GNW-News: AgriFORCE führt eine dreisäulige Strategie ein, um die Zukunft der digitalen Infrastruktur voranzutreiben

NEWSWIRE) -- , 24. Juni 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriFORCE Growing Systems Ltd. (?AgriFORCE" oder das ?Unternehmen") (NASDAQ: AGRI) hat heute eine transformative dreisäulige Wachstumsstrategie vorgestellt, die darauf abzielt, die weltweit steigende Nachfrage nach Rechenleistung zu nutzen. Dieser strategische Rahmen konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche: Entwicklung einer Bitcoin-Treasury, modulare Recheninfrastruktur und Integration in skalierbare, netzunabhängige Energiesysteme. ?In einer Welt, in der KI, Blockchain und Edge-Netzwerke einen exponentiellen Rechenbedarf verursachen, ist Energie zur neuen digitalen Währung geworden", erklärte Jolie Kahn, CEO von AgriFORCE. ?Unsere Mission ist einfach: Wir sichern die Energie, und die Rechenleistung folgt von selbst. Diese Strategie fördert unsere bereits vorhandene Infrastruktur und erschließt gleichzeitig langfristige Werte durch intelligente Strommonetarisierung." 1. Bitcoin-Reserve: Aufbau einer strategischen digitalen Reserve AgriFORCE hat mit dem eigenständigen Mining von Bitcoin begonnen und beabsichtigt, einen dualen Ansatz zu verfolgen, der auch den direkten Markterwerb umfasst. In den vergangenen sieben Monaten hat das Unternehmen 7 BTC (im Wert von etwa 750.000 US-Dollar) geschürft. Die Strategie umfasst: - Bis zu 50 % des geworbenen Kapitals werden für den Kauf von Bitcoin verwendet - Bis zu 50 % der geminten Bitcoin werden langfristig in der Unternehmenskasse gehalten - Schaffung von gemischten Reservekosten durch Kombination von kostengünstiger Beschaffung und Eigenproduktion Dieser Ansatz stärkt die Bilanz von AgriFORCE und gewährleistet gleichzeitig Liquidität und Aufwärtspotenzial im Bereich der digitalen Vermögenswerte. 2. Recheninfrastruktur: Skalierung mit energieeffizientem Design AgriFORCE betreibt derzeit drei Mining-Standorte in Alberta und Ohio mit einer Kapazität von rund 6 MW und einer Hash-Power von 0,17 EH/s. Das Unternehmen strebt bis zum Ende des ersten Quartals 2026 eine Leistung von 1 EH/s an, unterstützt durch: - Eine strategische Partnerschaft mit BlueFlare Energy(TM) Solutions Inc. - Zugang zu über 50 MW gesichertem Erdgas mit Aufwärtspotenzial an mehreren Standorten in Alberta - Einsatz mobiler, modularer Gas-zu-Strom-Einheiten für netzunabhängige Skalierbarkeit - Eine Entwicklungspipeline, die bis 2026 voraussichtlich 100 MW überschreiten wird Jolie Kahn fügte hinzu: ?Unser Modell kehrt die traditionelle Infrastrukturentwicklung um - wir wandeln ungenutztes Gas in Rechenleistung um und aktivieren neue Standorte innerhalb von Wochen statt Jahren." 3. Zukunftsfähige Systeme: Von Bitcoin über KI bis hin zu Edge-Computing Die modulare Architektur von AgriFORCE geht über das Crypto Mining hinaus und bietet Rechenkapazitäten, die speziell auf KI, Edge-Computing und souveräne Datenlösungen zugeschnitten sind. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: - KI-Inferenz in latenzkritischen Umgebungen - Dezentrales Cloud- und Edge-Hosting - Private, netzunabhängige Rechenleistungen für Kunden aus der Telekommunikationsbranche und der Industrie Diese Diversifizierung erweitert das Umsatzpotenzial und mindert langfristige Risiken im gesamten Spektrum der digitalen Infrastruktur. Der Zusammenhang zwischen Energie und Rechenleistung: Ein strategischer Vorteil ?Bei AgriFORCE ist Energie keine Einschränkung, sondern unser Vorteil", erklärte Chris Polimeni, CFO. ?Da Energie zum limitierenden Faktor für die Erweiterung von Rechenkapazitäten wird, haben wir uns so positioniert, dass wir im Bereich skalierbarer Infrastruktur eine Führungsrolle einnehmen und nicht nur folgen." Über AgriFORCE AgriFORCE Growing Systems Ltd. (NASDAQ: AGRI) ist ein börsennotierter Infrastruktur-Innovator, der energieorientierte digitale Asset-Plattformen für Bitcoin, KI und Edge-Computing-Ökosysteme bereitstellt. Durch die Umwandlung von ungenutztem Erdgas in modulare, hocheffiziente Rechenumgebungen definiert AgriFORCE neu, wie Energie das digitale Zeitalter antreibt. Folgen Sie AgriFORCE in den sozialen Medien : Instagram: @agriforcegs - X (Twitter): @agriforcegs - Facebook: @agriforcegs - LinkedIn: @agriforcegs - TruthSocial: @agriforcegs Folgen Sie TerraHash Digital(TM) in den sozialen Medien - Instagram: @Terrahashdigital - X (Twitter): @THashDGTL - Facebook: TerraHash Digital(TM) - LinkedIn: @TerraHash-Digital - TruthSocial: @THashDGTL Anlegerbeziehungen +1-561-717-1742 info@agriforcegs.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US- amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter ?können", ?werden", ?könnten", ?voraussichtlich", ?erwarten", ?beabsichtigen", ?glauben", ?fortsetzen", ?anstreben" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen oder Verneinungen dieser Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Aktivitäten von AGRI im Bereich Bitcoin-Mining und als vielseitiges Unternehmen für digitale Energie und Infrastruktur. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Spätere Ereignisse und Entwicklungen, einschließlich tatsächlicher Ergebnisse oder Änderungen unserer Annahmen, können dazu führen, dass sich unsere Einschätzungen ändern. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich den hier aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Faktoren, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren" in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und in anderen periodischen Berichten, die wir bei der SEC einreichen, aufgeführt sind. °