Villeroy (EZB): Spielraum für eine weitere Zinssenkung bis zum Sommer

Paris (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Worten des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau Spielraum für eine weitere Zinssenkung bis zum Sommer.

Zwar werde der Protektionismus der Regierung von Präsident Donald Trump in den USA zu einem Wiederanstieg der Inflation führen, sagte das EZB-Ratsmitglied am Dienstag der französischen Zeitungsgruppe EBRA. "Aber nicht in Europa, was wahrscheinlich eine weitere Zinssenkung bis zum Sommer ermöglichen wird." Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist Anfang Juni.

