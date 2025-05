OTS: VAUNET - Verband Privater Medien / VAUNET-Frühjahrsprognose: ...

VAUNET-Frühjahrsprognose: Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien steigen auf 6,3 Milliarden Euro Berlin (ots) - - Leichtes Wachstum für Radio- und stabile Entwicklung für TV-Werbung in 2025 erwartet - Im Bereich Audio- und Video-Streaming erneut zweistelliges Wachstum prognostiziert - Private Medien fordern positive Gestaltung ihrer Rahmenbedingungen durch neue Bundesregierung und verweisen auf Verantwortung bei Werbeinvestitionen Der VAUNET - Verband Privater Medien prognostiziert für die Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland für das laufende Jahr 2025 insgesamt ein Umsatzwachstum in Höhe von ca. 4,6 Prozent von 6,04 Milliarden Euro auf voraussichtlich 6,31 Milliarden Euro. Im zurückliegenden Jahr 2024 verzeichneten die Audio- und audiovisuellen Medien einen Anstieg der Werbeumsätze von 2,5 Prozent. Diese Zahlen präsentierte der VAUNET heute in seiner jährlichen Frühjahrsprognose zur Entwicklung der Audio- und audiovisuellen Werbesegmente, die anlässlich der Jahresversammlung des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) veröffentlicht wurde. Claus Grewenig , Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die Prognose des VAUNET zeigt eine differenzierte Entwicklung mit positiver Gesamttendenz. Trotzdem resultieren aus den bestehenden wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen weiterhin große Unsicherheiten. Von der neuen Bundesregierung erhoffen wir uns schnelle Impulse für ein investitionsfreundliches Gesamtklima sowie klare Signale für mehr Wachstum, um im Wettbewerb mit den internationalen Big Tech-Plattformen bestehen zu können. Beides stärkt die bestehende Medienvielfalt und leistet einen Beitrag zur Demokratiesicherung." Frank Giersberg , Geschäftsführer des VAUNET: "Die privaten Audio- und audiovisuellen Medien versorgen die Menschen in Deutschland jeden Tag aufs Neue mit verlässlichen Informations- und Unterhaltungsangeboten. Für den Werbemarkt bedeutet dies reichweitenstarke und sichere Werbeumfelder mit signifikanten Werbewirkungsvorteilen. Verantwortungsvolle Werbespendings stärken Medien mit Qualitätsinhalten, denen Nutzerinnen und Nutzer vertrauen können." Bewegtbildwerbung Laut Frühjahrsprognose 2025 des VAUNET sollen die Bewegtbildwerbeumsätze in Deutschland im laufenden Jahr insgesamt um voraussichtlich 244 Millionen Euro bzw. 4,7 Prozent auf 5,45 Milliarden Euro steigen. Davon entfallen 3,58 Milliarden Euro auf die Fernsehwerbung mit einer voraussichtlich stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau sowie rund 1,87 Milliarden Euro auf Werbung in gestreamten Bewegtbildangeboten mit einem Umsatzwachstum von ca. 15 Prozent. Im zurückliegenden Jahr 2024 verzeichnete der Bereich Fernsehwerbung einen Umsatzrückgang von 1,9 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro (2023: 3,65 Mrd. Euro), während die Werbeumsätze im Bereich Instream-Video auch 2024 zweistellig um 13,6 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro (2023: 1,44 Mrd. Euro) anstiegen. Insgesamt stiegen die Umsätze in der Bewegtbildwerbung 2024 damit um 2,5 Prozent auf 5,21 Milliarden Euro (2023: 5,08 Mrd. Euro). Audiowerbung Laut VAUNET-Prognose steigen die Werbeumsätze in Audioangeboten im laufenden Jahr 2025 insgesamt um voraussichtlich 4,2 Prozent bzw. 34 Millionen Euro auf 862 Millionen Euro. Für den Bereich der Radiowerbung erwartet der Verband ein Umsatzwachstum von ca. 3 Prozent auf 729 Millionen Euro und für die Werbung in gestreamten Audioangeboten einen Anstieg von 11 Prozent auf 133 Millionen Euro. Im zurückliegenden Jahr 2024 nahmen die Netto-Werbeumsätze im Radio um 1,2 Prozent auf 707 Millionen Euro leicht zu (2023: 699 Mio. Euro). Der Bereich Streaming-Audiowerbung verzeichnete ebenfalls ein weiteres Umsatzplus in Höhe von 11,9 Prozent auf 120 Millionen Euro (2023: 107 Mio. Euro). Insgesamt stiegen die Umsätze in der Audiowerbung damit im zurückliegenden Jahr um 2,6 Prozent auf 828 Millionen Euro (2023: 807 Mio. Euro). Über die VAUNET-Frühjahrsprognose Mit den heute veröffentlichten Zahlen ergänzt der VAUNET die offizielle deutsche Werbestatistik des ZAW, die unter anderem auf den jährlich vom VAUNET erhobenen Umsatzmeldungen für die Segmente Fernseh-, Radio-, Instream-Video- und Instream-Audiowerbung basiert. Die VAUNET-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2025 basiert auf Unternehmensbefragungen und Experteninterviews. Downloads Publikation "Audio- & audiovisuelle Werbung in Deutschland 2024-2025" (https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-werbemarktanalyse/) Weitere VAUNET-Publikationen Der VAUNET begleitet die Marktentwicklung der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland mit regelmäßigen Veröffentlichungen. In diesem Jahr hat der Verband bereits die VAUNET-Mediennutzungsanalyse 2024 (https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-mediennutzungsanalyse/) veröffentlicht und wird nach der vorliegenden Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2025 im Sommer die Entwicklung des Pay-TV-Marktes mit der Pay-TV-Statistik aufzeigen sowie im Herbst die Umsatzprognose für alle Umsatzsegmente der Audio- und audiovisuellen Medien 2025 veröffentlichen. Über VAUNET: VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein. Für Rückfragen: Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbH T | +49 30 3 98 80-101, E | mailto:hs@schultz-kommunikation.com VAUNET - Verband Privater Medien e.V. Stromstraße 1, 10555 Berlin Rue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro Brüssel T | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148 E | mailto:info@vau.net http://www.vau.net Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6895/6039680 OTS: VAUNET - Verband Privater Medien