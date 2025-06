EQS-News: La Française: NEW ALPHA AM STELLT NEUES INVESTMENTTEAM VOR – SPEZIALISIERT AUF WACHSTUMSKAPITAL FÜR DIE VERTEIDIGUNGSINDUSTRIE

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

La Française: NEW ALPHA AM STELLT NEUES INVESTMENTTEAM VOR – SPEZIALISIERT AUF WACHSTUMSKAPITAL FÜR DIE VERTEIDIGUNGSINDUSTRIE



18.06.2025

Paris, 18. Juni 2025 - New Alpha Asset Management (AM), ein Unternehmen der La Française (der Asset-Management-Sparte von Crédit Mutuel Alliance Fédérale), freut sich über die Integration von ALLSTRAT – einem Investmentteam, das auf die Finanzierung von Unternehmen im Verteidigungssektor und auf die Stärkung der Industrieunabhängigkeit spezialisiert ist.

Die Eingliederung dieses neuen Teams passt perfekt zu den zentralen Grundsätzen von New Alpha AM. Deren Aufgabe ist es, die besten Talente im Bereich Asset Management zu identifizieren und zu fördern, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Seit fast zwölf Monaten hat ALLSTRAT im Interesse professioneller Anleger sein Know-how im Verteidigungssektor verfeinert.

Strategische Chance in einem sich wandelnden geopolitischen Kontext

Angesichts des deutlichen Anstiegs der europäischen Verteidigungsbudgets (real über 30 % von 2021 bis 2024 und 326 Milliarden Euro im Jahr 2024[1]) erreichen die Industriekapazitäten des Sektors eine Sättigung. Dies bestätigt die Relevanz und Notwendigkeit solcher Finanzierungslösungen.

Industrieanlagen und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, die einer breiten Öffentlichkeit nicht bewusst sind, bieten erhebliches Wachstumspotenzial und attraktive Bewertungen. Besonderes Augenmerk wird das Investmentteam auf Frankreich legen, das für die Qualität seines unternehmerischen Ökosystems und seine staatlich geförderte Industriepolitik bekannt ist.

Ein engagiertes und kompetentes Investmentteam

Das Investmentteam von ALLSTRAT besteht aus Éric Gaillat, Rainier Brunet-Guilly, Adrien Ramesan und Sylvain Makaya. Sie werden von einem strategischen und operativen Ausschuss anerkannter Branchenexperten unterstützt.

Diese Initiative steht im Einklang mit der Geschäftspolitik des Verteidigungs- und Sicherheitssektors sowie mit den ESG-Verpflichtungen der Gruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale[2]. Das Team wird direkt von Antoine Rolland, Managing Partner und Chief Investment Officer von New Alpha AM, geleitet. Rolland erklärt: „Die Aufnahme des ALLSTRAT-Teams steht im Einklang mit der Mission von New Alpha AM: Talente im Investmentbereich zu entdecken und zu fördern. Unser Erfolg bei der Unterstützung von Finanzunternehmern, insbesondere im Private-Equity-Bereich, und unsere erfolgreiche Erfahrung mit Growth Equity vor einigen Jahren haben die Relevanz unseres Modells bestätigt. Jetzt wollen wir dieses Know-how im Interesse eines strategischen Sektors nutzen, indem wir den Finanzierungs- und Entwicklungskapitalbedarf von Verteidigungsunternehmen decken, die zur Industrieunabhängigkeitbeitragen.“

Aufbauend auf dem Erfolg von New Alpha AM im Bereich Private Equity

New Alpha AM ist seit 2009 Pionier in der Asset Management- und Fintech-Inkubation. Das Unternehmen hat seinen Erfolg durch die Identifizierung, Finanzierung und Unterstützung von unternehmerischen Projekten mit hohem Potenzial erzielt. Seine Expertise ist weltweit anerkannt, insbesondere aufgrund des Begleitens von Emerging-Manager-Programmen im Auftrag führender Institutionen in den USA, insbesondere zweier öffentlicher Pensionsfonds.

In Frankreich lancierte New Alpha AM 2015 das erste Venture-Capital-Investmentvehikel für französische und europäische Fintechs und hat seitdem eine bedeutende Präsenz in diesem Ökosystem aufgebaut. Darüber hinaus unterstützte New Alpha AM von 2017 bis 2023 erfolgreich ein Investmentvehikel für Wachstumskapital, das in seinem ersten Jahr 140 Millionen Euro einsammelte.

New Alpha AM leistet auch einen strategischen Beitrag zu einer landesweiten Initiative, die von 17 großen institutionellen Investoren unterstützt wird, um innovative Investmentmanager in Frankreich und Europa zu fördern. Im Rahmen dieser Initiative hat New Alpha AM 1,18 Milliarden Euro eingesammelt und 44 Managementfirmen unterstützt.

*****

Über NewAlpha

New Alpha Asset Management, eine Tochtergesellschaft von La Française, der Asset-Management-Abteilung von Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ist seit 2009 anerkannter Branchenführer und Pionier in Sachen Inkubation und Talentfindung.

New Alpha AM ist auf die Identifizierung, Finanzierung und Unterstützung innovativer unternehmerischer Projekte spezialisiert. Der Asset Manager bietet professionellen Kunden einzigartige Investmentlösungen. Mit seinem Open-Architecture-Modell kann New Alpha AM die vielversprechendste Expertise auf dem Markt einbeziehen, wie die kürzliche Einstellung eines neuen Teams mit Schwerpunkt auf Verteidigung und die bevorstehende Einführung einer neuen Expertise zeigen.

Dank dieses Ansatzes konnten 87 strategische Partnerschaften geschlossen und Vermögenswerte in Höhe von 3,8 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2024) im Auftrag von Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Unternehmen und Family Offices verwaltet oder beraten werden.

New Alpha Asset Management unterliegt der Regulierung durch die Finanzmarktaufsicht (AMF).

Über La Française

Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Spezialisten-Architektur ermöglicht es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern.

Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine Genossenschaftsgruppe und die erste „Banque à Mission“, ist der Anker für unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt. Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind.

Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von 155 Milliarden Euro (30.09.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien.

Weitere Informationen finden Sie unter: la-francaise.com

Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

Bianca.Tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Dolphinvest Communications

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

