GNW-News: Bitget glänzt auf der Perú Blockchain Conference 2025

führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat als Silbersponsor erfolgreich an der Perú Blockchain Conference 2025 teilgenommen und damit sein Engagement für die Förderung der Aufklärung über Kryptowährungen und deren Einführung in Lateinamerika bekräftigt. Die vom 20. bis 21. Juni im CIP Convention Center in San Isidro, Lima, stattfindende Veranstaltung brachte Blockchain-Innovatoren, Branchenführer und Web3-Enthusiasten aus der gesamten Region zusammen. Bitget war mit einem stark frequentierten Messestand vertreten, an dem das gesamte Angebot an Handelsprodukten und Web3-Ökosystemlösungen präsentiert wurde. Zum Auftakt des Konferenzwochenendes veranstaltete Bitget am 19. Juni einen VIP- Empfang, bei dem wichtige Stakeholder, Fintech-Unternehmer und regionale Partner zusammenkamen, um Beziehungen zu stärken und Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen zu erkunden. Auf der Hauptkonferenz leistete Bitget durch zwei von Experten geleitete Präsentationen einen bedeutenden Beitrag zur Weiterbildung. Gildardo Herrera, Leiter der Strategie für Lateinamerika und die Iberische Halbinsel bei Bitget, hielt auf der Hauptbühne eine Keynote, in der er die sich wandelnde Rolle zentralisierter Börsen bei der Förderung der Krypto-Akzeptanz in Schwellenländern beleuchtete. Herrera betonte in seinem Vortrag, wie Plattformen wie Bitget das Vertrauen der Nutzer fördern, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten erweitern und innovative, auf die einzigartige Finanzlandschaft der Region zugeschnittene Produkte anbieten. Er hob auch die kontinuierlichen Investitionen von Bitget in lokale Talente und Infrastruktur als strategischen Ansatz zur Stärkung der Präsenz des Unternehmens in Lateinamerika hervor. Matias Part, P2P Manager für Lateinamerika und die iberische Halbinsel bei Bitget, betrat ebenfalls die Bühne und hielt einen informativen Vortrag mit dem Titel ?Trading-Bots: Was sie sind, wie sie funktionieren und wie Sie sie nutzen können, um Ihre Handelsperformance zu verbessern" (Trading Bots: What They Are, How They Work, and How to Use Them to Improve Your Trading Performance). In seiner Präsentation entmystifizierte er den algorithmischen Handel, indem er die Funktionsweise von Trading-Bots, die von ihnen eingesetzten Strategien sowie die Vorteile ihrer Nutzung erläuterte. Dabei zeigte er auf, wie automatisierte Entscheidungen auf Basis von Marktsignalen Nutzern helfen können, fundierter und effizienter zu handeln. Darüber hinaus präsentierte Matias praxisnahe Anwendungsbeispiele und gab konkrete Tipps zur Integration von Trading-Bots in individuelle Handelsstrategien - sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren. So bot der Vortrag wertvolle Einblicke für Teilnehmer auf allen Erfahrungsstufen. Die Teilnahme von Bitget an der Perú Blockchain Conference 2025 unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens in Lateinamerika - einer der weltweit dynamischsten Regionen im Bereich der Einführung digitaler Vermögenswerte. Mit einem starken lokalen Team und auf die regionalen Anforderungen zugeschnittenen Produktlösungen verfolgt Bitget weiterhin das Ziel, den Zugang zum Kryptohandel auf dem gesamten Kontinent zugänglicher, sicherer und effizienter zu gestalten. Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Gleichzeitig bietet Bitget Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Früher als BitKeep bekannt, ist Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) eine führende Non-Custodial-Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt. Sie ermöglicht Multi-Chain-Handel, Staking, Zahlungen sowie den direkten Zugang zu mehr als 20.000 dApps - alles auf einer Plattform, ergänzt durch fortschrittliche Swap-Funktionen und umfassende Marktanalysen. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? 