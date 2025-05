EQS-News: Amprion begibt grüne Anleihe im Volumen von einer Milliarde Euro

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Dortmund, Dienstag, 27. Mai 2025

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) hat heute eine grüne Dual-Tranche-Anleihe mit einem Nominalvolumen von insgesamt einer Milliarde Euro erfolgreich am internationalen Kapitalmarkt platziert. Die grüne Dual-Tranche-Anleihe wurde im Rahmen des neun Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance Programms

von Amprion begeben.

Amprion gestaltet die Energiewende in Deutschland maßgeblich mit. Zur Finanzierung nachhaltiger Projekte für den Um- und Ausbau eines klimaneutralen deutschen Stromübertragungsnetzes begibt Amprion seit einigen Jahren als „Frequent Issuer“ insbesondere grüne Anleihen gemäß ihres Green Finance Frameworks am internationalen Kapitalmarkt.

Die Emission stieß bei den Anlegern auf sehr großes Interesse mit einem qualitativ hochwertigen Orderbuch. Der Großteil der Investoren hat einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Darüber hinaus konnte Amprion die Investorenbasis weiter erfolgreich verbreitern.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse:

Die erste Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 4,5 Jahren und einen Zinskupon von 3,000 % p. a.

Die zweite Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 11 Jahren und einen Zinskupon von 3,875 % p. a.

„Der erfolgreiche Zugang zum Kapitalmarkt ist eine wichtige Voraussetzung zur Finanzierung der Energiewende in Deutschland. Wir sind sehr zufrieden mit dieser erfolgreichen Transaktion. Die positive Resonanz unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unser nachhaltiges Geschäftsmodell und unseren Wachstumspfad“, sagt Peter Rüth, CFO von Amprion.

Mittelverwendung gemäß des Green Finance Frameworks

Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks entsprechen. Das Framework wurde nach den internationalen Green Bond Principles erstellt und von der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics mittels einer Second Party Opinion bestätigt.

Solide Investment Grade Ratings

Die Ratingagentur Moody’s stuft Amprion mit einem Unternehmensrating von Baa1 mit negativem Ausblick ein. Fitch Ratings bewertet Amprion mit BBB+ mit stabilem Ausblick.

Die erwarteten Ratings für die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe sind Baa1 von Moody’s und A- von Fitch.

Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank Baden-Württemberg, der SEB sowie der UniCredit als Joint Lead Managers begleitet.

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Etwa 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

