EKOUAER feiert Premiere in Monaco als exklusiver VIP-Geschenkpartner an Bord der Yacht Titania

MONTE CARLO, MONACO – Media OutReach Newswire - 6 Juni 2025 - Anlässlich des Großen Preises von Monaco 2025 feierte EKOUAER sein Debüt als exklusiver VIP-Geschenkpartner an Bord der Luxus-Yacht Titania – ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der Marke von einem etablierten Loungewear-Label hin zu einem Sinnbild für moderne, anspruchsvolle Eleganz. Vor der eindrucksvollen Kulisse eines der prestigeträchtigsten Motorsportereignisse präsentierte EKOUAER seine Vision: dass Komfort und Stil sich nicht ausschließen, sondern harmonisch ergänzen können.



Die Gäste an Bord der Titania waren eingeladen, diese Philosophie hautnah zu erleben – durch ausgewählte Stücke, die die Grundwerte der Marke verkörpern: Weichheit, Schlichtheit und leise Raffinesse.



Während des gesamten Wochenendes diente die im Port Hercule vertäute Titania mit direktem Blick auf die Rennstrecke als stilvoller Rückzugsort fernab des energiegeladenen Renngeschehens. EKOUAER stattete die VIP-Suiten der Yacht mit einer kuratierten Auswahl seiner charakteristischen Loungewear aus und ermöglichte den Gästen so ein haptisches Erlebnis seiner Markenphilosophie – entspannte Eleganz, die sowohl im privaten Umfeld als auch in gehobenen Kontexten überzeugt.



Zu den Highlights zählten das Satin Silky Pajama Set, ein leichtes Zweiteiler-Ensemble mit Knopfleiste und weit geschnittenen Hosenbeinen – ideal zum Schlafen oder stilvollen Entspannen. Das Classic Satin Pajama Set überzeugte mit klassischer Paspelierung und klaren Linien – perfekt zum Kombinieren oder Abschalten. Für wärmere Momente bot das Satin Top and Shorts Set mit langärmligem Oberteil und luftigen Shorts eine gelungene Mischung aus Eleganz und Lässigkeit.



Als exklusiver Partner an Bord der Titania ließ EKOUAER seine Vision müheloser Luxusmode beim Grand Prix von Monaco lebendig werden:





In den VIP-Suiten wurden die Gäste mit handverlesener Loungewear von EKOUAER empfangen – und fanden so einen privaten, komfortablen Rückzugsort zwischen den hochkarätigen Events.

Jeder Gast erhielt ein sorgfältig zusammengestelltes Geschenkset – als bleibende Erinnerung an die charakteristische Leichtigkeit und Sanftheit Monacos.

Luxus, der sich durch Erleben definiert

Während des gesamten Wochenendes lobten die Gäste EKOUAERs Kollektionen für ihre außergewöhnliche Weichheit und Atmungsaktivität – ein sofort spürbarer Komfort nach einem Tag voller gesellschaftlicher Ereignisse und Rennsport-Adrenalin.

Ein Meilenstein auf EKOUAERs internationalem Erfolgsweg

Während sich die Grenzen zwischen Mode, Lifestyle und Wohlbefinden zunehmend auflösen, positioniert sich EKOUAER an der Spitze eines kulturellen Wandels: Wo Kleidung nicht nur Ausdruck des äußeren Erscheinungsbilds ist, sondern ein fester Bestandteil des Lebensgefühls.

Mit der Präsentation seiner charakteristischen Loungewear auf einer der renommiertesten Bühnen der Welt definiert EKOUAER die Grenzen klassischer Komfortmode neu. Längst nicht mehr nur für den privaten Bereich gedacht, stehen die Kollektionen für einen neuen Standard – bei dem Eleganz mühelos wirkt, Intention spürbar ist und Luxus daran gemessen wird, wie er sich anfühlt.

