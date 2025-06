EQS-News: GBC AG startet Coverage für Somec S.p.A. – Marktführerschaft in Nischen und Beginn nachhaltiger Margensteigerung

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Prognose/Studie

GBC AG startet Coverage für Somec S.p.A. – Marktführerschaft in Nischen und Beginn nachhaltiger Margensteigerung Augsburg, 5. Juni 2025 – Die Augsburger Research-Gesellschaft GBC AG, spezialisiert auf die Analyse von börsennotierten Small- und Mid-Caps, hat die institutionelle Coverage der Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815) aufgenommen. Das italienische Engineering-Unternehmen mit Sitz in San Vendemiano (Venetien) ist ein international führender Spezialist für maritime Glasbaulösungen, Fassadentechnologie sowie maßgeschneiderten Innenausbau im Premiumsegment.



Somec wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende an 18 Standorten weltweit. Mit ihren drei Geschäftsbereichen Horizons (Schiffs- und Bauverglasung), Talenta (Großküchensysteme) und Mestieri (exklusive Innenraumgestaltung) agiert die Gruppe hochgradig synergetisch und integriert. Sie ist Weltmarktführer bei Schiffsverglasungslösungen und zählt globale Player wie Fincantieri, Carnival, Meyer Werft oder Royal Caribbean zu ihren Kunden.



Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 382,8 Mio.€ sowie ein EBITDA-Wachstum von über 60% auf 29,6 Mio.€. Dank einer verstärkten Ausrichtung auf margenstarke Projekte, insbesondere im Marinebereich, erwartet das Management für die kommenden Jahre deutlich steigende Ertragskennzahlen. Der Auftragsbestand beträgt rund 744 Mio.€, was eine hohe Visibilität der Umsatzentwicklung gewährleistet.



GBC bewertet die Aktie mit KAUFEN und gibt auf Basis eines DCF-Modells ein Kursziel von 22,50€ je Aktie aus.



„Somec ist ein Paradebeispiel für strategische Nischenführerschaft, vertikale Integration und technologische Exzellenz. Die starke Stellung im Kreuzfahrt- und Fassadengeschäft, kombiniert mit steigenden Margen, bietet langfristig hohes Kurspotenzial für Investoren.“

– Manuel Hölzle, Chefanalyst und Vorstand der GBC AG



Der vollständige Research-Report (Initial Coverage, 42 Seiten) steht ab sofort kostenlos auf der GBC-Website zur Verfügung: www.gbc-ag.com and http://www.more-ir.de/d/32780.pdf



Über Somec S.p.A.

Die Somec S.p.A. ist ein international tätiges Engineering-Unternehmen, das anspruchsvolle Projekte im Bereich Glasfassaden, Schiffbau, Innenarchitektur und professionelle Küchensysteme umsetzt. Seit dem Börsengang 2018 verfolgt die Gruppe eine erfolgreiche Wachstumsstrategie mit gezielten Zukäufen und hat ihre Umsätze seitdem mehr als verdoppelt.



