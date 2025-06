GNW-News: Bitget und Saturnia Design veranstalten den Bitget Elite Day in Budapest und erforschen die Zukunft von Blockchain und nutzerzentrierter Innovation

^BUDAPEST, Ungarn, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, geht eine Partnerschaft mit Saturnia Design, einem renommierten Produktdesignstudio, ein, um den Bitget Elite Day auszurichten - eine hochkarätige Veranstaltung, die wichtige Stimmen aus dem europäischen Blockchain- und Kryptoraum zusammenbringt. Die Veranstaltung findet am 27. Juni 2025 an einem der berühmtesten historischen Wahrzeichen Budapests statt - der Fischerbastei. Vor dem Hintergrund eines sich rasant entwickelnden Marktes wird die Veranstaltung einer gewagten und aktuellen Frage nachgehen: ?Wird es Krypto in 10 Jahren noch geben - und kann Blockchain ohne überleben?" Die Veranstaltung zielt darauf ab, einen hochrangigen Dialog über die Zukunft der Blockchain- Technologie jenseits der Kurstabellen anzuregen - und zu untersuchen, wie Regulierung, Innovation und Produktdesign das nächste Kapitel der Web3-Bewegung gestalten können. An der von Mike Vitez, Mitbegründer von Saturnia Design, moderierten Podiumsdiskussion werden angesehene Persönlichkeiten aus dem europäischen Blockchain-Bereich teilnehmen, darunter Politikexperten, Existenzgründer, Technologen und die Führungskräfte von Bitget selbst. Dieses vielfältige Angebot spiegelt die wachsende Entwicklung des Blockchain-Ökosystems in Europa wider.Das Gespräch wird sich auf den langfristigen Wert der Blockchain konzentrieren, wie sie sich über die Spekulation hinaus entwickeln kann und was Builder tun müssen, um eine dauerhafte Akzeptanz sicherzustellen. ?Die Nutzererfahrung ist das Herzstück einer sinnvollen Akzeptanz", so Vugar Usi Zade, COO von Bitget. ?Bitget ist darauf ausgelegt zu skalieren, aber wir sind genauso darum bemüht, verstanden zu werden. Da Kryptowährungen ein immer größeres Publikum erreichen, werden Klarheit und Nutzerfreundlichkeit immer wichtiger. Der Bitget Elite Day ist unsere Art, zu dieser Entwicklung beizutragen und die Stimmen und Köpfe, die das Web3 in Europa gestalten, zusammenzubringen", fügte er hinzu. Die Zusammenarbeit von Bitget mit Saturnia Design spiegelt diese gemeinsame Verpflichtung zu menschenzentrierter Innovation wider. Saturnia ist dafür bekannt, komplexe Blockchain-Produkte in intuitive, leicht zugängliche Schnittstellen zu überführen. Das Unternehmen hat bereits über 50 Projekte weltweit unterstützt und ist tief in Ungarns schnell wachsendem Web3-Ökosystem verwurzelt. ?Die Zukunft der Kryptowährung hängt vom Vertrauen ab, und Vertrauen beginnt mit Klarheit", erklärt Mike Vitez, Mitbegründer von Saturnia Design. ?Indem wir diese Veranstaltung gemeinsam mit Bitget ausrichten, wollen wir Raum für durchdachte, ehrliche Diskussionen schaffen und dazu beitragen, eine Branche zu formen, in der Produktdesign eine Schlüsselrolle bei der Schaffung und Erhaltung von Werten spielt", ergänzt Vitez. Der Bitget Elite Day unterstreicht die allgemeine Strategie von Bitget, seine Präsenz in ganz Europa auszubauen, und zwar nicht nur durch Wachstum, sondern durch Investitionen in Dialog, Gemeinschaft und Produktqualität. Die Veranstaltung wird ein Meilenstein für die Zusammenführung von Produktdenken, politischen Erkenntnissen und Nutzererfahrungen in einem Raum sein, in dem die Zukunft der Blockchain zu ihren eigenen Bedingungen diskutiert werden kann. Sie ist eine seltene Gelegenheit, sich mit Europas führenden Krypto-Experten in einer eleganten Dachterrassenumgebung auszutauschen - wo scharfe Einsichten, anregende Gespräche und kostenlose Getränke zusammenkommen, um die Zukunft des Web3 zu gestalten. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Weitere Informationen finden Sie unter: Website (https://www.bitget.com/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en/)

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com)

Über Saturnia Design
Saturnia Design ist ein unabhängiges Designstudio, das eng mit Web3-Teams zusammenarbeitet, um klare, funktionale und durchdachte digitale Produkte zu entwickeln. Das von Reka Szijj und Mike Vitez gegründete Studio hat mehr als 50 Produkte auf drei Kontinenten entwickelt und sich dabei stets auf solide Grundlagen, reale Benutzeranforderungen und enge Zusammenarbeit konzentriert.

Weitere Informationen finden Sie hier: Website (http://saturniadesign.com/) | Twitter (https://x.com/saturniadesign?s=11&t=BwSNzZrBZKnx_b2GJFL43g) 