EQS-News: ARTCLINE gründet wissenschaftlichen Beirat mit führenden Nephrologen, Intensiv- und Transfusionsmedizinern

ARTCLINE gründet wissenschaftlichen Beirat mit führenden Nephrologen, Intensiv- und Transfusionsmedizinern



ARTCLINE etabliert neuen wissenschaftlichen Beirat mit fachübergreifender Expertise

Wissenschaftliche und strategische Unterstützung zur Entwicklung der ARTICE®-Therapie bei der Behandlung von septischem Schock und Immunparalyse

ReActIF-ICE-Studie rekrutiert Patienten an 20 intensivmedizinischen Zentren in Deutschland

Rostock, 22. Mai 2025 – ARTCLINE, ein biomedizinisches Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung neuer Immunzell-Therapien zur Behandlung von septischem Schock, gab heute die Gründung seines wissenschaftlichen Beirats bekannt. Dieses interdisziplinär besetzte Gremium wird das Unternehmen mit wissenschaftlicher Expertise und strategischer Beratung unterstützen.

„Die Gründung unseres wissenschaftlichen Beirats mit Experten von Weltruf unterstreicht die Bedeutung unserer wegweisenden ARTICE®-Therapie für die Behandlung des Immunversagens in der Sepsis und ermöglicht uns, die weitere Entwicklung und Anwendung im Hinblick auf den Markteintritt wissenschaftlich zu begleiten“, sagte Dirk Hessel, Geschäftsführer der ARTCLINE GmbH. Dr. Jens Altrichter, Geschäftsführer und Gründer der ARTCLINE GmbH, ergänzte: „Mit ihrer umfassenden Expertise in Intensivmedizin, Transfusionsmedizin, Nephrologie und Zelltherapie unterstützen die Mitglieder des Beirats die wissenschaftliche Entwicklung unserer Immunzelltherapie und stellen eine wichtige Verbindung zwischen Forschung und klinischer Anwendung her. Diese strategische Zusammenarbeit wird uns helfen, langfristig die Therapiestandards bei septischem Schock um eine wichtige neue Behandlungsoption zu ergänzen. Ich danke den Mitgliedern des Beirats sehr für ihre Unterstützung hierbei.“

Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sind:

Prof. Dr. med. Christian Bode, Bonn Stellvertretender Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie Geschäftsführender Oberarzt am Universitätsklinikum Bonn. Experte für Immunmechanismen bei Sepsis, akutem Lungenversagen (ARDS) und schweren Entzündungsreaktionen (SIRS). Sein Forschungsschwerpunkt gilt insbesondere der Interaktion zwischen Immunpathogenese und Organdysfunktion bei kritisch kranken Patienten sowie der Anwendung extrakorporaler Blutreinigungsverfahren im septischen Schock.

Prof. Dr. med. Andreas Kribben, Essen Direktor der Klinik für Nephrologie am Universitätsklinikum Essen und Spezialist für Transplantationsmedizin und extrakorporale Therapien. Der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) und Mitglied internationaler Fachgesellschaften verfügt über umfangreiche wissenschaftliche und klinische Erfahrung mit innovativen Behandlungen von Patienten mit Organversagen.

Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. h.c. Siegfried Neumann, Darmstadt Honorarprofessor an der Technischen Universität Darmstadt und langjähriger wissenschaftlicher Berater für Technologietransfer und Innovationsmanagement. Als ehemaliger Leiter der Forschungsabteilungen Immunchemie in der Präklinischen Forschung und der Diagnostischen Forschung der Merck KGaA und als Gutachter für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Forschungsprogrammen für Biotechnologie, molekulare Diagnostik und Medizintechnik hat er zahlreiche Entwicklungsprojekte validiert.

Prof. Dr. med. Thomas Thiele, Greifswald Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin an der Universitätsmedizin Greifswald und Facharzt für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie. Seine Forschungsschwerpunkte sind Gerinnungsstörungen, insbesondere im Zusammenhang mit Infektionen und Arzneimitteltherapien.

Klinische Evaluierung in laufender ReActIF-ICE-Studie

Mit über 200.000 Fällen jährlich allein in Deutschland und Kosten von geschätzten 7,7 Milliarden Euro pro Jahr ist Sepsis eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitssystem. Diese Zahlen belegen die Dringlichkeit einer neuen, gezielten Therapie. ARTCLINE verfolgt mit der innovativen ARTICE®-Behandlung eine immunmodulatorische Behandlungsstrategie für Patienten mit septischem Schock. Die extrakorporale Therapie nutzt Immunzellen von gesunden Spendern, um das fehlregulierte Immunsystem der Patienten zu entlasten und zu regenerieren. In 20 führenden intensivmedizinischen Zentren wird derzeit die Therapie in der ReActIF-ICE-Studie validiert. Die Studie hat bislang mehr als 90 Patienten rekrutiert. Bis Ende 2025 sollen insgesamt 140 Patienten eingeschlossen werden. Parallel zu dieser Studie laufen bereits die Vorbereitungen für die Markteinführung.

Über die ARTCLINE GmbH

Die ARTCLINE GmbH entstand als Ausgründung aus der Universität Rostock. Ziel des Unternehmens ist es, innovative Diagnostik- und Therapieverfahren für die Intensivmedizin zu entwickeln. Den Schwerpunkt bildet ein neuartiges immunzellbasiertes extrakorporales Verfahren zur Behandlung von septischem Schock – eine der großen Herausforderungen für die globalen Gesundheitssysteme.

Bei dem von Immunologen und Dialysespezialisten entwickelten Therapieverfahren ARTICE® werden allogene Immunzellen von gesunden Spendern eingesetzt, um vorübergehend Teilfunktionen des gestörten Patienten-Immunsystems zu übernehmen und dieses zu reaktivieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.artcline.de, folgen Sie uns auf LinkedIn oder kontaktieren Sie uns unter info@artcline.de.

Kontakt:

ARTCLINE GmbH

Dirk Hessel, Geschäftsführer

dirk.hessel@artcline.de



Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer / Julia von Hummel

Telefon: +49-89-210228-0

artcline@mc-services.eu

