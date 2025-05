Deutsche Wirtschaft wächst stärker als erwartet: BIP-Plus von 0,4 Prozent

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist zu Jahresbeginn doppelt so stark gewachsen wie gedacht.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Januar bis März um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. In einer früheren Schätzung war von 0,2 Prozent die Rede. Grund für das gegenüber der ersten Schätzung leicht höhere Wachstum war die überraschend gute konjunkturelle Entwicklung im März, wie Destatis-Chefin Ruth Brand weiter mitteilte.

Vor allem die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe sowie die Exporte entwickelten sich demnach besser als zunächst angenommen. Stärker gewachsen als im ersten Quartal war das BIP zuletzt im dritten Quartal 2022: Damals gab es ein Plus von 0,6 Prozent. Doch auch wenn das Wachstum nun höher ausfiel als gedacht, stehen die Zeichen wohl noch nicht auf Aufschwung: Laut der Bundesbank wird die Wirtschaft als Folge der US-Zollpolitik im laufenden zweiten Quartal in etwa stagnieren. Die Wirtschaftsweisen rechnen damit, dass die Konjunktur auch im Gesamtjahr nicht in Gang kommt. Das Ifo-Institut ist etwas optimistischer und erwartet 2025 immerhin eine leicht positive Wachstumsrate.