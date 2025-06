EQS-News: Wyden geht Partnerschaft mit türkischer Garanti BBVA Kripto für den Handel mit digitalen Vermögenswerten ein

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Wyden geht Partnerschaft mit türkischer Garanti BBVA Kripto für den Handel mit digitalen Vermögenswerten ein



23.06.2025 / 09:54 CET/CEST

Die Infrastruktur von Wyden für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten wurde ausgewählt, um das Handelsangebot von Garanti BBVA Kripto für digitale Vermögenswerte zu unterstützen.

Zürich/Istanbul, 23. Juni 2025 – Wyden, der führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Assets, und Garanti BBVA Kripto – ein Tochterunternehmen von Garanti BBVA, eine der grössten Banken der Türkei – sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, mit dem Ziel, das wachsende Angebot für den Handel mit digitalen Assets für die Privat- und Geschäftskunden des Institutes zu unterstützen.

Das Angebot von Garanti BBVA Kripto umfasst sowohl den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen als auch den Handel von Krypto-Handelspaaren in türkischer Lira und US-Dollar. Das Angebot erweitert den lokalen Marktzugang zu digitalen Vermögenswerten und bietet türkischen Investoren ein nahtloses und effizientes Handelserlebnis.

State-of-the-art Digital-Asset-Infrastruktur für ein optimales Kundenerlebnis

Die Plattform bietet Zugang zu verschiedenen Liquiditätsquellen, die sowohl eine optimale Preisermittlung als auch Best Execution gewährleisten, um die neuen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Wyden stellt die zentrale Infrastruktur für den Handel mit digitalen Assets über den gesamten Handelszyklus zur Verfügung, die es Garanti BBVA Kripto ermöglicht, die Rentabilität zu optimieren, Liquidität zu managen sowie Risiken und Exposure abzusichern. Die Privat- und Geschäftskunden der Bank profitieren von einer erstklassigen User Experience beim Handel mit Kryptowährungen.

Die Wyden-Plattform unterstützt darüber hinaus das umfassende Risikomanagement von Garanti BBVA Kripto, indem sie dynamische Hedging-Mechanismen zur Verwaltung von Limits und Exposures bietet.

Onur Güven, CEO bei Garanti BBVA Kripto, erklärt: „Nachdem wir unser effizientes, skalierbares und gesetzeskonformes Krypto-Handelsangebot für unsere Privat- und Geschäftskunden eingeführt haben, gibt uns die fortschrittliche Technologie von Wyden die Flexibilität und das Vertrauen, in diesem aufstrebenden Segment zu operieren und zu skalieren – und dabei stets unsere regulatorischen und Risikomanagement-Prioritäten im Auge zu behalten. Für Garanti BBVA Kripto stehen dabei immer die Bedürfnisse unserer Kunden und die Erfordernisse des Marktes im Mittelpunkt.“

„Wir sind stolz darauf, mit Garanti BBVA Kripto zusammenzuarbeiten“, sagt Andy Flury, CEO von Wyden. „Diese Partnerschaft bringt Wyden mit einem der vertrauenswürdigsten Finanzinstitute der Region zusammen und unterstreicht unser gemeinsames Engagement für sichere, rechtskonforme und skalierbare digitale Vermögensdienstleistungen.“



Über Garanti BBVA Kripto

Garanti BBVA Kripto wurde im Mai 2023 als Tochtergesellschaft von Garanti BBVA, einer der größten Privatbanken der Türkei, mit dem Ziel gegründet, eine Plattform zu werden, die effiziente Krypto-Asset-Dienstleistungen anbietet. Hauptziel des Unternehmens ist es, den Nutzern einen einfachen und effizienten Einstieg in die Kryptowelt mit einem kundenorientierten Ansatz zu ermöglichen. Das Expertenteam von Garanti BBVA Kripto mit seiner langjährigen Erfahrung in der Blockchain- und Finanzbranche arbeitet sorgfältig an einer effizienten, stabilen und regulatorisch konformen Plattform.

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York.

Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io.

