CDU-Arbeitnehmerflügel: Lieber Mütterrente als Senkung Stromsteuer opfern

Berlin (Reuters) - Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels (CDA), Dennis Radtke, fordert eine Senkung der Stromsteuer auch für Bürger und nicht nur für Firmen.

"Soziale Gerechtigkeit misst sich daran, wie wir mit denjenigen umgehen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", sagte der CDA-Chef am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Beschluss der Bundesregierung zur Stromsteuer verfehle dieses Maß klar, fügte er hinzu. Die Industrie werde zwar richtigerweise entlastet, während Millionen Familien und Rentner aber weiter mit hohen Strompreisen kämpften. Wer wirklich soziale Politik machen wolle, müsse die Stromsteuer für alle senken — auf das europäische Minimum.

"Wenn es an finanziellen Spielräumen fehlt, dann ist es ehrlicher, über die Ausweitung der Mütterrente zu diskutieren, als abermals bei den kleinen und mittleren Einkommen anzusetzen. Besser Stromkosten für alle senken und Entlastung für alle statt Mütterrente für wenige", sagte Radtke. Es gehe jetzt um konkrete, akute Entlastungen im Alltag – bei Strom, beim Einkaufen, im Familienbudget. Vor allem die CSU dringt auf eine erneute Anhebung der Mütterrente für Frauen, die vor 1992 Kinder bekommen haben.

Das Bundeskabinett hatte am Dienstag mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs 2025 beschlossen, dass die Stromsteuer am 1. Januar 2026 zunächst nur für Unternehmen gesenkt werden soll. Ob im Laufe der Legislaturperiode auch die Senkung für Bürger kommt, blieb offen. Die Regierung verweist darauf, dass sie die Stromkosten für Verbraucher durch andere Maßnahmen senken werde - allerdings nur im Umfang von rund zwei statt der versprochenen fünf Cent pro Kilowattstunde. Seitdem gibt es Protest aus den Reihen der Union, des Handels und der Industrie sowie Kritik der Opposition. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) warf Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vor, gegen den Koalitionsvertrag zu verstoßen, wenn er an den Plänen festhalte, die nun vom Bundestag debattiert werden müssen.

