IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum Ltd. meldet Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten

13. Mai 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) (Horizon oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 720.000 Schuldverschreibungseinheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1 $ pro Einheit durchzuführen, um einen Bruttoerlös von bis zu 720.000 $ zu erzielen.

Jede Einheit besteht aus gesicherten nachrangigen Schuldverschreibungen im Nennwert von insgesamt 1 $ und 5 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien.

Die Schuldverschreibungen werden ein Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots fällig und können nicht in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden. Die Schuldverschreibungen werden bis zum Fälligkeitstermin mit einem Zinssatz von 15 % pro Jahr verzinst. Das Unternehmen kann die Schuldverschreibungen jederzeit vor dem Fälligkeitstermin vorzeitig zurückzahlen.

Jeder Warrant kann für einen Zeitraum von einem Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots ausgeübt und zu einem Preis von je 0,20 $ in eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Emissionsangebot für den Kauf von Artikeln mit langer Vorlaufzeit für seine geplanten Aufwältigungsaktivitäten bei der anfänglichen Entwicklung des Gasfeldes Lachowice in Südpolen, für allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie zur Deckung von Verwaltungs- und Gemeinkosten zu verwenden. Alle im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei Ausübung der Warrants ausgegebenen Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach diesem Datum abläuft.

Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Related Party Transactions (MI 61-101)

Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich einer Bewertung und der Zustimmung durch die Minderheitsaktionäre, da der faire Marktwert der Beteiligung der Direktoren und leitenden Angestellten am Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt, wie gemäß MI 61-101 ermittelt. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Emissionsangebots von Schuldverschreibungseinheiten keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit nahestehenden Parteien eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um das Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten zügig abzuschließen.

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ÜBER HORIZON

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasvorkommen auf dem europäischen Festland. Das Management und Board von Horizon besteht aus Erdöl- und Erdgasexperten mit bedeutender internationaler Erfahrung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957, dawinter@horizon-petroleum.com;

Ian Habke, CFO und Vice President Finance, +1 403 973-2900, Ian.habke@horizon-petroleum.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die voraussichtliche Verwendung der Erlöse, den Abschluss des Angebots und die Genehmigung durch die TSX-V beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor.

