GNW-News: 1000 Miglia 2025 - von der Marineakademie von Livorno in Richtung Parma

^BRESCIA, Italien, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem Mittagsstopp in

Pontedera, bei dem sich die Teams von den am Vormittag zurückgelegten 240 Kilometern erholen konnten, reihten sich die Fahrzeuge am Zeitkontrollpunkt auf der Brücke der Via Vittorio Veneto zur Weiterfahrt ein. Mit einer Durchfahrtskontrolle im Stadtzentrum verabschiedete sich der Tross schließlich von Piaggio. Weiter ging es in Richtung der Küste von Livorno. In Valle Benedetta fand die achte Durchschnittsgeschwindigkeitsprüfung des diesjährigen Rennens statt. Wenige Kilometer später fuhren die Teilnehmer schließlich in die Marineakademie von Livorno ein, wo der ranghöchste Vertreter der italienischen Marine, Admiralstabschef Emilio Credendino - eigens für diesen Anlass am Steuer eines Fiat 1100 Monviso von 1947 - die Ankunft der Fahrzeuge begrüßte. Die in der Akademie durchgeführten Zeitprüfungen werden den Gewinner der Marina-Militare- Trophäe bei der 1000 Miglia 2025 entscheiden. Die nach Zeitprüfung 115 aktualisierte Gesamtwertung bestätigt Vesco-Salvinelli im Alfa Romeo 6C 1750Ss weiterhin an der Spitze. Dagegen mussten Erejomovich- Llanos (Alfa Romeo 6C 1500 Ss), bislang fest auf Platz zwei, ihren Landsleuten Tonconogy-Ruffini im Alfa Romeo 6C 1750 Gs Spider den Vortritt lassen. Anschließend zog der Tross weiter ins Herz der Versilia. In Viareggio, entlang der Viale dei Tigli, wurden fünf weitere Zeitprüfungen ausgetragen, gefolgt von einer Zeitkontrolle in Strandnähe. Auf dem Weg zurück entlang der tyrrhenischen Küste durften die Innenstädte von Pietrasanta und Forte dei Marmi nicht fehlen. Am Abend - in Erinnerung an die heldenhaften Taten vergangener Fahrer - wagen sich die Teilnehmer auf die Serpentinen des Cisa-Passes, wo sie eine Serie von zehn Zeitprüfungen und die letzte Durchschnittsgeschwindigkeitsprüfung der 1000 Miglia 2025 erwartet. Nach der Überquerung des Cisa-Passes wird der Konvoi über den Stradone Martiri della Libertà in Parma einfahren und schließlich auf der Piazza Giuseppe Garibaldi zur abschließenden Zeitkontrolle des Tages eintreffen. Pressestelle +393316133162 Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a61a375-d869-4ca6-8df3- ff4e22022fee °