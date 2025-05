OTS: apetito AG / Umsatz 2024: apetito wächst und investiert / CEO Dr. ...

Umsatz 2024: apetito wächst und investiert / CEO Dr. Jan-Peer Laabs setzt auf Ernährung der Zukunft für die Gemeinschaftsverpflegung / Menü-Charts 2024 - das essen die Deutschen am liebsten (FOTO) Rheine/Westfalen (ots) - Die apetito Firmengruppe hat sich im Geschäftsjahr 2024 positiv entwickelt. In unruhigen Zeiten konnte das Familienunternehmen weiter erfolgreich agieren und vermeldet einen Umsatz von 1,351 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,246 Mrd. Euro). Das Familienunternehmen aus dem westfälischen Rheine hat es erneut geschafft, insbesondere in den Kernmärkten den Umsatz weiter zu steigern. "Wir sind stolz darauf, dass die Diversität in den Geschäftsfeldern und die darauf abgestimmte Vielfalt unseres Angebots uns in die Lage versetzen, auch in schwierigen Zeiten zu wachsen und unseren Kunden beständig erstklassige Produkte, Services und Dienstleistungen zu bieten ", so Dr. Jan-Peer Laabs, Vorstandsvorsitzender apetito AG. Die Firmengruppe fokussiert sich auf drei Säulen: System-, Retail- und das Cateringgeschäft. Dazu kommt die Internationalität der Aktivitäten: apetito agiert aktuell in neun Ländern. "12.649 Mitarbeitende weltweit arbeiten täglich daran, unsere Kunden zu begeistern, indem sie für eine gute Ernährung für 1,2 Millionen Tischgäste einstehen", ergänzt Laabs. Ernährung der Zukunft gestalten apetito versteht es als gesellschaftlichen Auftrag, Menschen in verschiedensten Lebenssituationen jeden Tag mit einem guten Essen zu versorgen - ob jung oder alt, krank oder gesund, ob allein zuhause lebend oder in Gemeinschaft essend. Um die Ernährung der Zukunft zu gestalten, braucht es individuelle Konzepte für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Kunden. So erfordern veränderte Lebens- und Arbeitsbedingungen clevere und innovative Verpflegungskonzepte; Der Fach- und Arbeitskräftemangel in Küchen und im Service spitzt sich weiter zu. Und angesichts eines anhaltend hohen Kostendrucks sind wirtschaftliche Lösungen gefragt. "Neue Verpflegungskonzepte müssen für unsere Kunden einfach zu handhaben sein und gleichzeitig gastronomisch hochwertig sowie wirtschaftlich sicher", erklärt CEO Dr. Jan-Peer Laabs das Geschäftskonzept anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichtes 2024. Die Jahreshighlights in den Märkten Vorrangiges Ziel des Konzerns ist das Erreichen einer größtmöglichen Kundenzufriedenheit. apetito konnte auch im zurückliegenden Geschäftsjahr seine Markt- und Innovationsführerschaft in der Gemeinschafts- und Individualverpflegung sowie im Endverbrauchermarkt ausbauen. "Auch in 2024 haben wir deutlich gemacht, dass wir die Komplexität der Märkte verstehen und mit Herzblut daran arbeiten, als verlässlicher Verpflegungsspezialist die passenden Produkte und Leistungen für unsere verschiedenen Kundengruppen bereitzustellen", so Laabs. Ein Beispiel für den starken Kundenfokus ist die Produktlinie "winVitalis", die sich im deutschen, englischen und kanadischen Markt weiter etabliert hat. Damit bietet apetito seit über zehn Jahren innovative und gleichzeitig genussvolle Menüs für Menschen mit besonderen Ernährungsanforderungen. Bereits seit Sommer 2023 orientiert sich apetito an der internationalen Kennzeichnung nach IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative). Diese bietet bei Produkten für Kau- und Schluckbeschwerden Hilfestellung bei der Auswahl einer sicheren Konsistenzstufe. Wenn es um die Verpflegung geht, stehen Kliniken vor großen Herausforderungen. Dazu gehören Kostendruck, Fachkräftemangel sowie veraltete Küchen. Die Lösung, die apetito 2024 weiter ausgerollt und mit gastronomisch ansprechenden Rezepturen erweitert hat, nennt sich "Compact X". Das sind tiefgekühlte Komplettmenüs die als Ein-Handgriff-Menüs sekundenschnell auf einen Teller portioniert werden können. Das System bringt der Klinik selbst mehr Effizienz und Zeitersparnis, während der Patient von einem gastronomisch ansprechenden Gericht sowie einer deutlich erweiterten Auswahl aus einer vielseitigen Speisekarte profitiert. apetito testet und prüft intensiv, wie uns KI in Form von verschiedenen Tools dabei helfen kann, noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse von Tischgästen einzugehen und die Anforderungen zu erfüllen. Gleichzeitig bietet apetito seinen Kunden Laptops zur Miete an. So können diese umfangreiche digitale Service-Angebote, wie mein-apetito, nutzen. Damit schafft das Unternehmen die technische Basis für eine moderne und effiziente Verpflegungslösung. Verantwortungsvoll agieren Die apetito AG Deutschland hat sich analog zur britischen Gesellschaft zur Einhaltung wissenschaftsbasierter Klimaziele gemäß der Science Based Targets Initiative verpflichtet. Derzeit erfolgt dazu in beiden Gesellschaften die Ausarbeitung einer Klimaschutzstrategie in den emissionsstarken Fokusbereichen. In Deutschland liegt ein besonderes Augenmerk auf der Förderung einer klimafreundlicheren Speiseplanung. Maßnahmen sind die Ermittlung des Product Carbon Footprint für das gesamte Sortiment im Systemgeschäft sowie die Fortsetzung der Initiative "Den Tisch gemeinsam grüner denken" zur Förderung einer fleischärmeren Ernährung. Mit einem Veggie-Anteil von bereits 57 Prozent bietet apetito attraktive Alternativen, um nicht das Gefühl des Verzichts zu haben, sondern die pflanzenbasierte Ernährung zu entdecken. Hintergrund: Die vollständige Klimabilanz der apetito AG zeigt deutlich, dass der Fleischkonsum mit rund 45 Prozent einen wesentlichen Anteil am - durch die Lebensmittelherstellung verursachten - CO2-Ausstoß hat. "Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir uns bewusst machen, welche Auswirkungen unser Konsumverhalten auf die Umwelt hat. Es ist unumgänglich, weniger Fleisch zu essen, um einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und gleichzeitig möchten wir betonen: Weniger Fleisch bedeutet nicht weniger Genuss", erklärt Dr. Laabs. Erfolgreich durch Digitalisierung apetito catering setzt auf einen digitalen Komplettservice, denn der Markt fordert immer höhere Effizienz und schlankere Prozesse. Mit dem Konzept "Easy System" hat das Unternehmen eine Plattform geschaffen, die den Kundinnen und Kunden bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen hilft und Prozesse stark vereinfacht. "Das Easy System besteht aus mehreren digitalen Bausteinen, die den Service und die Kommunikation für die Betriebsgastronomie und ihre Gäste erleichtern und eine optimierte, nachhaltige Speisenplanung ermöglicht ", erläutert Geschäftsführer Andreas Oellerich. Das essen die Deutschen am liebsten apetito veröffentlicht auch für 2024 die Menü-Charts: Die aktuellen Bestseller unter den Mittagsmenüs - basierend auf den aktuellen Verkaufszahlen - zeigen die Vorlieben der Deutschen beim Essen am Arbeitsplatz, in Kindertagesstätten und Schulen sowie in Senioreneinrichtungen. Die Menüvielfalt in allen Zielgruppen nimmt zu. Die Tischgäste haben Lust, Neues auszuprobieren und sind offen gegenüber vielen modernen Speisen, frischen Einflüssen und Neuinterpretationen alter Klassiker. Neben vegetarischen Menüs finden sich auch internationale Gerichte auf den Speisekarten wieder. Natürlich darf auch Altbekanntes nicht fehlen. Insbesondere Veggie-Gerichte erobern die Plätze in den Top Ten. Die steigende Beliebtheit zeigt einen klaren Trend hin zu einer bewussteren Ernährung und unterstreicht den Wandel in den Essgewohnheiten. Ganz vorne beim Essen am Arbeitsplatz mit dabei ist auch in diesem Jahr das unangefochtene Spitzenreitergericht: die herzhaft-köstlichen Spaghetti Bolognese. Auf Platz zwei liegt das international angehauchte Gericht Chicken "Korma" mit Reis. Den dritten Platz belegt Bami Goreng, ein indonesisches Nudelgericht. Die traditionelle Currywurst ist kein Bestandteil der TOP 3 mehr und rutscht auf den vierten Platz ab. Das erste vegetarische Gericht zieht neu in die Menü-Charts auf Platz 5 ein und dürfte vielen gut bekannt sein: Es sind die schwäbischen Käsespätzle. 