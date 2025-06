GNW-News: Bitget unterstützt India Blockchain Tour in Hyderabad, Ahmedabad und Mumbai

^NEU-DELHI, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/),

führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, ist nun exklusiver ?Powered by"-Partner der India Blockchain Tour (IBT) 2025 für die Stationen Hyderabad, Ahmedabad und Mumbai. Durch ausgewählte Networking- und Wissensaustausch-Events in der zweiten Jahreshälfte rückt die Zusammenarbeit den Fokus stärker auf Blockchain-Bildung und praktische Anwendungen in drei großen Städten. Die von Octaloop organisierte India Blockchain Tour (IBT) 2025 umfasst insgesamt acht Städte und bringt führende Stimmen aus Politik, Investment, Entwicklung und Produktinnovation zusammen. Bitget unterstützt die Tour in Hyderabad (28. Juni), Ahmedabad (13. Juli) und Mumbai (3. August). Jede dieser Stationen soll lokale Talente und Interessierte vernetzen. Interaktive Sessions, Produktvorstellungen und Diskussionsforen erleichtern insbesondere Studierenden, Entwicklern und anderen Fachkräften den Zugang zur Blockchain-Technologie und zu digitalen Vermögenswerten. ?Indien ist ein wichtiger Markt für uns. Ob wir mit Regulierungsbehörden zusammenarbeiten oder direkt mit Blockchain-Entwicklern in Kontakt treten - wir sind hier aktiv vor Ort präsent. Als eine der weltweit führenden Börsen sehen wir diese Tour als Chance, Menschen vor Ort zu treffen und das Vertrauen zu stärken, das langfristiges Wachstum fördert", so Jyotsna Hirdyani, Head of South Asia Südasien bei Bitget. Diese Roadshow durch mehrere Städte markiert die Rückkehr von Bitget nach Indien - ein Markt, in dem das Unternehmen bereits 2023 mit der erfolgreichen Initiative ?India Learns Crypto" aktiv war. Damals startete Bitget mit gut besuchten Meetups in Delhi und Mumbai, die zusammen Hunderte von Teilnehmenden anzogen. Dies führte zu einem anhaltenden Interesse der Community an Bildungsforen. Allein in Delhi kamen über 140 Gäste, in Mumbai mehr als 300. Die Mischung aus Podiumsdiskussionen, Partnerkooperationen und offenen Fragerunden etablierte die Reihe als vertrauenswürdiges Forum für Blockchain-Bildung. Indiens Bedeutung in der globalen Krypto- und Blockchain-Landschaft wächst weiter - befeuert durch steigende Entwickleraktivität, zunehmendes Nutzerinteresse an Selbstverwahrung und DeFi sowie eine wachsende Zahl lokaler Start-up-Innovationen. Die diesjährige Tour will diese Dynamik nutzen, um strukturiertes Lernen und neue Formen der Zusammenarbeit zu fördern - und zugleich Plattformen für neue Stimmen und Projekte zu schaffen. Die Wahl von Hyderabad, Ahmedabad und Mumbai folgt einem klaren Muster im Hinblick auf Indiens Web3-Revolution: Diese Städte verfügen über renommierte technische Universitäten, dynamische Fintech-Ökosysteme und eine schnell wachsende Community von Blockchain-Erstanwendern. Durch die direkte Einbindung auf Stadtebene lassen sich Entwicklungen und Stimmungen präziser erfassen - etwas, das bei rein digitalen Kampagnen oft verloren geht. Während die Tour bis Ende des Jahres durch Indien führt, will Bitget als verlässliche Anlaufstelle für alle dienen, die sich über Marktzyklen hinaus praxisnah mit Blockchain auseinandersetzen möchten. Der Fokus liegt auf Zugänglichkeit und Relevanz - mit dem Ziel, konkrete Impulse für die Menschen zu liefern, die Indiens nächste Innovationswelle im digitalen Raum mitgestalten. Weitere Informationen zur Teilnahme an der Tour finden Sie hier (https://t.co/ndWkSg49wr). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Gleichzeitig bietet Bitget Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Früher als BitKeep bekannt, ist Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) eine führende Non-Custodial-Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt. Sie ermöglicht Multi-Chain-Handel, Staking, Zahlungen sowie den direkten Zugang zu mehr als 20.000 dApps - alles auf einer Plattform, ergänzt durch fortschrittliche Swap-Funktionen und umfassende Marktanalysen. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2825994b-e83a- 4a7f-9249-25191557f84a °