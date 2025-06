Aktien Europa Schluss: Gewinne - Entspannung im Zollstreit und US-Zinsfantasie

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein Ende der Zollkonflikte mit den USA hat am Freitag die europäischen Börsen beflügelt. Die US-Börsen, die aus demselben Grund neue Rekorde feierten, gaben zusätzlich Schwung. Obendrein stützten Zinssenkungsfantasien.

"Zusammen mit der Entspannung an der geopolitischen Front setzt sich der Börsenzug nun wieder nach oben in Bewegung und straft all diejenigen Lügen, die mit einer größeren Korrektur über den Sommer gerechnet hatten", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Der EuroStoxx 50 beendete den Handel auf Tageshoch mit einem Plus von 1,56 Prozent auf 5.325,64 Punkte. Im Wochenverlauf hat der Leitindex der Euroregion damit um 1,8 Prozent zugelegt. Auch außerhalb des Euroraums ging es nach oben. Der Schweizer SMI gewann am Freitag 0,84 Prozent auf 11.980,38 Zähler, der britische FTSE 100 rückte um 0,72 Prozent auf 8.798,91 Punkte vor.

Im Zollkonflikt einigten sich China und die USA auf ein Ende bestimmter Handelsbeschränkungen, wie beide Seiten mitteilten. US-Handelsminister Howard Lutnick bestätige anschließend der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Deal mit China unterschrieben worden sei. China wird ihm zufolge seltene Erden liefern und die USA werden dafür ihre Gegenmaßnahmen beenden.

Obendrein könnte noch vor Ablauf der Frist am 9. Juli ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA getroffen werden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, habe den EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfeltreffen am Donnerstag gesagt, sie sei zuversichtlich, dass vor dem Fristablauf eine Einigung erzielt werden könne, um eine wirtschaftlich schädliche Eskalation zu vermeiden, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg mit der Angelegenheit vertraute Personen./ck/jha/