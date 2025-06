IRW-News: ACCESS Newswire: Diese Technologie erobert die Welt: Neutrinovoltaik definiert die globale Infrastruktur neu

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Diese Technologie erobert die Welt: Neutrinovoltaik definiert die globale Infrastruktur neu

Netzunabhängig: Die Strategie der Neutrino® Energy Group für Land, Meer, Himmel und den Weltraum

MÜNCHEN / ACCESS Newswire / 11. Juni 2025 / Eine globale Energiewende ist nicht länger optional - sie ist eine Notwendigkeit. Doch hinter den Kulissen von Solar- und Windkraftanlagen hält eine andere Technologie Einzug in die industrielle Realität, die weitaus größere Auswirkungen hat. Die Neutrinovoltaik-Technologie, die von der Neutrino® Energy Group entwickelt wurde, ist kein Konzept der Zukunft mehr. Sie ist eine Betriebsplattform für die dezentrale Energieerzeugung rund um die Uhr, die jetzt auch in den Bereichen Mobilität, Luft- und Raumfahrt, Schiffssysteme und sogar Hochsicherheitskommunikation eingesetzt wird.

Die Neutrinovoltaik-Technologie wandelt die kinetische Energie von Neutrinos und anderer nicht sichtbarer Strahlung in Elektrizität um. Diese allgegenwärtigen Teilchen lösen in einem Nanomaterial, das aus abwechselnden Schichten aus Graphen und dotiertem Silizium besteht, atomare Schwingungen aus. Die resultierende Resonanzfrequenz wird in Gleichstrom umgewandelt Hierbei handelt es sich keineswegs um eine Energiegewinnung aus der Umgebung, sondern um eine kontrollierte, skalierbare Erzeugungsmethode, die bereits fortschrittliche Anwendungen versorgt.

Leistung ohne Kraftstoff: Der Neutrino Power Cube

Der Neutrino Power Cube ist ein kompaktes, modulares und emissionsfreies Energiesystem mit 5 bis 6 Kilowatt Dauerleistung. Mit einem Gewicht von nur 50 kg arbeitet er geräuschlos und autonom, unabhängig von Wetter und Standort. Da kein Kraftstoff, keine Verbrennung und kein Netzanschluss erforderlich sind, bietet der Cube das Potenzial, die Energieinfrastruktur zu dezentralisieren und zu einem Eckpfeiler der sauberen, netzunabhängigen Stromerzeugung weltweit zu werden.

Autonome Mobilität: Das Pi Car

Das Pi Car verwendet Neutrinovoltaik-Integration im Bereich Elektrofahrzeuge. Anstatt sich auf die herkömmliche Ladeinfrastruktur zu verlassen, erzeugt das Pi Car kontinuierlich Strom, indem es neutrinovoltaische Materialien in strukturelle Komponenten wie Karosserieblech und Dach einbettet. Nach einer Stunde unter Umgebungsbedingungen kann das Fahrzeug bis zu 100 Kilometer zusätzliche Reichweite erzielen. Zu den Kooperationspartnern gehören Simplior Technologies für KI-basierte Energieoptimierung, C-MET Pune für die Materialentwicklung und SPEL Technologies für die Batterieintegration. Das Konzept unterstützt auch die Nachrüstung bestehender EV-Plattformen, um Reichweite und Energieunabhängigkeit zu verbessern.

Grenzenloses Fliegen: Pi Fly

Pi Fly ist das Luftfahrtprogramm der Neutrino® Energy Group, das UAVs entwickelt, die mit Neutrinovoltaik-Systemen und Superkondensatoren an Bord betrieben werden. Zu den derzeitigen Prototypen gehören Multirotor- und Nurflügelmodelle. Die nächste Phase zielt auf autonome VTOL-Flugzeuge für die Frachtzustellung ab. Unterstützt werden diese Bemühungen durch mobile Wasserstofftankstellen, die ebenfalls mit Neutrinovoltaik betrieben werden und eine netzunabhängige Luftfahrtinfrastruktur ermöglichen.

Maritime Transformation: Nautic Pi

Nautic Pi nutzt diese Energieplattform in Bezug auf das Meer. Schiffe mit Neutrinovoltaik-Antrieb befinden sich in der konzeptionellen Entwicklung, die eine autonome Navigation ohne Treibstoff an Bord oder externe Aufladung ermöglichen. Das System eignet sich besonders für Langzeiteinsätze, Ferneinsätze und Tauchplattformen.

Kommunikationsdurchbruch: Project 12742

Das Project 12742 schließlich erforscht die Neutrino-basierte Datenübertragung. Anders als Radiosignale durchdringen Neutrinos dichte Materialien mit minimalen Störungen Dies ermöglicht eine sichere globale Kommunikation in Echtzeit, selbst durch Gestein, Ozeane oder planetarische Körper hindurch - ein enormer Fortschritt für Hochsicherheits- und interplanetarische Datensysteme.

Während Regierungen und Industrien nach praktikablen Wegen zur Dekarbonisierung suchen, schlägt die Neutrino® Energy Group nicht mehr nur Lösungen vor, sondern setzt sie auch um. Mit einem multidisziplinären Team aus Hunderten von Forschern, Ingenieuren und Wissenschaftlern aus über 40 Ländern, strategischen Allianzen und einem wachsenden Portfolio an hochwirksamen Anwendungen ist die Neutrinovoltaik-Technologie keine Zukunftsvision mehr - sondern bereits Realität. Und sie erobert die Welt.

