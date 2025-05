Netanjahu - Hamas-Chef Sinwar im Gazastreifen getötet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Jerusalem (Reuters) - Der Chef der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen, Mohammed Sinwar, ist nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu getötet worden.

Dies teilte Netanjahu am Mittwoch in Jerusalem mit. Mohammed Sinwar war eines der von Israel meistgesuchten Hamas-Mitglieder und der jüngere Bruder des früheren Hamas-Anführers, Jahja Sinwar. Dieser galt als Drahtzieher des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023, der zu dem immer noch andauernden Krieg zwischen Hamas und israelischen Truppen im Gazastreifen geführt hatte.

Jahja Sinwar war nach dem Angriff auf Israel zum Hamas-Chef im Gazastreifen aufgestiegen, nachdem Israel seinen Vorgänger Ismail Hanijeh im Iran getötet hatte. Als er im vorigen Jahr selbst von Israel getötet wurde, stieg Mohammed Sinwar in die oberste Führungsriege auf.

