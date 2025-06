Durchblick: Sell in May and go away?

Wann genau man im Mai verkaufen soll, sagt diese Börsenweisheit nicht: Am Anfang, am Ende – oder doch in der Mitte?

Anfang Mai 2025 zu verkaufen, war jedenfalls keine gute Idee. Denn die globalen Aktienmärkte legten im Monatsverlauf kräftig zu.

Der DAX® (Performance) Index schloss den Mai 2025 knapp unter 24.000 Punkten ab – ein ordentliches Plus von rund 1.500 Punkten bzw. über 6,5 %. Und das, nachdem der deutsche Leitindex im April deutlich korrigierte und zeitweise bei rund 19.225 Punkten notierte. Im Mai markierte der DAX® neue Allzeithochs und kann nun auf eine Performance von gut 20 Prozent in den ersten fünf Monaten des Börsenjahres zurückblicken. Auch der MDAX® (Total Return) Index EUR legte im Monatsvergleich spürbar zu.

War was?



Offenbar war es ein bunter Mix, der die Märkte beflügelte: eine Zinssenkung der EZB, pausierende Zölle und positive Unternehmenszahlen. In Deutschland kamen Fantasien rund um milliardenschwere staatliche Investitionsprogramme hinzu.

Der EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) beendete den Monat Mai bei 5.366 Punkten – ein Plus von fast 4 Prozent. Im Jahresverlauf ergibt sich damit ein Zuwachs von gut 10 %. Auch der breiter gefasste STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) schloss den Monat positiv ab und gewann ebenfalls rund 4 Prozent.

In den USA schloss der Dow Jones Industrial Average bei 42.270 Punkten und legte im Monatsvergleich um knapp 4 % zu. Beim S&P 500® (Price Return) waren es über 6 % und der Nasdaq-100® Index verzeichnete sogar ein Monatsplus von 9 % – einer der höchsten Anstiege in seiner Geschichte.

Kein Wunder also, dass Anlegerinnen und Anleger rund um den Globus den Wonnemonat Mai 2025 in guter Erinnerung behalten werden.

Einzeltitel im Fokus

In Deutschland war der Mai ein Hochmonat der Dividendensaison. Viele Aktionäre konnten sich über Ausschüttungen freuen – wenngleich diese bei einigen Titeln nicht mehr ganz so hoch ausfielen wie in den Vorjahren.

Bei den viel beachteten Technologieaktien zeigte sich im Monatsverlauf ein gemischtes Bild:

Apple konnte bis zur Monatsmitte deutlich zulegen, verlor danach jedoch an Wert – wohl auch aufgrund von Nachrichten aus Washington – und schloss rund 6 % unter dem Aprilniveau.

Alphabet Inc. (Google) fiel zunächst unter 150 USD je Aktie, konnte den Monat aber mit einem Anstieg auf knapp 172 USD positiv beenden.

Für Microsoft ging es dagegen fast nur bergauf: Die Aktie beendete den Mai mit einem Plus von gut 16,4 %.

Gold glänzt – und mahnt



Dass die Märkte weiterhin auf Habachtstellung sind, zeigt sich nicht nur an der erhöhten Volatilität und den schnellen Kursreaktionen – sondern auch am Goldpreis.

Dieser erreichte im Mai bei 3.431 USD ein neues Allzeithoch und notierte im Monatsverlauf bei rund 3.300 USD. Für mich ein klares Signal, dass die Nervosität an den Märkten anhält – und dass es wichtig ist, Risiken weiterhin im Blick zu behalten.

Zinsen bleiben im Fokus

Ein Thema, das wir regelmäßig in Blickpunkt Zins mit meinen Kollegen Sebastian Otter und Michael Rottmann besprechen.

Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten im Mai bei rund 4,50 %, was einigen Investoren Sorgen bereitet – auch wegen jüngster Ratingherabstufungen.

Viele Ausgaben von Blickpunkt Zins sind übrigens auf onemarkets TV unter folgendem Link abrufbar: Blickpunkt Zins – onemarkets by UniCredit

Mit Michael habe ich mich im jüngsten HVB Markt-Briefing über die längerfristige Zinsentwicklung unterhalten. Den Podcast gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt und unter:

Podcast HVB Markt-Briefing: Märkte und Kurse | HypoVereinsbank (HVB)