Merz nach Trump-Gesprächen: Keine Zweifel an US-Präsenz in Nato

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach seinen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump überzeugt gezeigt, dass sich die USA nicht aus dem transatlantischen Sicherheitsbündnis Nato zurückziehen werden.

"Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass die amerikanische Regierung an der Nato festhält", sagte Merz am Freitag auf dem Familienunternehmertag in Berlin mit Blick auf seine Gespräche mit Trump beim Mittagessen am Donnerstag in Washington. Die Europäer müssten sich aber stärker auch selbst verteidigen können. "Wir sind halt jahrelang die Trittbrettfahrer der amerikanischen Sicherheitspolitik gewesen", fügte er hinzu.

Nach seinen Gesprächen mit dem US-Präsidenten und US-Senatoren zeigte sich der Kanzler zugleich besorgt, dass die amerikanischen Politiker die russische Bedrohung unterschätzten. Den US-Senatoren habe er gesagt: "Guckt euch bitte an, wie weit die Aufrüstung Russlands geht." Merz fügte mit Blick auf seine US-Gesprächspartner hinzu: "Die haben offensichtlich keine Vorstellung davon, was da gerade passiert." Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass Russland an der Nordostgrenze der Ukraine bis zu 50.000 Soldaten zusammenziehe.

