Umfrage: 44 Prozent der Beschäftigten in Privatwirtschaft erhalten Urlaubsgeld

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Weniger als die Hälfte der Beschäftigten in der deutschen Privatwirtschaft kann sich einer Umfrage zufolge über ein Urlaubsgeld freuen.

44 Prozent erhalten diese Sonderzahlung, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag mitteilte. Größere Chancen hat dabei, wer in einem Betrieb mit einem Tarifvertrag arbeitet: Hier erhalten 72 Prozent der Befragten Urlaubsgeld.

"Zugleich ist in tarifgebundenen Betrieben in der Regel auch das Grundgehalt höher als ohne Tarifvertrag", sagte WSI-Lohnexperte Malte Lübker. Wie hoch das tarifliche Urlaubsgeld ausfällt, unterscheidet sich teils erheblich: Die Spannbreite reicht den Angaben nach von 186 Euro für die Beschäftigten in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 2820 Euro für die Angestellten der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie im Tarifbezirk Westfalen-Lippe, wie eine Auswertung des WSI-Tarifarchivs zeigt. Meist ist die Höhe des Urlaubsgeldes vom Tarifentgelt abhängig, in einigen Bereichen wird hingegen lediglich ein pauschaler Betrag bezahlt.

"Überall dort, wo vergleichsweise hohe Tariflöhne gezahlt werden, fällt auch das Urlaubsgeld deutlich üppiger aus", sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. "In den klassischen Niedriglohnbranchen wird hingegen in der Regel nicht nur ein niedrigeres Urlaubsgeld gezahlt. Die Chance, überhaupt eine entsprechende Sonderzahlung zu erhalten, ist aufgrund der niedrigeren Tarifbindung auch deutlich geringer."

Neben der Tarifbindung gibt es eine Reihe weiterer Strukturmerkmale, die die Zahlung von Urlaubsgeld beeinflussen. Dazu zählt die Betriebsgröße. Demnach erhalten 59 Prozent der Arbeitnehmer in Großunternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten Urlaubsgeld. Zum Vergleich: In kleineren Betrieben mit weniger als 100 Beschäftigten sind es nur 36 Prozent.

HÖHERE TARIFBINDUNG WICHTIGER FAKTOR

Auch der Standort der Unternehmen spielt eine wichtige Rolle: So ist die Wahrscheinlichkeit, in Westdeutschland Urlaubsgeld zu erhalten, mit 46 Prozent der Beschäftigten deutlich höher als in Ostdeutschland mit 33 Prozent. "Sowohl bei der Betriebsgröße als auch bei dem regionalen Standort spielt wiederum auch die Tarifbindung eine wichtige Rolle, da größere Unternehmen wesentlich häufiger tarifgebunden sind und die Tarifbindung in Ostdeutschland immer noch unter dem westdeutschen Niveau liegt", so das WSI.

Frauen haben mit 39 Prozent deutlich seltener Aussicht auf Urlaubsgeld als Männer mit 48 Prozent. Dies lässt sich dem Institut zufolge vor allem auf eine für Frauen ungünstige Verteilung der Beschäftigtenzahlen nach Betriebsgrößen und Berufsgruppen zurückführen. "Die Zahlen machen deutlich, dass eine höhere Tarifbindung ein wichtiger Faktor ist, um die Ungleichheit am Arbeitsmarkt zu reduzieren", sagte die wissenschaftliche Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch.

Für die Analyse wurden die Angaben von mehr als 67.000 Beschäftigten einer Online-Befragung des Internetportals Lohnspiegel.de von Anfang Mai 2024 bis Ende April 2025 ausgewertet.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)