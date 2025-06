Klingbeil: Mit Etat 2025 wird Stillstand beendet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Mit dem Haushaltsentwurf für 2025 stellt die Bundesregierung nach Worten von Finanzminister Lars Klingbeil die Weichen für mehr Investitionen.

Die Regierung setze ein klares Signal, "dass das Land in Bewegung kommt", sagte der Vizekanzler und SPD-Chef am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Die mit dem Bruch der Ampel-Regierung verbundene Phase der Unsicherheit und des Stillstandes werde nun beendet. Er sei sehr zufrieden, dass die Regierung nach 49 Tagen im Amt gemeinsam die finanziellen Weichen gestellt habe. "Wir machen mit diesem Haushalt klar, dass wir die Dinge tun, die notwendig sind in Deutschland, um das Land wirtschaftlich stark zu machen", sagte Klingbeil.

