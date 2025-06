EQS-News: Beowolff Capital sichert Aktien der Galerie Neuendorf für das freiwillige öffentliche Übernahme- und Delisting-Angebot für die artnet AG

EQS-News: Leonardo Art Holdings GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Pressemitteilung

Beowolff Capital sichert Aktien der Galerie Neuendorf für das freiwillige öffentliche Übernahme- und Delisting-Angebot für die artnet AG

Die Vereinbarung ist das Ergebnis konstruktiver Gespräche, vereint die Interessen aller Beteiligten und stellt eine vollständig abgestimmte Aktionärsstruktur nach dem Delisting sicher

Das Delisting wird zum Ende der weiteren Annahmefrist erwartet

Dies ist ein weiterer bedeutender Meilenstein, Beowolff Capital als führende Investmentgesellschaft zu etablieren, um den Kunstmarkt sowohl für Käufer als auch für Verkäufer weiterzuentwickeln

London, Vereinigtes Königreich – 25. Juni 2025: Leonardo Art Holdings GmbH („Leonardo Art Holdings”), eine Investmentgesellschaft, die von Beowolff Capital Management Ltd. (zusammen, „Beowolff Capital”) beraten wird, hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung mit der Galerie Neuendorf AG („Galerie Neuendorf”) über deren verbleibende Beteiligung an der artnet AG („artnet“) erzielt hat. Die Galerie Neuendorf hatte bereits Anfang diesen Jahres eine Beteiligung in Höhe von ca. 11% des gesamten Aktienkapitals von artnet an Leonardo Art Holdings verkauft und sich nun verpflichtet, eine weitere Beteiligung in Höhe von ca. 3% des gesamten Aktienkapitals von artnet im Rahmen des Übernahme- und Delisting-Angebots („Angebot“) anzudienen. Darüber hinaus hat Galerie Neuendorf ihre verbleibende Beteiligung an artnet in Höhe von ca. 13% des Aktienkapitals an Leonardo Art Holdings verkauft und sich verpflichtet, ihre Erlöse in die Holdingstruktur von Leonardo Art Holdings gegen Ausgabe von Anteilen zu reinvestieren, wobei der Bezugswert (berechnet pro artnet-Aktie, die Leonardo Art Holdings nach Vollzug des Angebots hält) den Angebotspreis im Rahmen des Angebots nicht übersteigen wird.

Diese Entscheidung unterstreicht das fortdauernde Engagement der Familie Neuendorf für die Zukunft von artnet und ist, nach konstruktiven Gesprächen zwischen Beowolff Capital und den bisherigen Hauptaktionären von artnet, ein weiterer entscheidender Meilenstein der Transaktion.

Andrew Wolff, Chief Executive Officer von Beowolff Capital, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass sich die Galerie Neuendorf entschieden hat, unser Angebot zu unterstützen. Die Familie Neuendorf hat artnet maßgeblich geprägt. Ihre Entscheidung, das Angebot zu unterstützen, zeigt ihre Überzeugung von unseren Plänen für die Zukunft des Unternehmens. Wir schätzen das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, um artnet in die nächste Wachstumsphase zu begleiten.“

Die Vereinbarung mit der Galerie Neuendorf stellt eine vollständig abgestimmte Aktionärsstruktur nach Abschluss der Transaktion sicher und unterstreicht die Entscheidung von artnet, zum Ende der weiteren Annahmefrist ein Delisting einzuleiten.

Darüber hinaus haben Aktionäre von artnet die Möglichkeit, durch Andienung ihrer Aktien im Rahmen des Angebots den Wert ihrer Beteiligung unmittelbar vor dem Delisting mit einer signifikanten Prämie zu realisieren. Das Delisting kann zu einer sehr eingeschränkten Liquidität und Kursverfügbarkeit der artnet-Aktien führen.

Nächste Schritte

Das Angebot unterliegt keinen Vollzugsbedingungen und erfolgt gemäß den Bestimmungen, die in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu prüfenden Angebotsunterlage für das Angebot („Angebotsunterlage”) festgelegt werden. Nach Gestattung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage entsprechend den Vorschriften des Börsengesetzes sowie des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes veröffentlicht, womit zugleich die Annahmefrist des Angebots beginnt.

Die Angebotsunterlage (sobald verfügbar) und andere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot werden auf der folgenden Website veröffentlicht: www.leonardo-offer.com.

Berater

Beowolff Capital wird von ParkView Partners als exklusivem Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater bei der Transaktion unterstützt.

Über das Führungsteam von Beowolff Capital

Andrew Wolff ist Chief Executive Officer von Beowolff Capital. Er ist seit 30 Jahren als Investor in privaten Märkten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei Goldman Sachs, zuletzt als Global Co-Head der Merchant Banking Division und Global Co-Head des Corporate Equity Investing Business. Andrew war zudem Co-CIO der führenden Private-Equity-Fonds von Goldman Sachs. Im Jahr 2006 wurde er zum Partner ernannt. Andrew hat einen B.A. in Philosophie von der Yale University und einen J.D. und M.B.A. von der Harvard Law and Business School.

Jan Petzel ist Chief Investment Officer von Beowolff Capital und verfügt über 27 Jahre Erfahrung mit Investitionen und dem Aufbau von Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Er begann seine Karriere bei McKinsey & Company, wo er Kunden bei Integrations- und Transformationsprojekten unterstützte. Im Jahr 2003 trat Jan in die Merchant Banking Division von Goldman Sachs ein, wo er 2011 zum Managing Director aufstieg, und später die Leitung des Bereichs Private Credit für Deutschland und Nordeuropa übernahm. Seit er Goldman Sachs verlassen hat, investiert er selbst und über Partner in die Bereiche Clean- und Fintech. Jan hat einen Master of Engineering der ETH Zürich, war Gastwissenschaftler am MIT und erwarb seinen M.B.A. an der Harvard Business School.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.beowolff.com



