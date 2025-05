Aktien New York: Etwas schwächer auf hohem Niveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag zum Auftakt leichte Verluste verbucht. Börsianer machen nach der Entspannung im Zollstreit und einer anschließenden Erholungsrally eine mittlerweile geringere Risikoneigung dafür verantwortlich. Es komme die Furcht vor einer konjunkturellen Abkühlung und überhitzten Märkten zurück, hieß es.

Der im Vergleich mit Technologiewerten jüngst schon etwas schwächere Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,45 Prozent auf 41.860 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 notierte mit minus 0,31 Prozent auf 5.874 Punkten. Auch für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es nach seinem höchsten Stand seit Ende Februar nicht mehr weiter: Er verlor 0,41 Prozent auf 21.232 Zähler.

Wirtschaftsdaten gab es am Donnerstag einige zu verarbeiten: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe verblieben auf ihrem Niveau. Die Stimmungsindizes aus den Regionen New York und Philadelphia fielen durchwachsen aus und die Einzelhandelsumsätze waren entgegen einer erwarteten Stagnation leicht gestiegen. Zudem stagnierte die Industrieproduktion, während Volkswirte mit einem Mini-Plus gerechnet hatten./ajx/he