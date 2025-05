Helvetica Property / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fonds

Helvetica Swiss Living Fund bereitet den nächsten Wachstumsschritt vor



20.05.2025 / 06:30 CET/CEST

Zürich, 20. Mai 2025 – Um die Attraktivität und Positionierung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) im Interesse der Anleger nachhaltig zu stärken, prüft die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung.

Die Fondsleitung entwickelt den HSL Fund gezielt weiter, um den Anlegern kontinuierlich einen stabilen, ertragsstarken Wohnimmobilienfonds mit Fokus auf wachstumsstarke, suburbane Lagen und nachhaltig konstanter Ausschüttung zu bieten.

Die Fondsleitung prüft eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in der Höhe von CHF 18 bis 36 Mio. für das zweite bis dritte Quartal 2025.

Das zusätzliche Eigenkapital dient der Umsetzung der qualitativ hochwertigen Immobilienpipeline, ermöglicht die nachhaltige Erneuerung bestehender Objekte und unterstützt die Optimierung der Kapitalstruktur.

Die Fondsleitung wird zu gegebener Zeit weiterführende Informationen bereitstellen.

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe – der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

