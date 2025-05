Bilfinger - Hohes Momentum plus V-Muster

Mit Hilfe des HSBC Trendkompasses filtern wir jede Woche über 100 Basiswerte anhand des Momentums der letzten vier Wochen bzw. der Relativen Stärke nach Levy (27 Wochen). Bei der objektiven Auswertung ist uns dieses Mal die Bilfinger-Aktie ins Auge gefallen, denn der Titel verfügte in den letzten Monaten stets über ein hohes Momentum. Charttechnisch kommt zusätzlich ein weiterer Katalysator hinzu. So kann die jüngste Kursentwicklung als klassisches „V-Muster“ interpretiert werden (siehe Chart). Diese Formation signalisiert, dass der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnimmt. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus der beschriebenen V-Formation auf gut 20 EUR taxieren, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel im Bereich von 94 EUR führt. Langfristig rechtfertig das diskutierte Anschlusspotenzial sogar ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch aus dem Jahr 2014 bei 93,05 EUR. Doch zunächst dürfte die aus dem gleichen Jahr stammende Kurslücke (obere Gapkante bei 82,10 EUR) geschlossen werden. Um die aktuell gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Marke von 72 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

Bilfinger (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bilfinger

Quelle: LSEG, tradesignal²

