EQS-News: NFON AG: Hauptversammlung 2025 unterstreicht Führungsanspruch in KI-gestützter Businesskommunikation

Hauptversammlung 2025 im Zeichen der dualen Transformation – klare Weichenstellung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte Investitionen in das Geschäftsfeld KI

KI-Innovationen sind im gesamten NFON-Lösungsportfolio bereits heute im produktiven Einsatz

Aktionärinnen und Aktionäre bekräftigen eingeschlagenen Kurs: alle Beschlüsse mit deutlicher Mehrheit angenommen

München, 26. Juni 2025 – NFON, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation, hat heute die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 im hbw Conference Center im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München abgehalten. Zahlreiche Aktionärinnen und Aktionäre nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Dialog mit dem Vorstand. Das vertretene Grundkapital belief sich auf 88,13 %. Sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.



Im Zentrum der Hauptversammlung stand die konsequente Umsetzung der im Frühjahr vorgestellten strategischen Agenda NFON Next 2027. Ziel von NFON ist es, als europäischer Marktführer für KI-gestützte Businesskommunikation Maßstäbe zu setzen – mit dem Anspruch, diese Schlüsseltechnologie nicht nur zu nutzen, sondern die Zukunft der digitalen Businesskommunikation aktiv mitzugestalten. Der Fokus liegt auf einer dualen Transformation, die auf zwei strategischen Hebeln beruht: der nachhaltigen Stärkung des profitablen Kerngeschäfts und dem gezielten Ausbau intelligenter, skalierbarer KI-basierter Lösungen – ein Zusammenspiel, das Differenzierung und Skalierung gleichermaßen ermöglicht.



CEO Patrik Heider betonte in seiner Rede die Fortschritte des vergangenen Jahres: „2024 war für NFON ein Jahr des sichtbaren Fortschritts – operativ, technologisch und finanziell. Wir haben geliefert: Die technologische Basis steht, die Transformation nimmt Fahrt auf. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für profitables Wachstum aus eigener Kraft.“



CTO Andreas Wesselmann verdeutlichte, wie NFON die Chancen des strukturellen Marktwandels durch KI frühzeitig erkannt und bereits heute in konkrete technologische Maßnahmen übersetzt hat – marktnah und skalierbar. Neben der umfassenden Modernisierung der Infrastruktur und dem Aufbau einer skalierbaren Plattformarchitektur wurde eine unternehmensweite AI & Innovation Organisation etabliert. Die Integration des KI-Spezialisten botario sowie die personelle Verstärkung – unter anderem durch die Berufung von Jana Richter als EVP AI & Innovation – unterstreichen den Anspruch von NFON, technologische Exzellenz mit marktnaher Innovationskraft zu verbinden.



„Unsere KI-getriebenen Lösungen schaffen echte Differenzierung, erschließen neue Ertragsquellen und heben die Nutzererfahrung auf ein neues Level. Entscheidend ist dabei unser konsequent marktorientierter Innovationsansatz – getragen vom engen Schulterschluss mit unseren Partnern“, so Wesselmann weiter.



Auch in finanzieller Hinsicht setzte NFON im Jahr 2024 wichtige Akzente: Der Umsatz stieg um 6,1 % auf 87,3 Mio. EUR, das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 48 % auf 12,3 Mio. EUR. Der Free Cashflow erreichte 6,4 Mio. EUR – eine Verfünffachung gegenüber dem Vorjahr. Die Übernahme von botario wurde vollständig aus Eigenmitteln finanziert und lieferte bereits im ersten Jahr einen Umsatzbeitrag von 1,9 Mio. EUR – rund 38 % des Gesamtwachstums.



Im Rahmen der Hauptversammlung präsentierte NFON zudem Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit. Bereits für das Geschäftsjahr 2024 wurde freiwillig eine Nachhaltigkeitserklärung veröffentlicht, die sich an den European Sustainability Reporting Standards orientiert. Erstmals wurde auch die EU-Taxonomie integriert. Zudem verbesserte sich das Rating im Carbon Disclosure Project (CDP) deutlich von D auf SME B.



Mit NFON Next 2027 verfolgt das Unternehmen einen verbindlichen, marktorientierten Fahrplan für nachhaltiges Wachstum, technologische Differenzierung und operative Exzellenz. Im Mittelpunkt steht dabei ein tiefes Verständnis für Kundenbedürfnisse, eine enge Zusammenarbeit mit dem Partnernetzwerk sowie eine Organisation, die auf Umsetzung, Skalierung und Geschwindigkeit ausgerichtet ist.



Die Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 stehen auf der Unternehmenswebsite von NFON im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.





Über die NFON AG

NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.



Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.



http://www.nfon.com/

