bereits angemeldet.

„Innovationen in der Zellkultur sind entscheidend für den Fortschritt in der modernen Medizin, der Arzneimittelforschung und dem Verständnis komplexer biologischer Systeme“, sagte Dr. Hatim Hemeda, Chief Executive Officer von PL BioScience. „Unsere skalierbare, künstliche HPL-Lösung ist ein Meilenstein und eröffnet die Perspektive einer nahezu unbegrenzten Produktion, womit sie einen zentralen Bedarf der biopharmazeutischen Industrie von morgen adressiert.“

„Wir sind zuversichtlich, dass die Kombination von DewCells innovativer Technologie und unserer Zellkultur-Expertise eine neue Ära auf dem Gebiet der regenerativen Medizin und der Herstellung von Zelltherapien einläuten wird“, fügte er hinzu.

Dr. Hemeda wird die innovative neue Technologie in einem Vortrag auf der Konferenz der International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT) in New Orleans vorstellen:

Innovating A Xeno-Free Revolution for Cell Therapies - Human Platelet Lysate

8. Mai 2025, 6:15 PM CT, Global Showcase Theater B

HPL ist ein sicheres, hochleistungsfähiges Zellkultursupplement, das als Alternative zu FBS/FCS verwendet werden kann. HPL wird aus gespendeten menschlichen Blutplättchen hergestellt, die abgelaufen sind und nicht mehr für Transfusionen genutzt werden, was sie zu einer nachhaltigen, aber limitierten Quelle für die Herstellung von HPL macht. Mit der firmeneigenen Technologie zur synthetischen Herstellung von HPL basierend auf den künstlichen Blutplättchen von DewCell kann PL BioScience diese Einschränkung überwinden und ein vollständig skalierbares, hochleistungsfähiges Zellkultursupplement für biopharmazeutische Anwendungen anbieten.

Über humanes Plättchenlysat:

Humanes Plättchenlysat (HPL) ist ein innovatives Nährmedium für die Zellkultur, das aus menschlichem Blut gewonnen wird. Es kann zur Unterstützung des Wachstums und der Expansion von Zellen in der Forschung und klinischen Entwicklung verwendet werden, insbesondere bei Anwendungen in der Zelltherapie, Stammzellproduktion und regenerativen Medizin. Natürliches HPL wird aus gespendeten menschlichen Blutplättchen hergestellt, die nicht mehr für Transfusionen geeignet sind und andernfalls entsorgt werden würden – was es zu einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Alternative zu herkömmlichen Zellkulturzusätzen macht. Eine neuartige, vollständig künstliche Alternative auf Basis von im Labor gezüchteten Blutplättchen wurde von PL BioScience mit firmeneigener Technologie entwickelt, um die zukünftige Versorgung sicherzustellen.

HPL liefert für die Zellkultur wichtige Wachstumsfaktoren und Nährstoffe, die eine gesunde, robuste Zellvermehrung fördern. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten wie fetalem Kälberserum (FKS), das von ungeborenen Kälbern gewonnen wird, liefert HPL konsistentere Ergebnisse beim Zellwachstum, ist frei von tierischen Krankheitserregern und entspricht der steigenden Nachfrage nach tierfreien und ethisch verantwortungsvollen Laborpraktiken.

ELAREM™, die Produktreihe der xenofreien HPL-Nährmedien von PL BioScience, kann von der Forschung im Frühstadium bis zur Herstellung zellbasierter Therapien unter GMP-Bedingungen (Good Manufacturing Practice) für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden.

Über PL BioScience:

Die PL BioScience GmbH, ein Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Aachen, ist auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) spezialisiert. Das Unternehmen hat eine proprietäre Technologie entwickelt, um HPL vollständig künstlich herzustellen und in Zukunft eine vollständig im Labor erzeugte, skalierbare Versorgung mit HPL zu ermöglichen.

PL BioScience bietet derzeit ein Komplettportfolio von natürlichen HPL-Produkten aus Spenderblut an, die an verschiedene Anwendungsfälle angepasst sind. Von der akademischen und präklinischen Forschung bis hin zu Zelltherapien und der biopharmazeutischen Produktion ermöglicht ELAREM™ einen nahtlosen Transfer von Durchbrüchen in der regenerativen Medizin - vom Labor bis hin zu behandlungsbedürftigen Patienten. Mit ELAREM™ Ultimate-FD PLUS stellt PL BioScience das einzige weltweit patentierte, gamma-bestrahlte HPL-Produkt her.

Weitere Informationen zu PL BioScience und der ELAREM™-Produktfamilie finden Sie unter: https://www.pl-bioscience.com/

Kontakt:

Dr. Hatim Hemeda, CEO

PL BioScience GmbH

+49(0)24195719-100

info@pl-bioscience.com



Medienkontakt:

MC Services AG

Raimund Gabriel, Dr. Regina Lutz

+49 (0)89 210 228 0

US: Catherine Featherston

+1-203-444-4393

E-Mail: plbioscience@mc-services.eu

