EQS-News: Ernst Russ AG im ersten Quartal 2025: Positive Geschäftszahlen trotz globaler Unsicherheiten

Hamburg, 21. Mai 2025 - Die Ernst Russ AG verzeichnet im ersten Quartal 2025 eine stabile Geschäftsentwicklung und behauptet sich auch in einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld mit soliden Kennzahlen. Eine konsequent umgesetzte Flottenstrategie sowie eine robuste operative Performance tragen maßgeblich zu diesem positiven Ergebnis bei. Entsprechend positiv blickt das Unternehmen in die Zukunft. Der tragische Vorfall der Solong am 10. März hat unser Unternehmen jedoch tief erschüttert. Wir arbeiten weiterhin in vollem Umfang und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden an der Aufarbeitung und Bewältigung der Ereignisse.

Die Ernst Russ-Gruppe verfolgt das Ziel, Minderheitsbeteiligungen ohne strategische Relevanz abzubauen – mit dem Ziel, die bisherigen komplexen Beteiligungsstrukturen zu vereinfachen und so die Effizienz, Transparenz und Kapitalmarktfähigkeit weiter zu erhöhen. Zu Erreichung dieses Ziels hat die ER-Gruppe im ersten Quartal 2025 Anteile an den Schiffen Hebe, Rubina und Venetia erhöht und die mit einem Joint Venture Partner gehaltene ESL Wasl veräußert. Darüber hinaus wurde die ebenfalls in einem Joint Venture betriebene Andante im ersten Quartal 2025 verkauft und Anfang April an einen neuen Eigner übergeben.

Im ersten Quartal des Jahres 2025 entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Umsatzerlöse verringerten sich erwartungsgemäß um 6,0 Mio. EUR bzw. 13 % im Vorjahresvergleich auf 40,9 Mio. EUR. Bei geringeren Umsatzerlösen hat sich das Betriebsergebnis (EBIT) insbesondere aufgrund des Schiffverkaufes um 19,3 Mio. EUR auf 40,3 Mio. EUR erhöht. Das Konzernergebnis nach Minderheitsanteilen beträgt nach 13,8 Mio. EUR im Vorjahresvergleichszeitraum 24,6 Mio. EUR. Das Eigenkapital belief sich zum Stichtag 31. März 2025 auf 284,3 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 266,4 Mio. EUR), was einer Eigenkapitalquote von 80,4 % entspricht (31. Dezember 2024: 75,0 %).

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die ER-Gruppe vor diesem Hintergrund und der weitgehend abgesicherten Beschäftigungssituation der Schiffsflotte weiterhin Umsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 147 und 167 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis (EBIT) aus operativem Schiffsbetrieb in einer Bandbreite zwischen 43 und 73 Mio. EUR, welches unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Schiffsverkäufe zwischen 75 und 105 Mio. EUR erwartet wird.

„Wir werden unseren Weg weitergehen und die Ernst Russ AG langfristig als transparente, dynamische Schifffahrtsaktie am Kapitalmarkt positionieren. Dazu gehören eine vereinfachte Beteiligungsstruktur, ein offener Dialog mit unseren Aktionärinnen und Aktionären und die Bereitschaft, in einem volatilen Umfeld entschlossen zu handeln,“ sagt Joseph Schuchmann, Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG.

Den Dreimonatsbericht 2025 der Ernst Russ AG sowie eine aktuelle Investorenpräsentation können Sie unter www.ernst-russ.de herunterladen.

Über die Ernst Russ-Gruppe:

Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 26 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.

Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de

