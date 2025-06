EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Status Quo erwartet – Fokus auf Projektionen und Dot Plot inmitten von Stagflationsrisiken

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Crédit Mutuel Asset Management: Status Quo erwartet – Fokus auf Projektionen und Dot Plot inmitten von Stagflationsrisiken



17.06.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Status Quo erwartet – Fokus auf Projektionen und Dot Plot inmitten von Stagflationsrisiken

Von François Rimeu, Senior Market Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) auf ihrer Sitzung am 18. Juni ihre Leitzinsen unverändert lässt und damit zum vierten Mal in Folge seit Januar den Status quo beibehält. Das Hauptthema wird daher nicht die Höhe der Zinssätze sein - von den Märkten weitgehend erwartet -, sondern die Revision der Wirtschaftsprojektionen und des bekannten Dot Plots. Die erwarteten Anpassungen, die mit der Entwicklung der Wirtschaftspolitik zusammenhängen, dürften eine Wachstumsverlangsamung, eine Inflation, die trotz der positiven Überraschungen der letzten Monate hartnäckiger ist als erwartet, und eine Abschwächung des Arbeitsmarktes widerspiegeln. Angesichts der Stagflationsrisiken und der großen Unsicherheiten dürfte die Fed ihre vorsichtige Haltung bekräftigen und neue Zinssenkungen so lange hinauszögern, wie objektive Wirtschaftsdaten („hard data“) eine Lockerung nicht eindeutig rechtfertigen.

Unsere Erwartungen:

Leitzinsen: Die Fed dürfte ihr derzeitiges Zielband zwischen 4,25 % und 4,50 % beibehalten, was den Konsenserwartungen entspricht.

Wachstumsprojektionen: Es wird erwartet, dass sich das reale BIP im Jahr 2025 verlangsamt und sich in einer Spanne von 1,0 % bis 1,5 % einpendelt, was unter seinem langfristigen Potenzial liegt.

Inflation: Der Inflationsdruck dürfte in diesem Jahr hoch bleiben (Kern-PCE zwischen 3,0 % und 3,5 %), bevor er bis 2027 allmählich auf 2,0 % bis 2,5 % zurückgeht. Die Fed dürfte darauf hinweisen, dass diese Projektionen äußerst unsicher sind.

Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote dürfte sich über den gesamten Projektionszeitraum um 4,5 % bewegen.

Dot-Plot: Wir gehen davon aus, dass der Dot Plot in diesem Jahr nur noch eine einzige Zinssenkung um 25 Basispunkte vorsieht (im März waren es noch zwei), wodurch der Leitzins bis zum Jahresende auf 4,1 % sinken würde.

Pressekonferenz: Es wird erwartet, dass Jerome Powell den datenabhängigen Ansatz bekräftigen, die Unsicherheiten in Bezug auf die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung betonen und die Bedeutung des zweigeteilten Mandats (Inflation/Beschäftigung) hervorheben wird.

Zusammenfassend:

Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed eine Zinssenkung erwägt, solange sie keine genaueren Erkenntnisse über die kombinierten Auswirkungen der von der Trump-Regierung ergriffenen wirtschaftlichen und regulatorischen Maßnahmen hat. Im Falle einer deutlichen und unerwarteten Verschlechterung des Arbeitsmarktes könnte die Fed jedoch eingreifen, um die Wirtschaft zu stützen – vorausgesetzt, die langfristigen Inflationserwartungen bleiben gut verankert.



La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

Dieser Kommentar dient nur zu Informationszwecken. Die von La Française geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française Finance Services mit Sitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem Unternehmen, das von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X reguliert wird, einer Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 128 boulevard Raspail, 75006 Paris ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nummer GP 97138 zugelassene und bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nummer 25003045 seit dem 11/04/2025 eingetragene Verwaltungsgesellschaft. Société Anonyme mit einem Kapital von 3871680 €, RCS Paris n° 388.555.021, Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

