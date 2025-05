IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2025

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2025

(Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, die Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

Vancouver, 7. Mai 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-excellent-2024-results-and-high-investments-into-current-and-future-projects/ - ("Fortuna" oder das "Unternehmen") gab heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt.

(Die Ergebnisse der San-Jose-Mine des Unternehmens wurden aus den fortlaufenden Ergebnissen des ersten Quartals 2025 sowie aus den Vergleichszahlen herausgenommen, da der Vermögenswert zum 31. März 2025 als zum Verkauf stehend klassifiziert wurde).

Höhepunkte des ersten Quartals 2025

Bargeld und Cashflow

- Rekordfreier Cashflow1aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 111,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorquartal. Die QoQ-Marge des freien Cashflows im Verhältnis zum Umsatz verbesserte sich von auf 38%.

- Nettobarmittel aus dem operativen Geschäft vor Betriebskapital in Höhe von 138,1 Mio. US-Dollar oder 0,45 US-Dollar pro Aktie. Bereinigt um Mittelabflüsse im Zusammenhang mit aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 8,6 Mio. USD betrug der Nettobarmittelüberschuss aus dem operativen Geschäft vor Betriebskapital 146,7 Mio. USD, ein Anstieg von 4 % im Quartalsvergleich.

- Barmittel und kurzfristige Anlagen zum Quartalsende in Höhe von 309,4 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 78,1 Mio. US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal aufgrund des starken Wachstums des freien Cashflows

- Die Liquidität belief sich auf 459,4 Mio. $, und das Unternehmen steigerte seinen positiven Nettobarmittelbestand1auf 136,9 Mio. $ (einschließlich kurzfristiger Anlagen), gegenüber 58,8 Mio. $ im 4.

Rentabilität

- Zurechenbarer Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften in Höhe von 61,7 Millionen US-Dollar bzw. 0,20 US-Dollar pro Aktie, ein Anstieg von 0,13 US-Dollar pro Aktie im Quartalsvergleich

- Zurechenbarer bereinigter Nettogewinn1von $62,1 Millionen oder $0,20 pro Aktie, ein Anstieg von $0,08 pro Aktie im Quartalsvergleich

Rendite für die Aktionäre

- Rückgabe von 4,2 Millionen Dollar an die Aktionäre in Q1 durch den Rückkauf von 0,9 Millionen Aktien

Operativ

- Goldäquivalentproduktion ("GEO") von 103.459 Unzen3in Q1

- Konsolidierte Cash-Kosten pro GEO1aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 929 $ im ersten Quartal, gegenüber 1.015 $ im vierten Quartal 2024 (ohne San Jose im Vergleichszeitraum sind die Cash-Kosten gegenüber 888 $ im vierten Quartal 2024 gestiegen)

- Konsolidierte AISC pro GEO1aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 1.640 $ im ersten Quartal gegenüber 1.772 $ im vierten Quartal 2024 (ohne San Jose im Vergleichszeitraum sind die AISC gegenüber 1.690 $ im vierten Quartal 2024 gesunken)

- Der Sicherheitsindikator für TRIFR ist auf 0,98 gesunken, verglichen mit 1,33 im vierten Quartal 2024. Das Unternehmen hatte keine Unfälle mit Ausfallzeiten zu verzeichnen. Trotz der anhaltenden Verbesserung der Sicherheitsindikatoren meldete das Unternehmen im Februar den tödlichen Unfall eines Mitarbeiters eines Subunternehmers in der Mine Séguéla. Fortuna setzt sich weiterhin für ein Arbeitsumfeld ein, das keine Gefahren birgt.

Wachstum und Geschäftsentwicklung

- Auf dem Kingfisher-Prospekt in der Séguéla-Mine hat das Unternehmen 7,2 g/t Gold auf 31,5 Metern durchteuft. Alle Einzelheiten finden Sie in unserer Pressemitteilung mit dem Titel "Fortuna durchschneidet 7,2 g/t Au auf 31,5 Metern bei Kingfisher, Séguéla Mine, Elfenbeinküste" vom 13. März 2025.

- Im April schloss das Unternehmen den Verkauf der San Jose Mine in Mexiko ab und gab den Abschluss eines Aktienkaufvertrags zum Verkauf seiner Beteiligung an Roxgold Sanu SA, dem Eigentümer der Yaramoko Mine in Burkina Faso, bekannt. Der Verkauf der Yaramoko-Mine sieht eine Barzahlung von 70 Mio. $ vor und unterliegt der Zahlung einer Bardividende von Roxgold Sanu an Fortuna in Höhe von 57,5 Mio. $ vor dem Abschluss. Zusammengenommen ermöglichen es uns diese beiden Verkäufe, Kapital in Höhe von etwa 50 Millionen $ umzuverteilen und den Fokus des Managements weg von Minenschließungen und hin zu höherwertigen Gelegenheiten zu lenken, die besser zu unserer langfristigen Strategie passen.

Jorge A. Ganoza, President und CEO, sagte: "Nach einem starken Ende des Jahres 2024 erzielte das Unternehmen mit 111,3 Millionen $ einen neuen Rekord beim freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb. Im Vergleich zum Vorquartal erzielten wir um 8 % höhere Goldpreise bei niedrigeren Gesamtkosten, was zu einer erweiterten freien Cashflow-Marge aus dem laufenden Betrieb von 38 % im Vergleich zu 31 % führte." Herr Ganoza fuhr fort: "Darüber hinaus straffen wir unser Portfolio, indem wir kostenintensive, kurzlebige Anlagen veräußern, was uns ermöglicht, das Kapital und den Fokus des Managements auf höherwertige Möglichkeiten zu lenken, wie etwa die Steigerung der Produktion in unseren profitabelsten Minen."

Konsolidierte Ergebnisse des ersten Quartals 2025

Drei Monate zum Jahresende

(ausgedrückt in Millionen) 31. 31. März 31. März % Veränderung

Dezember 2025 2024

2024

Vertrieb 274.0 290.1 200.9 44%

Betriebsergebnis des Bergwerks 107.2 115.9 69.6 67%

Betriebliche Erträge 62.1 91.9 48.3 90%

Zurechenbares Nettoeinkommen 11.3 58.5 26.3 122%

Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 24.8 68.0 29.6 130%

Zurechenbarer Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 21.1 61.7 26.7 131%

Zurechenbares Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen - unverwässert 0.07 0.20 0.09 122%

Zurechenbares Ergebnis je Aktie - unverwässert 0.04 0.19 0.09 111%

Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn1 37.9 62.1 27.5 126%

Bereinigtes EBITDA1 136.0 150.1 96.3 56%

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 150.3 126.4 48.9 158%

Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1 85.5 111.3 17.3 545%

Cash-Kosten ($/oz Au-Äq)1 888 929 744 25%

Nachhaltige Gesamtkosten ($/oz Au-Äq)1,2 1,690 1,640 1,385 18%

Investitionsausgaben2

Unterstützen 49.5 24.1 32.4 (26%)

Dauerhafte Mietverträge 5.7 5.8 4.8 21%

Wachstumskapital 12.1 15.4 5.4 185%

31. 31. % Veränderung

März, Dezember,

2025 2024

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Anlagen 309.4 231.3 34%

Netto-Liquiditätsposition (ohne Akkreditive) 459.4 381.3 20%

Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital 1,460.2 1,403.9 4%

1Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung

und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind, unter www.sedarplus.ca.

2Investitionen werden nach dem Kassenprinzip dargestellt.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Die aufgegebenen Geschäftsbereiche wurden, soweit zutreffend, entfernt.

Ergebnisse des ersten Quartals 2025

Q1 2025 gegenüber Q4

Bargeldkosten pro Unze und AISC

Die Cash-Kosten pro verkauftem GEO aus fortgeführten Betrieben betrugen im ersten Quartal 2025 929 $, ein Anstieg gegenüber 888 $ im vierten Quartal 2024. Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Kosten pro Unze bei Yaramoko aufgrund geringerer Erzgehalte und höheren Kosten pro Unze bei Lindero in Verbindung mit einer geringeren Produktion.

Die nachhaltigen Gesamtkosten pro GEO aus fortgeführten Geschäften beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf 1.640 $, verglichen mit 1.690 $ im vierten Quartal 2024. Die AISC sanken im Vergleich zum Vorquartal um 50 $ pro GEO, was hauptsächlich auf geringere Investitionsausgaben zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere Lizenzgebühren aufgrund höherer Goldpreise und höhere aktienbasierte Vergütungen infolge des Anstiegs unseres Aktienkurses im 1.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Betrieben belief sich in diesem Zeitraum auf 61,7 Millionen $ im Vergleich zu 21,1 Millionen $ im vierten Quartal 2024. Das vierte Quartal 2024 wurde durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 26,3 Mio. $ im Zusammenhang mit einer Wertminderung des Mineralgrundstücks Boussoura in Burkina Faso und einer Wertminderung von niedriggradigen Lagerbeständen in der Mine Lindero beeinträchtigt.

Nach Bereinigung von Wertminderungsaufwendungen und anderen einmaligen Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 62,1 Mio. $ bzw. 0,20 $ pro Aktie im Vergleich zu 37,9 Mio. $ bzw. 0,12 $ pro Aktie im vierten Quartal 2024. Der Anstieg ist vor allem auf höhere Metallpreise und einen niedrigeren effektiven Steuersatz ("ETR") zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im 1. Quartal 2025 bei 2.883 $ pro Unze im Vergleich zu 2.662 $ im 4. Die ETR für das Quartal betrug 25 % im Vergleich zu 46 % im vierten Quartal 2024, was auf eine 4 %ige Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar im ersten Quartal 2025 im Vergleich zu einer 8 %igen Abwertung im vierten Quartal 2024 zurückzuführen ist. Andere Posten, die das Quartal im Vergleich zu Q4 2024 beeinflussten, waren höhere allgemeine und Verwaltungskosten in Höhe von 5,8 Mio. $, die auf einen Anstieg der aktienbasierten Zahlungen im Zusammenhang mit einem 42%igen Anstieg unseres Aktienkurses im Q1 2025 zurückzuführen sind. Dies wurde durch einen Wechselkursgewinn von 2,1 Mio. $ gegenüber einem Verlust von 10,4 Mio. $ im vierten Quartal 2024 ausgeglichen.

Cashflow

Der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft vor Anpassung des Betriebskapitals betrug 138,1 Mio. USD oder 0,45 USD pro Aktie. Nach Bereinigung der Veränderungen im Betriebskapital betrug der operative Netto-Cashflow im Quartal 126,4 Mio. $ gegenüber 150,3 Mio. $ im vierten Quartal 2024. Der Rückgang ist hauptsächlich auf negative Veränderungen des Betriebskapitals im ersten Quartal 2025 in Höhe von 11,6 Mio. $ gegenüber positiven 8,6 Mio. $ im vierten Quartal 2024, den gesamten Mittelabfluss im Zusammenhang mit dem aufgegebenen Betrieb in San Jose im ersten Quartal 2025 in Höhe von 9,9 Mio. $ und höhere Steuerzahlungen im ersten Quartal 2025 zurückzuführen.

Der freie Cashflow aus dem laufenden Betrieb belief sich im ersten Quartal 2025 auf 111,3 Mio. USD und lag damit um 25,8 Mio. USD über dem Wert von 85,5 Mio. USD aus dem vierten Quartal 2024. Der Anstieg war hauptsächlich auf niedrigere nachhaltige Kapitalausgaben in Höhe von 20 Mio. $ zurückzuführen. Der freie Cashflow, der Wachstumskapital und andere einmalige Posten enthält, betrug 80,8 Mio. $.

Q1 2025 gegenüber Q1 2024

Bargeldkosten pro Unze und AISC

Die konsolidierten Cash-Kosten pro GEO stiegen auf 929 $, verglichen mit 744 $ im ersten Quartal 2024. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch höhere Cash-Kosten bei Séguéla und Yaramoko verursacht. Der Anstieg der Cash-Kosten bei Séguéla war in erster Linie auf höhere Abraumkosten zurückzuführen, die mit dem Minenplan übereinstimmen. Bei Yaramoko war der Anstieg vor allem auf niedrigere Erzgehalte zurückzuführen. Darüber hinaus stiegen die Cash-Kosten bei Lindero aufgrund der geringeren Produktionsmengen und der Auswirkungen der Aufwertung des argentinischen Pesos im Jahr 2024.

Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent aus fortgeführten Betrieben stiegen von 1.385 $ im ersten Quartal 2024 auf 1.640 $ im ersten Quartal 2025. Dieser Anstieg resultierte in erster Linie aus den oben erwähnten höheren Barkosten pro Unze, höheren Lizenzgebühren aufgrund des höheren Goldpreises und höheren aktienbasierten Vergütungen aufgrund des Anstiegs unseres Aktienkurses im ersten Quartal 2025. Diese Erhöhungen wurden teilweise durch ein geringeres nachhaltiges Kapital ausgeglichen.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften belief sich im Berichtszeitraum auf 61,7 Mio. US-Dollar bzw. 0,20 US-Dollar pro Aktie gegenüber 26,7 Mio. US-Dollar bzw. 0,09 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal 2024.

Der Anstieg ist in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise zurückzuführen, die im ersten Quartal 2025 durchschnittlich 2.883 $ pro Unze betrugen, verglichen mit 2.089 $ pro Unze im ersten Quartal 2024, sowie auf höhere Verkaufsmengen bei Séguéla (+12 %) und Yaramoko (+22 %), die auf eine höhere Erzverarbeitung in beiden Minen zurückzuführen sind. Diese positive Auswirkung wurde teilweise durch höhere Cash-Kosten pro Unze, hauptsächlich bei Séguéla und Yaramoko, ausgeglichen.

Weitere Faktoren, die sich auf den Nettogewinn im Vergleich zum ersten Quartal 2024 auswirkten, waren ein höherer Abbau pro Unze bei Séguéla und Yaramoko sowie höhere allgemeine und Verwaltungskosten in Höhe von 8,5 Mio. $, die auf einen Anstieg der aktienbasierten Zahlungen im Zusammenhang mit einem Anstieg unseres Aktienkurses um 42 % im ersten Quartal 2025 zurückzuführen sind.

Wertminderung und Erschöpfung

Die Abschreibungen und Wertminderungen stiegen um 11,8 Millionen $ auf 61,3 Millionen $ im Vergleich zu 49,5 Millionen $ im Vergleichszeitraum des Jahres 2024. Der Anstieg ist in erster Linie auf die höheren verkauften Unzen bei Séguéla und Yaramoko zurückzuführen. Die Abschreibungen im Berichtszeitraum beinhalten 18,5 Millionen $ im Zusammenhang mit der Kaufpreiszuweisung für die Übernahme von Roxgold.

Cash Flow

Der Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im Quartal auf 126,4 Mio. $, verglichen mit 48,9 Mio. $ im Q1 2024. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Goldpreise und höhere Verkaufsmengen bei Séguéla und Yaramoko sowie auf eine geringere negative Veränderung des Betriebskapitals im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum ersten Quartal 2024 zurückzuführen.

Der freie Cashflow aus dem laufenden Betrieb belief sich im ersten Quartal 2025 auf 111,3 Mio. $, verglichen mit 17,3 Mio. $ im ersten Quartal 2024. Der Anstieg ist vor allem auf die oben beschriebenen höheren Nettobarmittel aus dem operativen Geschäft und die geringeren nachhaltigen Investitionsausgaben in Höhe von 7,6 Mio. $ zurückzuführen, die den geringeren Bedarf an nachhaltigem Kapital im Jahr 2025 widerspiegeln.

Bergwerk Séguéla, Côte dIvoire

Drei Monate zum 31. März,

2025 2024

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 444,004 394,837

Durchschnittlich gebrochene Tonnen pro Tag 4,933 4,339

Gold

Gehalt (g/t) 2.76 2.79

Wiederfindung (%) 93 94

Produktion (oz) 38,500 34,556

Verkauftes Metall (Unze) 38,439 34,450

Realisierter Preis ($/oz) 2,888 2,095

Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Au)1 650 459

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,290 948

Investitionsausgaben (in $000)2

Unterstützen 8,613 7,923

Dauerhafte Mietverträge 3,639 2,265

Wachstumskapital 9,207 1,035

1Cash-Kosten und nachhaltige Cash-Kosten sind Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen.

2Investitionen werden nach dem Kassenprinzip dargestellt.

Vierteljährliche operative und finanzielle Höhepunkte

Im ersten Quartal 2025 belief sich die Minenproduktion auf insgesamt 477.333 Tonnen Erz mit einem Durchschnittswert von 2,53 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 38.869 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Während des Quartals wurden insgesamt 5.467.358 Tonnen Abraum bewegt, was einem Abraumverhältnis von 11,5:1 entspricht. Der Abbau konzentrierte sich weiterhin auf die Gruben Antenna, Koula und Ancien.

Im ersten Quartal 2025 verarbeitete Séguéla 444.004 Tonnen Erz und produzierte 38.500 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 2,76 g/t Au, was einem Anstieg von 12 % bzw. einem Rückgang von 1 % im Vergleich zum ersten Quartal 2024 entspricht. Die höhere Goldproduktion war das Ergebnis höherer verarbeiteter Tonnen aufgrund von Durchsatzsteigerungen in früheren Quartalen. Der Mühlendurchsatz lag bei durchschnittlich 216 t/h und damit um 40 % über der Kapazität der Namensplatte.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold betrugen 650 $ im ersten Quartal 2025 gegenüber 459 $ im ersten Quartal 2024. Der Anstieg der Cash-Kosten war das Ergebnis höherer Abbaukosten aufgrund höherer Abbaubedarfe in Übereinstimmung mit dem Minenplan und höherer Verarbeitungskosten.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf 1.290 $ im Vergleich zu 948 $ im selben Zeitraum des Vorjahres. Der Anstieg im Quartal war in erster Linie das Ergebnis höherer Cash-Kosten und eines höheren nachhaltigen Kapitals aufgrund der Abraumbeseitigung und des Ausbaus der Tailings der Stufe 3, um die höhere Produktion bei Séguéla zu unterstützen, sowie höherer Lizenzgebühren aufgrund höherer Goldpreise und einer Erhöhung der Lizenzgebühren um 2 % ab 10. Januar 2025.

Die höheren Wachstumsinvestitionen für das erste Quartal 2025 im Vergleich zu 2024 waren in erster Linie das Ergebnis der Verlegung einer staatlichen Kommunikationsantenne auf dem Grundstück der Mine.

Yaramoko-Mine, Burkina Faso

Drei Monate zum 31. März,

2025 2024

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 134,692 107,719

Gold

Gehalt (g/t) 7.81 8.79

Wiederfindung (%) 97 98

Produktion (oz) 33,073 27,177

Verkauftes Metall (Unze) 33,013 27,171

Realisierter Preis ($/oz) 2,881 2,095

Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,059 752

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,411 1,373

Investitionsausgaben (in $000)2

Unterstützen 1,517 10,983

Dauerhafte Mietverträge 982 1,050

1Cash-Kosten und All-in sustaining Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind (www.sedarplus.ca).

2Die Investitionen werden auf Kassenbasis dargestellt.

Vierteljährliche operative und finanzielle Höhepunkte

Im ersten Quartal 2025 verarbeitete die Mine Yaramoko 134.692 Tonnen Erz und produzierte 33.073 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 7,81 g/t, was einem Anstieg von 22 % bzw. einem Rückgang von 11 % im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Die niedrigeren Gehalte waren das Ergebnis der Sequenzierung der Stollen, die durch die höheren Tonnen aus der erhöhten Untertageproduktion und dem Beginn des Abbaus im Tagebau der Zone 109 ausgeglichen wurden.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold betrugen in dem am 31. März 2025 zu Ende gegangenen Quartal 1.059 $, verglichen mit 752 $ im selben Zeitraum des Jahres 2024. Die höheren Cash-Kosten waren das Ergebnis von Abraumbeseitigungs- und Untertageerschließungskosten, die als Aufwand verbucht wurden, da sich die Mine in ihrem letzten Produktionsjahr befindet.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich in dem am 31. März 2025 zu Ende gegangenen Quartal auf 1.411 $ gegenüber 1.373 $ im selben Zeitraum des Jahres 2024, wobei der Anstieg vor allem auf höhere Cash-Kosten und einen Anstieg der Lizenzgebühren aufgrund höherer Goldpreise zurückzuführen ist.

Im Anschluss an das Quartalsende schloss das Unternehmen einen Aktienkaufvertrag zum Verkauf der Mine Yaramoko ab. Der Verkauf wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Lindero Mine, Argentinien

Drei Monate zum 31. März,

2025 2024

Bergwerksproduktion

Auf der Laugungsfläche platzierte Tonnagen 1,753,016 1,547,323

Gold

Gehalt (g/t) 0.55 0.60

Produktion (oz) 20,320 23,262

Verkauftes Metall (Unze) 18,655 21,719

Realisierter Preis ($/oz) 2,877 2,072

Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,147 1,008

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1,3 1,911 1,511

Investitionsausgaben (in $000)2

Unterstützen 12,362 9,807

Dauerhafte Mietverträge 582 598

Wachstumskapital 307 154

1Cash-Kosten und All-in sustaining Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind (www.sedarplus.ca).

2Die Investitionen werden auf Kassenbasis dargestellt.

Vierteljährliche operative und finanzielle Höhepunkte

Im ersten Quartal 2025 wurden insgesamt 1.753.016 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,55 g/t auf die Haufenlaugungsfläche gebracht, die geschätzte 30.943 Unzen Gold enthalten. Das abgebaute Erz belief sich auf 1,46 Millionen Tonnen mit einem Abraumverhältnis von 1,8:1.

Die Goldproduktion von Lindero belief sich in diesem Quartal auf 20.320 Unzen, davon 18.983 Unzen in Doré-Barren, 615 Unzen in reichhaltigem Feinkohlenstoff, 39 Unzen in Kupferausfällungen und 683 Unzen in ausgefälltem Schlamm. Der Produktionsrückgang von 13 % im Vergleich zum 1. Quartal 2024 ist auf niedrigere Gehalte und die zeitliche Abstimmung der Laugungskinetik zurückzuführen.

Die Cash-Kosten pro Unze Gold beliefen sich im Quartal auf 1.147 $, verglichen mit 1.008 $ im selben Zeitraum des Jahres 2024. Der Anstieg der Cash-Kosten pro Unze Gold für das Quartal war in erster Linie auf die Auswirkungen der Aufwertung des argentinischen Peso auf die Betriebskosten im Vergleich zu 2024 sowie auf geringere verkaufte Unzen zurückzuführen.

Die AISC pro verkaufter Unze Gold lagen im ersten Quartal 2025 bei 1.911 $, verglichen mit 1.511 $ im ersten Quartal 2024. Die höheren AISC waren das Ergebnis höherer Cash-Kosten, wie oben beschrieben, und höherer nachhaltiger Kapitalkosten, da der Standort die Arbeiten an der Erweiterung des Laugungspads abschloss. Die AISC beinhalten einen Investitionsgewinn von 1,3 Millionen $ (Q1 2024: 2,6 Millionen $) aus dem grenzüberschreitenden Handel mit auf argentinische Pesos lautenden Anleihen.

Am 31. März 2025 war das Projekt zur Erweiterung des Laugungspads abgeschlossen, und es finden nun kleinere Abschlussarbeiten und die Demobilisierung statt.

Caylloma-Mine, Peru

Drei Monate zum 31. März,

2025 2024

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 136,659 137,096

Durchschnittlich gefräste Tonnen pro Tag 1,553 1,540

Silber

Gehalt (g/t) 67 87

Wiederfindung (%) 83 82

Produktion (oz) 242,993 315,460

Verkauftes Metall (Unze) 250,284 325,483

Realisierter Preis ($/oz) 31.77 23.34

Gold

Gehalt (g/t) - 0.12

Wiederfindung (%) - 29

Produktion (oz) - 150

Verkauftes Metall (Unze) - 63

Realisierter Preis ($/oz) - 2,024

Blei

Grad (%) 3.21 3.48

Wiederfindung (%) 91 91

Produktion (000's lbs) 8,836 9,531

Verkauftes Metall (000's lbs) 9,199 9,825

Realisierter Preis ($/lb) 0.89 0.95

Zink

Grad (%) 5.01 4.46

Wiederfindung (%) 91 90

Produktion (000's lbs) 13,772 12,183

Verkauftes Metall (000's lbs) 13,826 12,466

Realisierter Preis ($/lb) 1.29 1.11

Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq)1,2 12.80 11.61

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq)1,2 18.74 17.18

Investitionsausgaben (in $000)3

Unterstützen 1,615 3,735

Dauerhafte Mietverträge 631 906

Wachstumskapital 249 -

1Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt über Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beiliegen.

3Investitionen werden auf Kassenbasis dargestellt.

Vierteljährliche operative und finanzielle Höhepunkte

Im ersten Quartal 2025 produzierte die Mine Caylloma 242.993 Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 67 g/t, was einem Rückgang von 23 % im Vergleich zum selben Zeitraum 2024 entspricht.

Die Blei- und Zinkproduktion für das Quartal betrug 8,8 Millionen Pfund bzw. 13,8 Millionen Pfund. Die Erzgehalte betrugen durchschnittlich 3,21 % und 5,01 %, was einem Rückgang von 8 % bzw. einem Anstieg von 12 % entspricht, wenn man mit demselben Quartal 2024 vergleicht. Die Produktion war aufgrund der geringeren Erzgehalte niedriger und entsprach dem Minenplan.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent betrugen im ersten Quartal 2025 12,80 $, verglichen mit 11,61 $ im selben Zeitraum des Jahres 2024. Die höheren Kosten pro Unze für das Quartal waren in erster Linie das Ergebnis einer geringeren Silberproduktion und der Auswirkungen der höheren realisierten Silberpreise auf die Berechnung der verkauften Unze Silberäquivalent.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro Unze zahlbaren Silberäquivalents im ersten Quartal 2025 stiegen um 9 % auf 18,74 $, verglichen mit 17,18 $ im selben Zeitraum 2024. Der Anstieg im Quartal war das Ergebnis höherer Cash-Kosten pro Unze und geringerer Silberäquivalent-Unzen aufgrund höherer Silberpreise und höherer Kosten für die Arbeitnehmerbeteiligung.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist ein professioneller Geowissenschaftler der Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (Registrierungsnummer 36328) und die qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen veröffentlicht, die gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards ("IFRS") nicht definiert sind und in den Jahresabschlüssen des Unternehmens nicht ausgewiesen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Gesamtkosten; Cash-Kosten pro verkaufte Unze Gold; nachhaltige Gesamtkosten; nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufte Unze Gold; nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufte Unze Goldäquivalent; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufte Unze Gold; Produktions-Cash-Kosten pro verkaufte Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro zahlbare Unze Silberäquivalent; Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufte Unze Silberäquivalent; Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufte Unze Silberäquivalent; nachhaltiges Kapital; Wachstumskapital; freier Cashflow aus dem laufenden Betrieb; bereinigter Nettogewinn; bereinigter zurechenbarer Nettogewinn; bereinigtes EBITDA und Betriebskapital.

Diese Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen sind in der Bergbaubranche als Leistungsmaßstäbe weit verbreitet und werden von der Unternehmensleitung zur Überwachung und Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens und seiner Fähigkeit zur Generierung von Barmitteln verwendet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass zusätzlich zu den gemäß IFRS erstellten Finanzkennzahlen und Kennzahlen bestimmte Investoren diese Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar. Dementsprechend sollten die Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Messgrößen und Kennzahlen der Unternehmensleistung betrachtet werden.

Zum besseren Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Messgrößen und Kennzahlen werden im Folgenden Beschreibungen gegeben. Darüber hinaus finden Sie unter "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" im Lagebericht des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2025 ("Q1 2025 MD&A"), dessen Abschnitt durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wurde, zusätzliche Informationen zu den einzelnen Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen, die in dieser Pressemitteilung offengelegt werden, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung sowie einer Erklärung, wie diese Kennzahlen und Verhältnisse nützliche Informationen für einen Investor liefern. Die MD&A für Q1 2025 kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar unter dem Profil des Unternehmens abgerufen werden.

Das Unternehmen hat diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet, mit Ausnahme der folgenden:

- Die Berechnung der All-in Sustaining Costs wurde im 4. Quartal 2024 angepasst, um Blue-Chip-Swaps in Argentinien einzubeziehen. Einzelheiten zu dieser Änderung finden Sie in der MD&A 2024.

- Die Berechnungen des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten zurechenbaren Nettogewinns wurden dahingehend überarbeitet, dass die Auswirkungen der Abschreibung von Nutzungsrechten auf die Gewinn- und Verlustrechnung nicht mehr entfernt und die Zahlungen für Nutzungsrechte aus der Kapitalflussrechnung wieder hinzugefügt werden. Die Geschäftsleitung entschied sich für diese Änderung, um die Überleitung vom Nettogewinn zum bereinigten Nettogewinn zu vereinfachen, um die Transparenz zu verbessern und weil die Nettoauswirkungen unwesentlich waren.

- Soweit zutreffend, wurden die Auswirkungen der aufgegebenen Geschäftsbereiche aus den Vergleichszahlen herausgerechnet. Die Berechnungsmethode wurde, außer wie oben beschrieben, nicht geändert.

Überleitung des Verhältnisses von Schulden zu Gesamtnettoschulden und von Nettoschulden zu bereinigtem EBITDA zum 31. März 2025

(in Millionen mit Ausnahme des Verhältnisses der gesamten Nettoverschuldung zum Stand: 31. März 2025

bereinigten

EBITDA)

2024 Wandelanleihe 172.5

Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen (309.4)

Nettoverschuldung insgesamt1 (136.9)

Bereinigtes EBITDA (letzte vier Quartale) 529.0

Verhältnis der gesamten Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA (0.3):1

1Ohne Akkreditive

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten zurechenbaren Nettogewinn für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 sowie für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

Konsolidiert (in Millionen US Dollar) 31. Dezember 2024 31. März 2025 31. März 2024

Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn 11.3 58.5 26.3

Anpassungen, nach Steuern:

Aufgegebene Geschäftsbereiche 9.7 3.2 0.5

Abschreibung von Mineralgrundstücken 12.9 - -

Anpassung der Bestände 3.6 (0.1) -

Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten 0.4 0.5 0.7

Zurechenbarer bereinigter Nettogewinn 37.9 62.1 27.5

1Die Beträge werden in den Umsatzkosten erfasst.

2Die Beträge werden unter Allgemeines und Verwaltung verbucht.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 sowie für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

Konsolidiert (in Millionen US Dollar) 31. Dezember 2024 31. März 2025 31. März 2024

Nettoeinkommen 15.1 64.8 29.1

Anpassungen:

Aufgegebene Geschäftsbereiche 9.7 3.2 0.5

Anpassung der Bestände 3.2 (0.1) -

Nettofinanzierungsposten 5.7 3.0 5.8

Abschreibungen und Wertminderungen 60.0 51.7 49.9

Einkommensteuer 32.8 22.2 15.4

Abschreibung von Mineralgrundstücken 14.5 - -

Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten (5.0) 5.3 (4.4)

Bereinigtes EBITDA 136.0 150.1 96.3

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung des Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit zum freien Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 sowie für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

Konsolidiert (in Millionen US Dollar) 31. Dezember 2024 31. März 2025 31. März 2024

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 150.3 126.4 48.9

Zugänge zu Mineralgrundstücken, Anlagen und Ausrüstung (61.9) (39.6) (41.3)

Zahlungen von Leasingverpflichtungen (5.7) (6.0) (4.7)

Freier Cashflow 82.7 80.8 2.9

Wachstumskapital 10.3 15.4 5.5

Aufgegebene Geschäftsbereiche (6.7) 11.4 8.4

Rückstellungen für Schließung und Sanierung 0.3 - -

Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Investitionen 1.4 1.3 2.6

Sonstige Anpassungen (2.5) 2.4 (2.1)

Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 85.5 111.3 17.3

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 sowie für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent Lindero Yaramoko Séguél Caylloma GEO Bargeldkosten

- Q4

2024

Kosten des Umsatzes 47,380 40,610 58,956 19,866 166,814

Anpassung der Bestände (4,704) 1,487 - - (3,217)

Abschreibung und Amortisation (13,314) (12,783) (28,828) (4,295) (59,220)

Lizenzgebühren und Steuern (79) (5,346) (6,377) (222) (12,024)

Kredite für Nebenerzeugnisse (973) - - - (973)

Andere - - - (1,624) (1,624)

Behandlungs- und Raffinierungskosten - - - 2,965 2,965

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 28,310 23,968 23,751 16,690 92,719

Goldäquivalent

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 26,629 29,509 36,384 11,863 104,385

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 1,063 812 653 1,407 888

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.661 $/oz Au, 31,3 $/oz Ag, 2.009 $/t Pb und 3.046 $/t Zn für das

vierte Quartal 2024

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent Lindero Yaramoko Séguél Caylloma GEO Bargeldkosten

- Q1

2025

Kosten des Umsatzes 31,805 59,577 65,425 17,463 174,272

Abschreibung und Amortisation (9,799) (16,900) (30,310) (4,369) (61,378)

Lizenzgebühren und Steuern (94) (7,729) (10,133) (240) (18,196)

Kredite für Nebenerzeugnisse (731) - - - (731)

Andere 123 - - (659) (536)

Behandlungs- und Raffinierungskosten - - - 50 50

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 21,304 34,948 24,982 12,245 93,479

Goldäquivalent

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 18,580 33,013 38,439 10,542 100,574

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 1,147 1,059 650 1,162 929

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.882 $/oz Au, 31,8 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn für das

erste Quartal 2025

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent Lindero Yaramoko Séguél Caylloma GEO Bargeldkosten

- Q1

2024

Kosten des Umsatzes 34,049 34,951 45,209 17,105 131,314

Abschreibung und Amortisation (11,580) (10,215) (23,916) (3,824) (49,535)

Lizenzgebühren und Steuern (253) (4,293) (5,472) (354) (10,372)

Kredite für Nebenerzeugnisse (424) - - - (424)

Andere 1 - - (331) (330)

Behandlungs- und Raffinierungskosten - - - 1,231 1,231

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 21,793 20,443 15,821 13,827 71,884

Goldäquivalent

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 21,628 27,171 34,450 13,306 96,556

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 1,008 752 459 1,039 744

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 1.990 $/oz Au, 23,3 $/oz Ag, 2.137 $/t Pb und 2.499 $/t Zn

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung der Umsatzkosten zu den nachhaltigen Gesamtkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent für die drei Monate bis zum 31. März 2024 sowie für die drei und zwölf Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent - Lindero Yaramoko Séguél Caylloma Unternehmen GEO AISC

Q4

2024

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 28,310 23,968 23,751 16,690 - 92,719

Goldäquivalent

Anpassung des Nettoveräußerungswerts von - (829) - - - (829)

Vorräten

Lizenzgebühren und Steuern 79 5,346 6,377 222 - 12,024

Beteiligung der Arbeitnehmer - - - 1,733 - 1,733

Allgemeines und Verwaltung 3,026 503 2,549 1,391 9,666 17,135

Bargeldkosten insgesamt 31,415 28,988 32,677 20,036 9,666 122,782

Dauerhaftes Kapital1 19,869 9,430 17,396 8,338 - 55,033

Gewinne aus Blue Chips (1,406) - - - - (1,406)

(Investitionstätigkeit)1

All-in-Unterhaltskosten 49,878 38,418 50,073 28,374 9,666 176,409

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 26,629 29,509 36,384 11,863 - 104,385

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze 1,873 1,302 1,376 2,392 - 1,690

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.661 $/oz Au, 31,3 $/oz Ag, 2.009 $/t Pb und 3.046 $/t Zn für das

vierte Quartal 2024

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

1Darstellung nach dem Kassenprinzip

AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent - Lindero Yaramoko Séguél Caylloma Unternehmen GEO AISC

Q1

2025

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 21,304 34,948 24,982 12,245 - 93,479

Goldäquivalent

Lizenzgebühren und Steuern 94 7,729 10,133 240 - 18,196

Beteiligung der Arbeitnehmer - - - 739 - 739

Allgemeines und Verwaltung 2,480 1,394 2,224 2,455 15,374 23,927

Bargeldkosten insgesamt 23,878 44,071 37,339 15,679 15,374 136,341

Dauerhaftes Kapital1 12,944 2,499 12,252 2,246 - 29,941

Gewinne aus Blue Chips (1,319) - - - - (1,319)

(Investitionstätigkeit)1

All-in-Unterhaltskosten 35,503 46,570 49,591 17,925 15,374 164,963

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 18,580 33,013 38,439 10,542 - 100,574

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze 1,911 1,411 1,290 1,700 - 1,640

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.882 $/oz Au, 31,8 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn für das

erste Quartal 2025

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

1Darstellung nach dem Kassenprinzip

AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent - Lindero Yaramoko Séguél Caylloma Unternehmen GEO AISC

Q1

2024

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 21,793 20,443 15,821 13,827 - 71,884

Goldäquivalent

Lizenzgebühren und Steuern 253 4,293 5,472 354 - 10,372

Beteiligung der Arbeitnehmer - - - 417 - 417

Allgemeines und Verwaltung 2,879 550 1,168 1,219 10,649 16,465

Bargeldkosten insgesamt 24,925 25,286 22,461 15,817 10,649 99,138

Dauerhaftes Kapital1 10,405 12,033 10,188 4,641 - 37,267

Gewinne aus Blue Chips (2,648) - - - - (2,648)

(Investitionstätigkeit)1

All-in-Unterhaltskosten 32,682 37,319 32,649 20,458 10,649 133,757

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 21,628 27,171 34,450 13,306 - 96,556

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze2 1,511 1,373 948 1,538 - 1,385

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 1.990 $/oz Au, 23,3 $/oz Ag, 2.137 $/t Pb und 2.499 $/t Zn

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

1Darstellung nach dem Kassenprinzip

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 sowie für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent - Q4 2024 Caylloma

Kosten des Umsatzes 19,866

Abschreibung und Amortisation (4,295)

Lizenzgebühren und Steuern (222)

Andere (1,624)

Behandlungs- und Raffinierungskosten 2,965

Anwendbare Bargeldkosten pro verkauftem Silberäquivalent 16,690

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 1,009,804

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 16.53

1Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Verhältnisses von Silber zu Blei von 1:34,3 Pfund und von Silber zu Zink von

1:22,6 Pfund

berechnet.

2Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Verkäufe

und realisierte

Preise

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent - Q1 2025 Caylloma

Kosten des Umsatzes 17,463

Abschreibung und Amortisation (4,369)

Lizenzgebühren und Steuern (240)

Andere (659)

Behandlungs- und Raffinierungskosten 50

Anwendbare Bargeldkosten pro verkauftem Silberäquivalent 12,245

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 956,640

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 12.80

1Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Verhältnisses von Silber zu Blei von 1:35,5 Pfund und eines Verhältnisses

von Silber zu Zink von 1:24,7 Pfund

berechnet.

2Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Verkäufe

und realisierte

Preise

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Barkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent - Q1 2024 Caylloma

Kosten des Umsatzes 17,105

Abschreibung und Amortisation (3,824)

Lizenzgebühren und Steuern (354)

Andere (331)

Behandlungs- und Raffinierungskosten 1,231

Anwendbare Bargeldkosten pro verkauftem Silberäquivalent 13,827

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 1,190,990

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 11.61

1Das Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 86,8:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund

und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:21,0 Pfund

berechnet.

2Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Verkäufe

und realisierte

Preise

Die Zahlen wurden angepasst, um das Nutzungsrecht zu entfernen.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung der nachhaltigen Gesamt-Cash-Kosten und der Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 sowie für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent - Q4 2024 Caylloma

Anwendbare Barmittelkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 16,690

Lizenzgebühren und Steuern 222

Beteiligung der Arbeitnehmer 1,733

Allgemeines und Verwaltung 1,391

Bargeldkosten insgesamt 20,036

Dauerhaftes Kapital3 8,338

All-in-Unterhaltskosten 28,374

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 1,009,804

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze2 28.10

1 Das verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Verhältnisses von Silber zu Blei von 1:34,3 Pfund und von Silber zu Zink von 1:22,6

Pfund

berechnet.

2 Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Verkäufe

und realisierte

Preise

3 Dargestellt nach dem Kassenprinzip

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent - Q1 2025 Caylloma

Anwendbare Barmittelkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 12,245

Lizenzgebühren und Steuern 240

Beteiligung der Arbeitnehmer 739

Allgemeines und Verwaltung 2,455

Bargeldkosten insgesamt 15,679

Dauerhaftes Kapital3 2,246

All-in-Unterhaltskosten 17,925

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 956,640

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze2 18.74

1 Das verkaufte Silberäquivalent wird anhand eines Verhältnisses von Silber zu Blei von 1:35,5 Pfund und von Silber zu Zink von 1:24,7

Pfund

berechnet.

2 Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Verkäufe

und realisierte

Preise

3 Dargestellt nach dem Kassenprinzip

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent - Q1 2024 Caylloma

Anwendbare Barmittelkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 13,827

Lizenzgebühren und Steuern 354

Beteiligung der Arbeitnehmer 417

Allgemeines und Verwaltung 1,219

Bargeldkosten insgesamt 15,817

Dauerhaftes Kapital3 4,641

All-in-Unterhaltskosten 20,458

Verkaufte Unzen Silberäquivalent1 1,190,990

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze2 17.18

1 Das Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 86,8:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:24,7

Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:21,0 Pfund

berechnet.

2 Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse - Verkäufe

und realisierte

Preise

3 Dargestellt nach dem Kassenprinzip

Zusätzliche Informationen zu den Finanzergebnissen und laufenden Aktivitäten des Unternehmens sind in den ungeprüften, verkürzten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024 sowie in den begleitenden MD&A für das erste Quartal 2025 enthalten, die auf der Website des Unternehmens unter www.fortunamining.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar zum Download bereitstehen.

Telefonkonferenz und Webcast

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, den 8. Mai 2025, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit statt. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Chief Financial Officer, Cesar Velasco, Chief Operating Officer - Lateinamerika, und David Whittle, Chief Operating Officer - Westafrika, geleitet.

Aktionäre, Analysten, Medien und interessierte Investoren sind eingeladen, die Telefonkonferenz live mitzuverfolgen, indem sie sich in den Webcast unter https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1696/52367 einloggen oder sich kurz vor Beginn telefonisch einwählen.

Einzelheiten zur Telefonkonferenz:

Datum: Donnerstag, Mai 8, 2025

Zeit: 9:00 Uhr pazifische Zeit | 12:00 Uhr östliche Zeit

Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

Zugangscode: 794316

Wiederholungsnummer (gebührenfrei): +1.877.481.4010

Wiederholungsnummer (international): +1.919.882.2331

Replay-Passcode: 52367

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis Donnerstag, den 22. Mai 2025, verfügbar sein. Die Aufzeichnung des Webcasts ist bis Freitag, den 8. Mai 2026, verfügbar. Darüber hinaus wird eine Abschrift der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit vier in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt in Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Bergbau Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke, Aussagen über den Abschluss des Verkaufs der Mine Yaramoko und die erwarteten Vorteile für das Unternehmen aus dem Verkauf der Mine San Jose und dem bevorstehenden Verkauf der Mine Yaramoko; Aussagen, die sich auf ein schädigungsfreies Arbeitsumfeld beziehen; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven, der Metallgewinnungsraten, des Konzentratgehalts und der Konzentratqualität; Änderungen der Steuersätze und der Steuergesetze, der Anforderungen für Genehmigungen, der erwarteten Genehmigungen und anderer Angelegenheiten. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "geschätzt", "erwartet", "vorweggenommen", "potenziell", "offen", "zukünftig", "angenommen", "projiziert", "verwendet", "detailliert", "wurde", "Gewinn", "geplant", "reflektierend", "wird", "enthaltend", "verbleibend", "sein" oder Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden "könnten" oder "sollten" und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, identifiziert

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten auch Finanzprognosen und andere zukunftsgerichtete Metriken in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäfte, einschließlich Verweisen auf finanzielle und geschäftliche Aussichten und zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Produktions- und Kostenprognosen und erwarteter zukünftiger finanzieller Leistungen. Diese Informationen, die als zukunftsgerichtete Finanzinformationen oder Finanzprognosen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "FOFI") betrachtet werden können, wurden von der Unternehmensleitung genehmigt und basieren auf Annahmen, die nach Ansicht der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser FOFI unter Berücksichtigung der Branche, des Geschäfts, der finanziellen Bedingungen, der Pläne und Aussichten des Unternehmens und seiner Geschäfte und Liegenschaften angemessen waren. Diese Prognosen dienen der Beschreibung der voraussichtlichen Entwicklung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Dennoch werden die Leser darauf hingewiesen, dass solche Informationen höchst subjektiv sind und nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden sollten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Prognosen abweichen können. FOFI stellt zukunftsgerichtete Aussagen dar und unterliegt denselben Annahmen, Ungewissheiten, Risikofaktoren und Einschränkungen, wie sie unten aufgeführt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte, Risiken im Zusammenhang mit Kriegen oder anderen geopolitischen Konflikten wie dem ukrainisch-russischen und dem israelisch-hamasitischen Konflikt, die weiterhin zu einer Störung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit führen könnten, Schwankungen der Währungen und Wechselkurse, ein Anstieg der Inflationsrate, die Einführung oder Ausweitung von Kapitalkontrollen in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; Änderungen der Steuergesetze in Argentinien und den anderen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; Änderungen der Preise für wichtige Rohstoffe; Ungewissheit in Bezug auf die Natur und die Bedingungen des Klimawandels; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Gesetze und Verordnungen zum Schutz der Umwelt (einschließlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Anforderungen zur Dekarbonisierung) und die Ungewissheit in Bezug auf die Auslegung des Omnibus-Gesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Competition Act (Kanada); unsere Fähigkeit, physische Risiken und Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bewältigen und unsere Geschäftsstrategie erfolgreich an eine kohlenstoffarme Weltwirtschaft anzupassen; technologische und betriebliche Risiken bei Fortunas Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Wasser und Strom; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind; Ungewissheiten, die mit der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallgewinnungen verbunden sind; Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen; Änderungen der Produktions- und Kostenschätzungen; Änderungen der Position der Regulierungsbehörden in Bezug auf die Erteilung von Genehmigungen oder Erlaubnissen; staatliche und andere Genehmigungen; Änderungen der Regierung, politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna aktiv ist; Probleme in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert werden, das bei den Canadian Securities Administrators eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca. und bei der U.S. Securities and Exchange Commission als Teil des Formulars 40-F des Unternehmens eingereicht und unter www.sec.gov/edgar.shtml abrufbar. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Reservenschätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Grundstücke oder die Produktionsschätzungen betreffen (die die Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbaugeschwindigkeiten, Gewinnungszeitpunkte und Gewinnungsratenschätzungen voraussetzen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinträchtigt werden können); geopolitische Unwägbarkeiten, die sich auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen und den Wechselkursen; dass es dem Unternehmen gelingen wird, die Auswirkungen der Inflation auf sein Geschäft und seinen Betrieb abzuschwächen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; die Erwartung, dass das Unternehmen den Verkauf der Mine Yaramoko auf einer Basis abschließen wird, die mit den aktuellen Erwartungen des Unternehmens übereinstimmt; dass es keine wesentlichen Unterbrechungen geben wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seinen aktuellen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen, sowie andere Annahmen, die in diesem Dokument dargelegt werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen von Reserven und

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Veröffentlichung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Reserves erstellt. Die kanadischen Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden

1 Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind, unter www.sedarplus.ca.

2 Ohne Akkreditive

3 Au Eq umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 2.882 $/oz Au, 3 1,8 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn für Q1 2025.2.490 $/oz Au, 29,4 $/oz Ag, 2.040 $/t Pb und 2.782 $/t Zn für Q4 2024; 1.990 $/oz Au, 23,3 $/oz Ag, 2.137 $/t Pb und 2.499 $/t Zn für Q1 2024

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79530

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79530&tr=1

