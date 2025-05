Dax kaum verändert erwartet - G7 und EZB im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex erstmals die Marke von 24.000 Punkten übersprungen und 0,4 Prozent fester bei 24.036,11 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den europäischen Börsen sorgten weiterhin Hoffnungen auf neue Zollabkommen und eine mögliche Beendigung des Krieges in der Ukraine.

Ab Mittwoch kommen in den kanadischen Rocky Mountains die Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) zusammen. Hauptthemen sind unter anderem der von den USA angezettelte Handelskrieg, der Zustand der Weltwirtschaft und neue Maßnahmen gegen Russland. Ebenfalls zur Wochenmitte veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) ihren halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht. Zudem legen die Wirtschaftsweisen ihr Frühjahrsgutachten vor.

Im Fokus bei den Unternehmen stehen unter anderem die Hauptversammlungen von Porsche AG und Puma. In den USA warten Börsianer etwa auf das jährliche Investorentreffen des Onlinehändlers Amazon und die Quartalszahlen des Einzelhandelsriesen Target.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.036,11

EuroStoxx50 5.454,65

EuroStoxx50-Future 5.460,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 42.677,24 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 5.940,46 -0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 37.404,44 -0,3%

Shanghai 3.393,49 +0,4%

Hang Seng 23.807,13 +0,5%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)