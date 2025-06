EQS-Media / 04.06.2025 / 10:39 CET/CEST



Univio gewinnt mit dem Investor Value4Capital einen starken Partner für Wachstum und Internationalisierung

Univio hat sich in Polen erfolgreich als Marktführer im Bereich der digitalen Transformation etabliert. Mit der Unterstützung eines starken Finanzinvestors – des Private-Equity-Fonds Value4Capital – plant das Unternehmen nun, seine Entwicklung dynamisch voranzutreiben. Ziel ist es neue Kunden zu gewinnen, in weitere Partnerschaften und Technologien zu investieren und den nationalen Markt zu konsolidieren. Weiterhinbeabsichtigt Univio dieses Wachstumsmodell auch international zu skalieren.

Der neue Partner wird eine Mehrheitsbeteiligung an Univio übernehmen und damit ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte aufschlagen. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt unter anderem auf einer intensiven Weiterentwicklung der M&A-Aktivitäten. Geplant ist die Übernahme von Unternehmen mit ergänzenden Angeboten, auch im internationalen Kontext, um das Wachstum strategisch voranzutreiben. Zudem wird das Partnernetzwerk beim Aufbau neuer Services für neue Marktsegmente eine zentrale Rolle spielen.

Hand in Hand mit dem Investor

Univio verfolgt seit vielen Jahren konsequent die langfristige Vision, eine europäische Technologieorganisation auf einem soliden Fundament aufzubauen – basierend auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in Polen und auf wichtigen Auslandsmärkten. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens ruht auf drei Säulen: Skalierung des organischen Geschäfts, aktive M&A-Politik sowie internationale Expansion. Jetzt folgt der nächste Meilenstein.

„Der Aufbau eines starken, paneuropäischen Technologieunternehmens erfordert Kapital, Transaktionserfahrung und Zugang zu einem internationalen Netzwerk. Wir haben über einen längeren Zeitraum verschiedene strategische Optionen geprüft. Mit unseren ehrgeizigen Expansionsplänen benötigten wir den passenden Partner. Wir haben uns für Value4Capital entschieden – ein Private-Equity-Fonds, der neben Kapital auch umfassendes Know-how im Bereich Akquisition und Skalierung in Polen und im Ausland mitbringt“, betont Grzegorz Kuczyński, CEO von Univio.

„Gemäß unserer Investitionsstrategie unterstützen wir Unternehmen mit bewährtem Geschäftsmodell, stabiler Rentabilität und hohem Wachstumspotenzial. Univio erfüllt all diese Kriterien. Wir sehen enormes Potenzial für die weitere Entwicklung des Unternehmens“, kommentiert Rafał Ałasa, Partner bei Value4Capital.

Value4Capital ist ein renommierter Private-Equity-Investor mit Erfolgen wie home.pl oder Shoper. Der Fonds arbeitet nach dem Buy-and-Build-Prinzip und unterstützt sowohl organisches Wachstum als auch gezielte Akquisitionen.

Internationale Expansion als Wachstumsmotor

Die dynamische Marktentwicklung führt zu steigenden Erwartungen an IT-Dienstleister. Es braucht neue Ressourcen und hochspezialisierte Kompetenzen, um komplexe Projekte erfolgreich umzusetzen. Univio reagiert darauf mit einem stetigen Ausbau seines ganzheitlichen Omnichannel-Angebots – darunter fortschrittliche Datenanalytik, intelligente Preisstrategien sowie die Integration physischer und digitaler Kanäle (Phygital). Das Unternehmen gewinnt zunehmend Kunden auch außerhalb Polens.

„Seit Jahren nutzen wir das enorme Potenzial internationaler Märkte – mit Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Skandinavien. Wir sind überzeugt, dass sich der europäische Markt in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen wird. Unser Ziel ist weiteres Wachstum im DACH-Raum, gefolgt von weiteren Regionen Europas. Wir haben uns darauf gründlich vorbereitet, und die Aufnahme eines Investors ist ein bedeutender Schritt zur Umsetzung unserer Strategie“, erklärt Dominik Janes, Managing Partner bei Univio, verantwortlich für die internationale Expansion.

Die Umbenennung in Univio (zuvor Unity Group), bekannt gegeben im September 2024, war ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der internationalen Expansion – insbesondere im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zu diesem Zweck wurde 2024 die Tochtergesellschaft Univio Europe GmbH gegründet. Univio verfügt über Erfahrung mit Unternehmensübernahmen (u.a. Empathy Interactive, Global4Net), die nun mit Unterstützung des Investors auch international ausgebaut werden sollen.

„Das sich wandelnde Geschäftsumfeld und die zunehmende Bedeutung von Konsolidierung machen M&A zu einem strategisch entscheidenden Feld. Univio will sein Potenzial hier voll ausschöpfen – vor allem mit einem starken Partner wie Value4Capital an seiner Seite“, betont Marek Lose, CFO von Univio.

Univio will zudem aktiv zur internationalen Expansion polnischen Kapitals beitragen und sich konsequent an der Konsolidierung des europäischen Technologiemarkts beteiligen.

Stärkere internationale Präsenz durch strategische Partnerschaft

Im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie ist Univio eine Partnerschaft mit Experts in Motion AG (XIM) eingegangen – einem deutschen Unternehmen mit tiefgehender Expertise in der digitalen Transformation im DACH-Raum. Diese Kooperation vereint Univios internationale Umsetzungskompetenz mit der lokalen Marktkenntnis von XIM. Ziel ist es, intelligente, schnelle und skalierbare E-Commerce-Lösungen zu entwickeln.

Die Partnerschaft ermöglicht maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen, eine beschleunigte Projektumsetzung und Zugang zu zukunftssicheren Technologien. Für Univio bedeutet die Kooperation eine stärkere Nähe zum deutschen Markt und ein besseres Verständnis für lokale Kundenbedürfnisse. Für XIM bietet sich die Chance auf Internationalisierung, mehr Skalierung und ein erweitertes Lösungsportfolio.

Der erste gemeinsame Auftritt findet auf dem Strategiegipfel B2B Marketing & E-Commerceam 3.–4. Juni 2025 in Berlin statt – einem führenden Branchenevent für digitales B2B-Business.

Portfolio-Upgrade und neue Wachstumsfelder

Univio plant den Ausbau seines Angebots durch neue Lösungen und wachstumsstarke vertikale Märkte. Auf internationalen Märkten wird ein vollständiges Omnichannel-Ökosystem angeboten – basierend auf lokal verbreiteten Technologien. Bereits jetzt erweitert Univio sein Partnernetzwerk um Anbieter wie Vtex, Shopware und fulfillmenttools.

Wohin entwickelt sich Univio? Prognosen zufolge werden die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2025 um 9,3% steigen – bei Software und IT-Services sogar um bis zu 14%. Univio will schneller wachsen als der Markt – und die Investition von Value4Capital erhöht die Chancen dafür erheblich.



Univio

Seit 1997 realisiert Univio digitale Transformationslösungen. Das Unternehmen hat über 500 erfolgreiche Projekte umgesetzt und bietet Leistungen in vier zentralen Bereichen:

KUNDE / E-Commerce-Plattformen, Self-Service-Portale und Digital-Experience-Lösungen zur Steigerung von Umsatz und Kundenbindung.

PROZESSE / Digitalisierung von Abläufen – von Produktinformationen und Preisen bis zu Lager- und Auftragsmanagement für maximale Effizienz.

DATEN / KI, Business Intelligence, Datenanalyse und Machine Learning als Motor der modernen Unternehmensführung.

IT-ARCHITEKTUR / Cloud-basierte, skalierbare und sichere IT-Strukturen als Rückgrat für nachhaltiges digitales Wachstum.

Das interdisziplinäre Univio-Team realisiert Projekte für führende Marken wie: RTV Euro AGD, Leroy Merlin, SIG, Swiss Re, Generali, Volkswagen Group Polska, Gemini Poland, OnniBus, GATX, Wittchen, Forte, MyBenefit, LPP und viele mehr.

Mehr Informationen unter: www.univio.com/de



Value4Capital (V4C) ist ein Private-Equity-Manager, der sich auf Investitionen in mittelständische Dienstleistungsunternehmen in Polen und anderen EU-Ländern Mittelosteuropas spezialisiert hat. Das Unternehmen wird von Partnern mit über 30 Jahren Investmenterfahrung geführt und unterstützt seine Portfoliounternehmen aktiv beim organischen Wachstum und bei Akquisitionen. Value4Capital investiert verantwortungsvoll und orientiert sich an den Prinzipien von Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung.

Mehr Informationen unter: www.value4capital.com



