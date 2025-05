SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

SoftwareOne ernennt Hanspeter Schraner zum neuen Group Chief Financial Officer



09.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stans, Schweiz I 9. Mai 2025 – SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute die Ernennung von Hanspeter Schraner zum neuen Chief Financial Officer per 1. Juni 2025 bekannt gegeben. Er folgt auf Rodolfo Savitzky, der das Unternehmen, wie bereits bekannt gegeben, verlassen wird.

Hanspeter Schraner bringt mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in leitenden Positionen im Finanzbereich zu SoftwareOne mit. Er verfügt über ausgewiesene Expertise in Finanzmanagement und -transformation sowie im M&A-Bereich über verschiedene Branchen hinweg. Zuletzt war er Group Chief Financial Officer bei Heritage B Group, einer privat gehaltenen Industriegruppe. Davor war er als Group CFO bei Bucherer Holding, Mövenpick Holding und Carlo Gavazzi Holding sowie in Führungspositionen im Finanzbereich bei Forbo International und Sarna Holding tätig.

Hanspeter Schraner ist Schweizer Staatsbürger und diplomierter Wirtschaftsprüfer. Er ist Absolvent der Hochschule St. Gallen, wo er einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt International Management erworben hat.

Raphael Erb, CEO von SoftwareOne: «Wir freuen uns sehr, Hanspeter Schraner bei SoftwareOne willkommen zu heissen. Mit seiner umfassenden Führungserfahrung im Finanzbereich und seiner überzeugenden Erfolgsbilanz bei der Umsetzung strategischer Initiativen in internationalen Unternehmen ist er eine wertvolle Ergänzung unseres Führungsteams. Meine künftige Co-CEO Melissa Mulholland und ich freuen uns darauf, bei der Integration von Crayon und SoftwareOne sowie der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie eng mit ihm zusammenzuarbeiten. Rodolfo Savitzky wird für eine reibungslose Übergabe sorgen – dafür, und für seine Beiträge bei SoftwareOne, möchte ich mich bedanken.»

Hanspeter Schraner: «Ich freue mich sehr, in einer für SoftwareOne so entscheidenden Phase Teil des Unternehmens zu werden. Gemeinsam mit Melissa Mulholland und Raphael Erb, dem Verwaltungsrat und dem gesamten Team möchte ich dazu beitragen, dass SoftwareOne auf ihrem weiteren Weg des Wachstums, der Integration und der Umsetzung ihrer Strategie gut vorankommt, und damit das nächste Kapitel in der Unternehmensgeschichte mitgestalten.»

KONTAKT

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

