Estland meldet Luftraumverletzung durch russisches Flugzeug

TALLINN (dpa-AFX) - Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat die Verletzung seines Luftraums durch ein russisches Transportflugzeug gemeldet. Die Maschine des russischen Katastrophenschutzministeriums vom Typ IL-76 sei am Sonntagmorgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den estnischen Luftraum eingedrungen und habe sich etwa vier Minuten darin aufgehalten. Dies teilte die estnische Armee in Tallinn mit.

Das Flugzeug hatte demnach die elektronische Kennung eingeschaltet und einen Flugplan mitgeteilt. Zum Zeitpunkt des Verstoßes habe der Pilot aber keinen Funkkontakt mit der Flugsicherung gehalten, hieß es in der Mitteilung. Die Maschine sei danach in den russischen Luftraum weitergeflogen.

Das Außenamt in Tallinn bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Note. Außenminister Margus Tsahkna sprach von einem "äußerst schwerwiegenden und bedauerlichen Vorfall", für den Estland eine Erklärung von Russland erwarte. Nach Angaben der Armee war es die zweite Luftraumverletzung durch Russland in diesem Jahr./awe/DP/stw