GNW-News: ZA Miner unterstützt Zugang zu institutionellen Bitcoin-Renditen durch Cloud-Hashrate-Dienste

MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, ein cloudbasierter Mining-Anbieter für Kryptowährungen, hat seine Zusammenarbeit mit dem neu lancierten Bitcoin Yield Fund (https://www.zaminer.com/) von Coinbase bekanntgegeben, einem Produkt, das institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten eine jährliche Rendite von 4 bis 8 % in Bitcoin bietet. Die Initiative dient der Erfüllung der weltweit wachsenden Nachfrage nach stabilen Einkommensmechanismen für digitale Vermögenswerte durch eine Kombination aus Arbitrage-Strategien und Cloud-Mining-Kapazitäten. Der Bitcoin Yield Fund von Coinbase nutzt ein ?Cash-and-Carry"-Arbitragemodell, das darauf ausgelegt ist, Preisvolatilitätsrisiken zu mindern, indem es die Spanne zwischen den Spot- und Futures-Preisen von Bitcoins abbildet. Das in der institutionellen Finanzwelt weit verbreitete Modell legt den Schwerpunkt auf den Kapitalerhalt und bietet gleichzeitig eine prognostizierbare Rendite. ZA Miner unterstützt die Initiative durch die Bereitstellung einer verwalteten Hashrate zur Unterstützung von Mining-basierten Einkommenskanälen. Die Geschäfte werden im Rahmen der behördlichen Aufsicht verwaltet. ZA Miner ist bei der Finanzaufsichtsbehörde im Vereinigten Königreich (FCA) registriert, so dass das Unternehmen weltweit konforme Mining-Infrastrukturdienste (https://www.zaminer.com/) anbieten kann. Mit diesem Regulierungsrahmen wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der Nutzer mit den Finanzstandards des Vereinigten Königreichs übereinstimmen und die Transparenz und Sicherheit der Fonds im Vordergrund stehen. Anstatt physische Mining-Hardware zu kaufen und zu betreiben, greifen die Nutzer von ZA Miner auf cloudbasierte Mining-Verträge zurück. Diese Verträge gewähren Zugang zu den Mining-Prämien ohne die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Ausrüstung, sodass der Prozess auch für Teilnehmer zugänglich ist, denen es an technischem Fachwissen oder hohem Startkapital fehlt. Die Nutzer erhalten Renditen auf der Grundlage der Mining-Leistung in Echtzeit und das System ermöglicht die einfache Auszahlung oder Konvertierung von Erträgen. Alle über die Plattform abgewickelten Finanztransaktionen sind nachvollziehbar, prüfbar und unterliegen den üblichen regulatorischen Kontrollen. Diese Entwicklung markiert eine wichtige Konvergenz zwischen Mining- Infrastruktur und strukturierten Krypto-Finanzprodukten. Während Coinbase die auf Arbitrage basierende Ertragskomponente verwaltet, konzentriert sich die Rolle von ZA Miner auf die Aufrechterhaltung der Rechenleistung und die Gewährleistung einer zuverlässigen Mining-Teilnahme im gesamten Servernetzwerk. Diese doppelte Beteiligung ermöglicht institutionellen Anlegern eine Diversifizierung ihrer Ertragsströme, indem sie Arbitrage-Erträge mit Einnahmen aus Bitcoin-Ausschüttungen aus dem Mining kombinieren. Die Integration spiegelt einen breiteren Branchentrend zu Transparenz, Regulierung und Automatisierung bei Investitionen in digitale Vermögenswerte wider. Durch die Formalisierung des Zugangs zum Cloud-Mining (https://www.zaminer.com/) innerhalb einer konformen Struktur dient der Ansatz dazu, auf Kryptowährungen basierende Renditen zu einer verlässlicheren Option für Institutionen zu machen, die inflationssichere Anlagestrategien suchen.