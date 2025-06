Merz und Dobrindt wollen weitere Zurückweisungen an den Grenzen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz und Innenminister Alexander Dobrindt haben betont, dass Deutschland ungeachtet des Urteils des Berliner Verwaltungsgerichts weiter Asylbewerber an deutschen Grenzen zurückweisen wird.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts habe "Spielräume hier möglicherweise noch einmal etwas eingeengt", sagte Merz am Dienstag auf dem Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. "Aber die Spielräume sind nach wie vor da. Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können", fügte der CDU-Chef hinzu. Er sei überzeugt, "dass die Zurückweisungen in Einklang mit dem Recht sind", sagte auch der CSU-Politiker Dobrindt in Berlin. Der Koalitionspartner SPD hielt sich zunächst mit Kommentaren zunächst zurück, pochte aber auf eine rechtskonforme Umsetzung der Koalitionsbeschlüsse.

Innenminister Dobrindt erklärte wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann, dass man die Entscheidung eines Obergerichts für eine grundsätzliche Klärung anstrebe. Das Verwaltungsgericht hatte in einer Eilentscheidung nur über die Einzelfälle von drei Somaliern geschieden. Dagegen ist kein Einspruch zugelassen. Nun folgt die Entscheidung im Hauptsacheverfahren, ebenfalls vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Sollte dieses für die Bundesregierung negativ ausgehen, wird diese in die nächste Instanz gehen.

Er sei aber sehr optimistisch, dass man Recht bekommen werde, sagte CSU-Landesgruppenchef Hoffmann und verwies unter anderem auf die Überforderung der Kommunen und das Nicht-Funktionieren des Dublin-Systems in Europa. Wenn die Justiz am Ende gegen die Zurückweisungen entscheide, müsse man zurück auf die EU-Ebene. Hoffmann verwies darauf, dass in anderen Teilen Deutschlands weitere Einzelfallentscheidungen über zurückgewiesene Asylbewerber zu erwarten seien - möglicherweise mit anderem Ausgang. So gebe es etwa in Bayern eine "relativ restriktive Spruchpraxis". Diese Einzelfallentscheidungen ersetzten aber nicht die grundsätzliche Klärung.

DOBRINDT VERWEIST AUF ÜBERFORDERUNG

Kanzler Merz betonte, man werde in der Asylpolitik "selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechts" handeln. Aber man werde die öffentliche Sicherheit schützen und das Land vor einer "Überlastung" bewahren. "Dies ist eine Aufgabe, der wir uns unverändert stellen wollen." Bis die europäischen Außengrenzen wirklich geschützt seien, müssten die Kontrollen an den Binnengrenzen aufrechterhalten werden.

Auch Dobrindt betonte, er stelle eine Überforderung in Deutschland fest, etwa bei der Integrationsfähigkeit, der Unterbringung der Menschen, aber auch in Kitas, Schulen und im Gesundheitswesen. Demnach sei Artikel 72 des EU-Vertrages anwendbar. Dem Artikel zufolge sind in Notlagen Ausnahmen vom Dublin-Verfahren möglich.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte am Montag in einer Eilentscheidung bestimmt, dass die Zurückweisung von drei Somaliern nach Polen Anfang Mai nicht rechtens gewesen sei. Stattdessen müsse in Deutschland im sogenannten Dublin-Verfahren "in jedem Fall" geprüft werden, welcher EU-Staat für ein Asylverfahren der Betroffenen zuständig sei.

Hoffmann betonte, dass die schwarz-rote Koalition auch in weiteren Aspekten eine restriktivere Migrationspolitik umsetzen werde. So werde das Bundeskabinett am Mittwoch das Ende des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte beschließen. Er erwähnte auch das Ende der sogenannten Schnelleinbürgerung von Personen nach drei Jahren Aufenthalt in Deutschland.

