EQS-News: TBF und DONNER & REUSCHEL laden ein zum Think Tank für aktives Investieren

D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die DONNER & REUSCHEL die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Investor Services über eine aktuelle Veröffentlichung des Kooperationspartners TBF Sales and Marketing GmbH.

Der Think Tank Active Investing soll ein Bewusstsein für komplexe Zusammenhänge schaffen, die kein Index lösen kann.

Nach der Erstauflage im Jahr 2023 folgt nun eine weitere Ausgabe am 24.06.2025 um 11:00 Uhr online.

Die Diskussionsrunde ist mit Carsten Mumm von DONNER & REUSCHEL, Marcel Oldenkott von BIT Capital und Patrick Vogel von TBF hochkarätig besetzt.

Zur Anmeldung: https://diefondsplattform.de/webinare/detail/think-tank-30



Globale Kipppunkte erzeugen Volatilität, bringen aber auch klare Trends hervor. Der technologische Fortschritt - etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) –, der Klimawandel oder geopolitische Schocks eröffnen nicht nur neue Investmentchancen, sondern bringen auch eine zusätzliche Flut an Informationen und neuen Trends mit sich. „Das Wachstum im Bereich KI ist exponentiell. Das ist für viele Marktteilnehmer schwer greifbar“, so Patrick Vogel von TBF. „Wir erleben mit dem Thema KI einen neuen iPhone-Moment. Aber das Ganze hat auch eine Kehrseite. Der Energiebedarf in betroffenen Regionen explodiert – und zwar kurzfristig“, erklärt er. Strukturelle Trends zu erkennen und daraus nachhaltige Performance zu generieren, ist auch die Aufgabe von Marcel Oldenkott von BIT Capital. Sein bewertungssensitiver und datengetriebener Investmentansatz hilft ihm, frühzeitig die Renditepotenziale aufstrebender Unternehmen zu erkennen. Carsten Mumm von DONNER & REUSCHEL gibt einen Ausblick, wo die globale Wirtschaft aktuell steht und welche Herausforderungen zu meistern gilt.



Der Think Tank Active Investing findet am Dienstag, den 24.06.2025 11.00 Uhr online statt. Hochkarätige Gäste diskutieren online:

Marcel Oldenkott, Co CIO und Managing Director, BIT Capital

Carsten Mumm, Chefvolkswirt, DONNER & REUSCHEL

Patrick Vogel, Senior Portfoliomanager und Leiter Strategisches Asset Management, TBF



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Über TBF

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von 1,1 Mrd. EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds in Publikums- und maßgeschneiderten Spezialfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse spezialisiert und setzt darüber hinaus im Anleihenbereich langjährig erprobte risikoadjustierende Strategien ein. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tbfsam.com/



Presseanfragen

Sven Wiede, Head of Marketing, TBF Sales and Marketing GmbH, Langenhorner Chaussee 666, 22419 Hamburg, Telefon: +49 40 308 533 555, E-Mail: sven.wiede@tbfsam.com

